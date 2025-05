C'è qualcosa nelle opere d'arte in pixel e nelle avventure dall'alto verso il basso che sembrano essere in grado di trascendere il tempo. Ogni anno, una barca di nuovi giochi che rientrano in questa categoria fanno il loro arrivo e per la maggior parte tendono a intrattenere. Questo porta a tutta una serie di sfide e sovrasaturazione nello spazio, il che rende difficile scegliere i punti salienti degni di nota, ma per fortuna la creazione di Pocket Trap ha una grande caratteristica che la distingue dal resto: è uno Yoyovania.

HQ

Probabilmente sei assolutamente sconcertato e confuso da questo termine e da ciò a cui potrebbe alludere, ma lascia che sfati ogni confusione. Pipistrello and the Cursed Yoyo, come è noto questo gioco, è un'avventura animata in pixel 2D dall'alto verso il basso che combina l'esplorazione e gli enigmi in stile Metroidvania con il combattimento alimentato da un mistico yo-yo. Da qui Yoyovania. Ancora una volta, potrebbe sembrare un miscuglio di termini strappati direttamente dal thesaurus del giocatore, ma la cosa fondamentale da notare è che Pipistrello è fondamentalmente ciò che otterresti se sostituissi le spade e gli scudi di The Legend of Zelda: Link's Awakening o Tunic con un giocattolo per bambini. E questo apre anche la strada a tutta una serie di elementi di gioco interessanti e unici.

Prima di entrare in questi, tuttavia, lasciatemi discutere rapidamente del corpo generale che compone questo gioco e di come sia abbastanza tradizionale per il formato. Sei catapultato in un mondo bizzarro e hai il compito di esplorare con l'obiettivo di sconfiggere quattro boss per rivendicare l'oggetto che stanno proteggendo. C'è una ragione narrativa che lega tutto questo insieme che ruota attorno a un conglomerato energetico e ai gangster locali (naturalmente), e lungo la strada, mentre continui a esplorare e raggiungere nuove aree, raccogli abilità e mosse aggiuntive che consentono ulteriormente l'accesso a zone precedentemente inaccessibili. È lo standard Metroidvania con cui la maggior parte avrà familiarità a questo punto, si adatta a missioni secondarie, incontri di combattimento opzionali ed enigmi extra che portano a oggetti da collezione o oggetti che migliorano permanentemente la tua salute o l'efficienza del combattimento. Poi abbiamo lo yo-yo.

Come ci si aspetterebbe, il movimento e il combattimento con uno yo-yo non sono molto simili a... qualsiasi cosa. Colpisci lanciando lo yo-yo in direzione verticale o orizzontale, permettendoti di colpire tutti i nemici che incrociano il suo cammino, il tutto mentre sei in grado di abbinarlo con mosse speciali in cui strappi lo yo-yo e lo lasci rimbalzare nella stanza come un Beyblade. Il problema è che sei effettivamente inutile senza lo yo-yo tra le mani, il che significa che devi bilanciare gli attacchi più folli con la capacità di proteggerti, e questo vale anche per il movimento e l'esplorazione. Lo yo-yo può essere utilizzato per attraversare spazi vuoti, attivare interruttori, raccogliere oggetti e riportarli da te facendoli rimbalzare sulle parti angolate del livello e altro ancora. Quello che sembra un tipico Metroidvania si trasforma rapidamente in un puzzle geometrico in cui devi pensare a ogni stanza e incontrarti come un giocatore di biliardo che identifica il colpo perfetto. È una combinazione affascinante che capovolge l'aspettativa di un combattimento più tradizionale, e per la maggior parte funziona.

Annuncio pubblicitario:

Il problema principale che affligge Pipistrello è che è molto retrò e ama esistere su due piani: verticale e orizzontale. Questo rende la precisione un po' difficile a volte, sia in combattimento quando si tenta di evitare un gran numero di nemici sia quando si esplora e si tenta di allineare il lancio yo-yo perfetto. Non è affatto un rompicapo, ma l'imprecisione, se abbinata a meccaniche di gioco piuttosto intricate che forse sono un po' troppo per questa suite di gioco piuttosto rudimentale, ti porterà a sospirare in modo udibile mentre riprovi il platform ambientale "di base" per la quinta volta...

Per il resto, Pocket Trap fa un lavoro ammirevole nel servire un Metroidvania dettagliato e ampio che intratterrà per un sacco di ore. Ci sono diversi biomi principali da esplorare, ognuno con i propri temi, meccaniche e aree spin-off, e lungo il viaggio troverai molte opportunità per combattere nuove minacce, incontrare nuovi alleati e raccogliere nuove abilità e oggetti che migliorano il potenziale di potere di Pipistrello. Infatti, su questo fronte vale la pena evidenziare il sistema di aggiornamento. L'idea principale qui è che mentre esplori troverai monete e sacchi di denaro che aggiungi a un totale generale. Questo viene utilizzato per migliorare i badge e come risorsa per finanziare i respawn, ma è combinato con i debiti che puoi assumere per sbloccare in modo permanente i miglioramenti degli attributi. Ciò che questa funzione fa è permetterti di essere limitato da una qualche forma, forse avendo un pezzo di salute in meno con cui giocare, fino a quando non hai ripagato il debito mettendo una parte del denaro acquisito nel fondo. È un'idea carina che funziona davvero bene e permette al giocatore di migliorare e sviluppare costantemente Pipistrello.

Oltre a questo, durante il tuo tempo a giocare a Pipistrello apprezzerai naturalmente la direzione della pixel art e l'estetica retrò, che sembrano appartenere a un Game Boy. Anche la colonna sonora è bella e adatta, ma se si confronta questo gioco con la ricchezza di altri titoli pixel sul mercato, non si sente una spanna sopra il resto audiovisivamente. Certo, la concorrenza è molto agguerrita.

Annuncio pubblicitario:

Quindi, se sei il tipo di persona a cui piace prendere e sgranocchiare un Metroidvania, spuntando ogni singola attività secondaria e missione lungo il percorso, troverai molto da fare e apprezzare in Pipistrello and the Cursed Yoyo. Dà il meglio di sé quando lascia che le meccaniche yo-yo e gli enigmi siano al centro della scena, il che è forse anche un po' ironico dato che il gioco è più frustrante quando le meccaniche yo-yo falliscono e faticano nella loro precisione. In genere, però, per un gioco indie e un prezzo molto ragionevole (circa £ 17!), c'è molto di più da festeggiare che da criticare. Se stai cercando qualcosa di divertente e sorprendentemente confezionato, magari come ultimo evviva per il Switch, allora vale sicuramente la pena dare un'occhiata a Pipistrello.