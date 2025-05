HQ

Un nuovo anno, un nuovo inizio. In altre parole, in EA è tutto come al solito quando si tratta di come trattano le loro licenze sportive, e se questo sia positivo o negativo è qualcosa che può essere discusso all'infinito. Per Codemasters e il loro team, che realizzano giochi di F1 in un modo o nell'altro dal 2009, cioè da 16 anni, è importante che l'edizione di quest'anno offra (e venda) davvero. Gli ascolti e i dati di vendita sono diminuiti negli ultimi anni e sotto EA, la serie di giochi ha tirato in una direzione non del tutto positiva.

Le parti storiche precedentemente molto popolari sono state cancellate e invece le energie sono state messe in cose che fondamentalmente hanno molto poco a che fare con lo sport. Non ultimo F1 World, che in seguito è diventato F1 Life, così come Fanzone mode, Podium Pass e PitCoins. Questo, combinato con quella che molti fan di lunga data hanno descritto come la peggiore esperienza di guida della serie da molto tempo, ha reso il gioco dell'anno scorso uno dei più irregolari del franchise da molti anni, cosa che si riflette chiaramente anche negli scarsi dati di vendita.

Ora, non ho intenzione di manifestare il fallimento, ma non ci vuole certo il livello di intelligenza di Einstein per capire che un numero significativamente inferiore di copie vendute di un gioco basato su uno dei più grandi sport motoristici del mondo nell'arco di cinque anni non è sostenibile. La licenza ufficiale non è certo gratuita e il lavoro che c'è dietro è costoso, non c'è dubbio. E su questo fronte, devo dare molto credito alla squadra perché, nonostante il fiasco dell'anno scorso, perché sì, è esattamente quello che è stato, non hanno mollato l'acceleratore e gli sforzi di quest'anno sono piuttosto impressionanti date le circostanze.

I modelli dei driver lasciano ancora molto a desiderare.

L'edizione più ambiziosa di sempre? No, non andrei così lontano, ma i cambiamenti sono i più grandi da molto tempo a questa parte e, non da ultimo, si sono (finalmente) lasciati alle spalle le vecchie console, poiché il gioco viene rilasciato solo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, cosa che a sua volta significa che hanno avuto più potere con cui lavorare, che è anche evidente in molti luoghi. Una presentazione un po' più nitida, un'IA leggermente migliore e un po' più di profondità nelle varie modalità di gioco, dove, tra le altre cose, MyTeam ha subito quello che può essere meglio descritto come un rinnovamento completo.

Ma cominciamo con ciò che personalmente io, e probabilmente molti di voi altri fan di ritorno, sono più interessati, l'esperienza di guida. Dopotutto, questo è un punto in cui i giochi sono stati criticati più e più volte negli ultimi anni. Nonostante gli sforzi per mettere a punto il modo in cui le auto reagiscono a tutto, dalle intemperie e dal vento alle superfici e all'aria sporca, sembra che Codemasters abbia ripetutamente armeggiato su questo punto. Se questo sia dovuto alla ricerca di una cosiddetta via di mezzo, un equilibrio tra simulazione e accessibilità, è difficile dirlo.

Lo capisco, non è un compito facile accontentare tutti, ma perché non fare la stessa strada che hanno fatto con i loro giochi di rally, almeno fino a quando EA non ha deciso di interrompere tutto il lavoro relativo al WRC. Ma il fatto è che non credo più che sia possibile creare qualcosa che possa sia placare i nerd più accaniti ma allo stesso tempo essere caldo e accogliente per l'appassionato felice che vuole solo fare qualche giro intorno a Monza in una Ferrari, una sensazione che è stata rafforzata anche dopo aver guidato per un certo numero di ore in F1 25.

Ma durante le gare, almeno, il gioco è davvero sbalorditivo.

Nel bene e nel male, questo è più o meno lo stesso, anche se i cambiamenti sono anche qui e si notano. Nel complesso, il gioco di quest'anno è più lento, il che è un cambiamento positivo, anche se qualcosa che difficilmente verrà notato da chiunque non sia chi gioca regolarmente a F1, anno dopo anno. Si tratta però di un passo nella giusta direzione rispetto all'ultima edizione, che si colloca da qualche parte tra F1 23 e F1 24. Le auto sono accessibili e reattive, anche se ancora troppo gentili e indulgenti.

