Dire che la maggior parte dei giovani appassionati di videogiochi può probabilmente contare sulle proprie mani il numero di titoli in seconda persona a cui hanno giocato è forse un eufemismo. Molto raramente vediamo giochi che utilizzano una prospettiva visiva in cui la telecamera mostra il personaggio del giocatore invece di operare come gli occhi del personaggio o sopra la sua spalla in terza persona, ma non è sempre stato così. Nel corso degli anni, ci sono stati molti grandi esempi di videogiochi in seconda persona e ognuno di questi è chiaramente rispettato nell'avventura horror di The Gang Out of Sight.

Questo è un videogioco in seconda persona a causa di uno dei due diversi stili di telecamera che utilizza. La prima è una tipica prospettiva in prima persona, ma la seconda è quella in cui il giocatore può vedere il personaggio principale Sophie da un punto di vista fisso, in modo simile a come i giocatori ricorderebbero navigando Raccoon City Police Department nell'originale Resident Evil 2. Il gameplay di Out of Sight funziona in questo modo perché la protagonista Sophie è una bambina, che sta cercando di fuggire da una villa contorta e tormentata, con l'avvertenza che non può vedere... o meglio non poteva. Un fatidico giorno, Sophie si sveglia e si rende conto che la sua vista è stata ripristinata, ma solo attraverso la vista del suo compagno orsacchiotto, che può usare per navigare nella villa, evitare i pericoli e risolvere enigmi ambientali posizionando l'orso in luoghi diversi e operando come una telecameraResident Evil di sicurezza o in prima persona mentre viene trasportata come gli occhi tradizionali. È uno stile di gioco affascinante e in realtà molto efficace che non vediamo utilizzato in molti posti altrove.

Bisogna dare credito a The Gang per la loro implementazione piuttosto fluida delle prospettive in prima e seconda persona utilizzate in Out of Sight. La possibilità di passare dal trasporto dell'orso per identificare e navigare più facilmente nell'ambiente circostante, ma poi di abbassarlo per interagire con l'ambiente e risolvere enigmi minori, come trovare e raccogliere una chiave per aprire una porta chiusa a chiave o manipolare le casse per aprire i portelli sensibili ai pad a pressione, tutto questo funziona molto bene. Inoltre, consente una nuova dimensione agli enigmi in questione, costringendo il giocatore ad affrontarli letteralmente da una nuova prospettiva, il che può essere un po' sbalorditivo, anche se la maggior parte degli enigmi sono piuttosto succinti, semplici e fatti per essere superati con facilità generale. Lo stesso vale per l'orrore inquietante e i modi in cui i tentativi di The Gang di invocare la paura, in genere utilizzando i due nemici simili a stalker; la madre inquietante e la custode spietata.

In modo simile a Hello Neighbor, in Out of Sight, Sophie è costantemente in fuga per la sua vita da terribili e crudeli cattivi adulti che in realtà hanno un complotto molto macabro che vogliono vedere realizzato. Non mi addentrerò nel territorio degli spoiler, ma diciamo solo che Sophie ha un'ultima possibilità di vedere l'alba in questa storia... Questi cattivi non sono esattamente spaventosi, ma servono al loro scopo come minacce, sorprendendoti costantemente con sequenze di inseguimenti, intenzioni contorte e apparizioni inquietanti che sembrano molto Little Nightmares. Il modo in cui The Gang usa questi cattivi per sfidare costantemente il giocatore è un punto culminante, chiedendoti di evitarli sia nella prospettiva in prima che in seconda persona e anche nei momenti che ricordano Crash Bandicoot fughe, correndo verso il tuo angolo di visuale mentre questa minacciosa minaccia salta da dietro. Ancora una volta, è tutto molto unico e diverso da ciò che sappiamo e ci aspettiamo, in particolare dal genere horror, che sembra essersi stabilito negli ultimi tempi sull'azione-sopravvivenza o sui jump scare economici come veicoli più efficaci per trasmettere la paura.

Out of Sight impressiona soprattutto per il suo ingegnoso uso della prospettiva, ma le sue immagini e l'atmosfera non sono certo da sottovalutare. La villa è spaventosa e buia con molte stanze inquietanti da esplorare. Le assi del pavimento che scricchiolano costantemente, i passi e il respiro profondo dei cattivi in cerca ti tengono sempre all'erta mentre navighi nei corridoi evitando trappole per topi e altri pericoli che potrebbero tradire la tua posizione. A volte è forse un po' troppo tipico dell'horror con scene e momenti che da un miglio di distanza urlano una sorta di trappola o trucco, ma per molti versi questo è anche uno dei più onesti che dice che Out of Sight è anche un gioco horror efficace.

Quello che ho trovato un po' meno d'impatto è stata la storia, che forse ha lasciato un po' troppo nelle mani della narrazione ambientale e non abbastanza rivelazioni e curiosità in relazione al motivo per cui Sophie è qui, perché è in pericolo, chi sono questi cattivi e come ora può vedere. Piuttosto, la maggior parte di questo è lasciato al giocatore da capire o brevemente coperto all'ultimo momento della narrazione, se viene spiegato. Inoltre, per quanto sia piacevole non rimanere bloccati su un puzzle, tornare indietro e cercare un indizio in ogni angolo disponibile, penso che The Gang avrebbe potuto correre qualche rischio in più con la sua impostazione del puzzle, poiché la maggior parte delle sfide sono rudimentali e molto facili da superare, tanto che spesso non c'è bisogno di pensare affatto. Forse avere i cattivi più efficaci e attivi è un modo per compensare questo, vedendoli fare pressione sul giocatore affinché agisca più velocemente e meno comodamente.

Ma tutto sommato, per un'avventura horror atmosferica su piccola scala e breve, Out of Sight funziona davvero abbastanza bene e si distingue per la sua premessa unica. L'attenzione ai dettagli e il gameplay raffinato di The Gang sono alcuni dei punti salienti di questa storia inquietante che coinvolgerà gli appassionati di horror che sono meno inclini a godersi i jumpscare rumorosi e 'economici' e più di nervi saldi profondi e paura, come Little Nightmares è stato così abile a fare per anni. Il gameplay e gli enigmi funzionano senza intoppi, anche se non sono così complessi o intricati come quello che abbiamo imparato a conoscere da punti fermi come Resident Evil, e i cattivi, sebbene non confortanti, mancano di un po' della paura pura e in qualche modo primordiale che icone come il Tyrant o il Xenomorph possono presentare. Tuttavia, nel complesso, Out of Sight è un gioco horror capace, efficace, unico e divertente che vale la pena dare un'occhiata a tutti i fan del genere.