È fantastico se prevedi di andare in giro con un controller in mano, ma meno eccitante se prevedi di giocare F1 25 con attrezzature più elaborate come un volante e pedali. Vale la pena sottolineare qui che, sebbene io sia un grande fan di questo sport nella vita reale, come giocatore sono molto più casual. I controlli non sono mai stati abbastanza buoni per me e le mie osservazioni e pensieri sull'esperienza di guida si basano esclusivamente su quello. Ma detto questo, posso comunque vivere il gioco come un po' più arcade piuttosto che realistico.

I cordoli e i dossi sono attenuati rispetto all'anno scorso e le auto generalmente si sentono molto più piantate lungo la strada. Non da ultimo alle alte velocità, dove l'aderenza è davvero evidente, in senso positivo, mentre si perde altrettanto rapidamente alle velocità più basse. Allo stesso modo, anche le aree esterne alla pista sono state rese più punitive. Non nel senso che si perde tutta la velocità guidando sulla sabbia o sull'erba, ma piuttosto nel senso che si perde praticamente tutta l'aderenza, l'aquaplaning controllato se si vuole. Se avessi voluto un'interpretazione più realistica, questo funziona come un incantesimo, ma come compromesso, va benissimo.

Il tonemapping è stato utilizzato liberamente per affrontare la luce del giorno durante le gare.

Purtroppo non posso dire lo stesso per l'impatto del meteo sulle gare e sulle vetture. Il gioco di F1 dell'anno scorso era già troppo delicato su questo fronte, qualcosa che F1 25 ha ereditato e mentre le gare sotto la pioggia sembrano certamente drammatiche, non si riflettono abbastanza nella guida stessa. È più impegnativo, assolutamente. Ma non si avvicina nemmeno lontanamente a quanto dovrebbe essere. Inoltre, la visibilità attraverso gli spruzzi delle auto che precedono è troppo buona.

Quell'intensità e quella sensazione di equilibrio tra il controllo e il disastro semplicemente non si materializzano mai, qualcosa che posso trovare molto triste. Ciò che è chiaro è che c'è ancora molto margine di miglioramento, perché sebbene l'esperienza di guida sia stata aggiornata e rinfrescata, sembra più un passo laterale piuttosto che un vero e proprio miglioramento. Semmai, il gioco è probabilmente più accessibile di quanto non sia mai stato prima, e anche se personalmente non mi dispiace troppo, non sono sicuro che sia qualcosa che piacerà ai nerd più accaniti dei simulatori là fuori.

Ma se l'esperienza di guida è un po' uno status quo, i tracciati sono stati sottoposti a un'importante revisione. Beh, una manciata di loro per essere più precisi. Utilizzando la scansione LiDAR, Codemasters ha ricreato dettagli come cambiamenti di elevazione, cordoli, raggi di curva e ambienti vicini con precisione chirurgica. Questo ha avuto un grande impatto su piste come Suzuka, Melbourne e Miami, che, insieme alla nuova stagione di Braking Point, è in realtà la grande attrazione del gioco. Il sogno sarebbe se al team di Codemasters fosse permesso di aggiornare tutti i tracciati del gioco in questo modo, ma il tempo costa denaro, e se la F1 esiste ancora sotto l'ombrello di EA l'anno prossimo, dovremmo essere in grado di goderci un'altra manciata di tracciati aggiuntivi scansionati LiDAR.

Ora puoi decorare bei veicoli, se ti piacciono questo genere di cose.

Un altro dei grandi punti di discussione su F1 25 è stata la possibilità di guidare con un layout inverso, che ora è per la prima volta effettivamente possibile a Silverstone e Zandvoort, per esempio. Può sembrare un espediente, ma il fatto è che cambia un po' le gare e, usando Silverstone come esempio, è stata aggiunta una zona extra di DRS quando si corre con il layout inverso. I classici possono essere classici, ma non si può negare come le mutate condizioni diano effettivamente nuova vita a questi brani.

Purtroppo, solo tre piste in totale sono inizialmente autorizzate a correre all'indietro, le già citate Silverstone e Zandvoort, e la Red Bull Ring in Austria. Anche gli avversari del computer sono stati addestrati su questi e personalmente non ho potuto riscontrare alcuna differenza importante nel modo in cui l'IA si comportava sui binari inversi rispetto a quando li guidava "normalmente". Ad ogni modo, è un'aggiunta divertente e apprezzata, ma di cui vorrei ancora una volta che ci fosse di più.

Ma la grande attrazione dell'anno, e la ragione principale in assoluto per spendere soldi su F1 25, è chiaramente Braking Point. Sì, la modalità storia, eccessivamente drammatica ma scandalosamente divertente, ritorna per una terza stagione dopo essere stata assente in F1 24. Ancora una volta, è l'immaginario Konnersport che prende il centro della scena e la storia riprende più o meno da dove si era interrotta l'ultima volta. Nomi familiari come Aiden Jackson e Devon Butler tornano, ma sono anche affiancati da nuovi personaggi, completi di una narrazione degna di Drive to Survive da cui è davvero difficile staccarsi.

Le auto di quest'anno si sentono più piantate lungo la pista e reagiscono meno a cordoli e dossi. È una buona cosa? Non sono troppo convinto.

Come previsto, ci sono conflitti sia interni che esterni, e il dramma è costantemente ad alta velocità. È una pausa perfetta dalle corse altrimenti secche e serie che il gioco rappresenta, proprio come lo ricordavamo, e grazie alle sequenze ben composte, alle animazioni facciali migliorate e alla recitazione credibile ma forse leggermente esagerata. Questa terza stagione di Braking Point è davvero, davvero buona e qualcosa che dovrebbe essere una parte ricorrente del gioco, anno dopo anno. Su questo punto, Codemasters ha davvero avuto successo ed è qualcosa da cui più giochi di corse dovrebbero imparare e includere.

Come accennato in precedenza, anche MyTeam è tornato, ma è cambiato parecchio rispetto agli anni precedenti. Una gradita ristrutturazione completa di ciò che esiste dal 2020 e che già l'anno scorso sembrava piuttosto noioso. La modalità di gioco, che è stata chiamata semplicemente "MyTeam 2.0", ora non prevede solo la scelta del colore della tua auto e l'assunzione di un compagno di squadra. Ti permette finalmente di costruire un team da zero o, se lo desideri, di rilevarne uno esistente come Konnersport o APXGP. Sì, anche la squadra immaginaria del film di F1 è qui.

È finita la sensazione di essere una modalità glorificata Career, qui sei costretto a bilanciare i budget, gestire il personale e prendere molte decisioni che possono determinare l'esito di un'intera stagione. Come si svilupperà la vettura e quali sponsor vuoi accogliere nel team? Queste sono solo alcune delle domande con cui dovrai confrontarti, il tutto tenendo d'occhio quello che Codemasters chiama il Fan Rating, che è più o meno quello che sembra, una competizione per essere il più rispettabile e attraente possibile, che a sua volta influenza anche molti degli altri elementi. Se vuoi attirare gli sponsor più prestigiosi, devi anche avere un team ben gestito.

F1 25 è nel migliore dei casi davvero abbagliante e coinvolgente.

Anche lo sviluppo dell'auto e del pilota è stato diviso, costringendoti a fare scelte intelligenti su come e dove spendere effettivamente le risorse disponibili. Non è un F1 Manager vero e proprio, ma non c'è dubbio che Codemasters abbia guardato indietro una o due volte alla serie ormai (tristemente) defunta e abbia cesellato alcuni dei pezzi migliori. Sebbene MyTeam 2.0 non offra la stessa immersione profonda della controparte Frontier Developments ', è più che sufficiente per offrire almeno qualcosa di marcatamente diverso dal semplice sfrecciare giro dopo giro al volante.

Quando si tratta di presentazione, è ancora una volta il motore Ego che fornisce la potenza e, come negli anni precedenti, F1 25 sembra molto buono, specialmente su un computer con prestazioni sufficienti per consentire davvero al gioco di mostrare i muscoli. Con il Path-Tracing, può sembrare terribilmente spettacolare, e qualcosa che è completamente esclusivo per PC al momento in cui scriviamo. I giocatori su console, invece, dovranno farne a meno, e finora non si è parlato di un aggiornamento PS5 Pro, quindi vedremo cosa succederà in futuro su quel fronte.

Ciò che si può godere su tutte le piattaforme, tuttavia, è l'illuminazione generalmente migliorata. I giochi di F1 sono certamente sembrati ridicolmente belli per molto tempo, e il motore Ego ha ripetutamente dipinto scene fantasticamente drammatiche nella luce del pomeriggio, al mattino presto o in tarda serata. Ma per qualche ragione, la luce del giorno è stata un'area in cui il gioco è rimasto indietro e si è rivelato decisamente deludente dal punto di vista visivo. Codemasters ha finalmente rimediato a questo, scrollandosi di dosso l'aspetto leggermente cartoonesco di cui i precedenti giochi di F1 hanno sofferto durante il giorno. La differenza è tangibile e molto apprezzata, senza contare che F1 25 ora sembra molto più uniforme graficamente.

Braking Point 3 è il momento clou assoluto del gioco.

Tuttavia, anche il suono è stato potenziato, non che prima fosse in alcun modo male, ma ora sono stati inclusi clip audio ancora più autentici delle gare precedenti e la varietà è più grande che mai. Un piccolo ma non trascurabile upgrade che fa anche la sua parte per migliorare l'esperienza. Direi che il rombo del motore è un po' più distintivo in F1 25, e in termini di tono sperimento una differenza leggermente maggiore tra, ad esempio, il motore della Ferrari e la controparte della Mercedes.

Ma alla fine della giornata, la domanda più grande, quella perenne, è se valga la pena investire nel gioco di quest'anno se possiedi già F1 24. Beh, o 23 se è per questo... Come sempre, questa risposta si basa su quanto sei effettivamente interessato e ossessionato da questo sport e se hai intenzione di trascorrere molte ore online, gareggiando contro altre persone che la pensano allo stesso modo. L'esperienza di guida è ancora un po' un punto interrogativo e non ho trovato nemmeno gli avversari del computer molto migliorati rispetto all'anno scorso. Immergersi in curva purtroppo funziona ancora un po' troppo bene e l'IA è piuttosto gentile quando si tratta di fare retromarcia per evitare collisioni.

Allo stesso modo, ho notato alcuni insetti sgradevoli e apparentemente casuali, tra cui i cordoli che causano quella che è meglio descritta come una reazione allergica aggressiva ed esplosiva, qualcosa che in più di un'occasione ha provocato una visita alla ghiaia o contro una barriera. Non è certo un problema dato che questo si è ripetuto negli ultimi anni, ma è comunque triste che possa verificarsi e, nelle circostanze sbagliate, rovinare un bel po' di ore di gioco.

La pioggia e il nevischio sembrano ancora troppo facili da superare.

Certo, la funzione Rewind c'è (forse per un motivo?), ma questo non dovrebbe essere affatto un problema. Il risultato di un tempo limitato per i test del gioco e di un programma serrato? Sì, probabilmente, ma possiamo aspettarci alcuni aggiornamenti al momento e poco dopo il lancio che dovrebbero risolvere il peggiore dei problemi. Eppure, quanto dell'esperienza di guida cambierà non oso dirlo.

Ma in termini di contenuti, non c'è assolutamente nulla di cui lamentarsi. Braking Point è onestamente una ragione sufficiente per aprire il portafoglio e anche il MyTeam completamente rinnovato vale i soldi. Il gioco potrebbe essere più costoso dell'anno scorso, ma per coloro che seguono lo sport o hanno saltato il gioco precedente, questa è una grande opportunità per immergersi ancora una volta nel motorsport più veloce del mondo, perché F1 25 è estremamente divertente, anche se c'è sicuramente spazio per miglioramenti.

Non stai certo reinventando la ruota qui, e se non fosse per Braking Point e le nuove tracce scansionate LiDAR, sarebbe in tutta onestà difficile raccomandare F1 25 a qualsiasi cosa tranne che ai più dedicati. E a rischio di sembrare un disco rotto, la mia conclusione finale è più o meno la stessa dell'anno scorso. C'è bisogno di una nuova F1 ogni anno? No, assolutamente no. Ma sono innegabilmente grato per gli sforzi che Codemasters ha effettivamente fatto qui, e F1 25 è, dopo tutto, la rappresentazione più completa e più coinvolgente dello sport che si possa ottenere su PC o console fino ad oggi. È solo un peccato che sia abbastanza semplice e non molto realistico, e se hai intenzione di giocarci dovresti essere preparato ad alcuni bug. Non da ultimo su PC...