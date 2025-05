HQ

Per molte persone, le serie Dark Souls e Elden Ring sono sinonimi di cavalieri ingombranti e combattimento metodico che comporta lo studio dei modelli di attacco nemici e la ricerca di aperture per contrattaccare. Bloodborne ha portato il gameplay Souls in una direzione più aggressiva introducendo schivate più veloci e la capacità di recuperare la vita perduta attraverso gli attacchi, e Sekiro: Shadows Die Twice ha scommesso su un sistema di combattimento che può essere padroneggiato solo attraverso l'aggressività. In Elden Ring: Nightreign, lo spin-off di Elden Ring di FromSoftware e il capitolo multiplayer, l'aggressività è tornata, anche se di un tipo molto diverso...

Il ciclo di gioco ispirato ai roguelike di Nightreign premia la pianificazione e la definizione delle priorità intelligenti, e la gestione aggressiva del tempo è un prerequisito per superare una spedizione intera. Una spedizione si svolge nell'arco di tre giorni, i primi due dei quali (circa 15-20 minuti ciascuno) vengono spesi esplorando e coltivando fino a quando una pioggia tossica, in vero stile Fortnite, rimpicciolisce la mappa e inizia un combattimento con un boss. Il terzo e ultimo giorno consiste interamente in una battaglia avvincente contro uno degli otto super boss chiamati Nightlords. All'inizio di ogni spedizione, tu e altri due giocatori scegliete una delle otto classi predefinite, le Nightfarers, con cui giocare (ne parleremo tra poco), e poi vieni catapultato in Limveld, una versione alternativa dell'area Limgrave del gioco principale, composta da una serie di luoghi casuali.

Ci saranno piccole fortezze, castelli più grandi, chiese, tunnel, accampamenti, arene, misteriosi fenomeni meteorologici e altri punti di riferimento da navigare. All'inizio, sarà difficile capire dove andare (o meglio sprintare) e in quale ordine perché la mappa è disseminata di piccole icone difficili da distinguere l'una dall'altra. Se stai giocando con giocatori casuali, il tuo modo principale di comunicare sarà quello di posizionare i segnaposto sulla mappa. Non è un sistema molto elegante, in parte perché la mappa è visivamente ingombra, ma anche perché di solito ci saranno diversi pin attivi contemporaneamente, ed è difficile mettersi d'accordo sull'ordine in cui cercarli quando non si può parlare tra di noi.

Ci vuole anche un po' di tempo per capire con cosa ti ricompensano le diverse località, ed è qui che la conoscenza del mondo Elden Ring e un linguaggio di design più ampio daranno ai giocatori un vantaggio immediato. Ad esempio, i veterani si renderanno presto conto che le piccole chiese con Marika statue ti ricompensano con un costo extra per la bottiglia, i tunnel conducono alla forgiatura delle pietre per potenziare le armi e gli enigmi forniscono un potente equipaggiamento.

La maggior parte delle armi e degli oggetti sono presi direttamente da Elden Ring, ma anche come veterano che ha trascorso ben più di 100 ore sul gioco principale, ho dovuto esaminare alcuni oggetti per scoprire che forniscono mitigazione dei danni e un maggiore recupero di resistenza, per esempio. Mi sono chiesto se il linguaggio di design volutamente oscuro di Elden Ring sarebbe troppo illogico per i nuovi arrivati e potrebbe non essere adatto a questo tipo di gioco, dove l'utilizzo del tempo è fondamentale e non c'è spazio per l'ambiguità. Forse un'arma dovrebbe essere chiamata semplicemente arma, non "armamento" o qualche parola fantasiosa del genere.

Fortunatamente, alcuni aspetti del gameplay di Elden Ring sono stati notevolmente semplificati. Ad esempio, le statistiche vengono assegnate automaticamente quando gli XP del gioco, le rune, vengono riscattati nei familiari luoghi d'oro della grazia. E quando prendi in mano una nuova arma - ehm, un armamento - una semplice freccia verde su o rossa giù indica se si tratterà di un aggiornamento o di un downgrade rispetto a quella attuale, senza dover affrontare il sistema di ridimensionamento sottostante. E mentre siamo in tema di armi, un colore indica quanto siano potenti e rare, come sappiamo da giochi MMO come World of Warcraft. Come giocatore esperto Elden Ring, è divertente vedere quali armi di quel gioco FromSoftware considera le più "epiche" e "leggendarie".

Il fatto che sia uno spin-off di Nightreign Elden Ring significa anche che la stragrande maggioranza dei nemici e dei boss che incontrerai sono ripetizioni, anche se molti di loro con set di mosse aggiornati e più aggressivi. Per fortuna, gli otto Nightlords sono creazioni originali e, sebbene Elden Ring abbia un enorme - e in gran parte eccellente - catalogo di nemici da cui attingere, mi mancano nuove aggiunte che non sono solo richiami ai precedenti giochi dello sviluppatore. Questi innegabilmente danno al gioco la sensazione di essere una raccolta di "greatest hits di FromSoftware", e questa sensazione finisce per essere un'arma a doppio taglio che da un lato dà origine ad alcuni momenti di fan-service interessanti (è bello rivederti, Nameless King!), ma rende anche il mondo di gioco e la tradizione difficili da prendere sul serio. La storia è più che mai un ripensamento qui, e mentre è abbastanza divertente imparare un po' suiNightfarers vari sfondi, leggere le descrizioni di armi e altri oggetti per mettere insieme una narrazione non è mai stato meno attraente.

Dove Nightreign differisce da Elden Ring in particolare è nel ciclo di gioco di cui sopra e nelle classi predefinite. Gli otto Nightfarers hanno tutti un eccellente design visivo e meccaniche di combattimento altrettanto eccellenti. A prima vista, le classi svolgono vari ruoli tradizionali di RPG e MMO. Ad esempio, sembra ovvio che il Guardian, un'aquila umanoide con un enorme scudo in una mano e una lancia nell'altra, dovrebbe fungere da carro armato, mentre il fulmineo Duchess dovrebbe infliggere gravi danni con i suoi due coltelli, e il mago Recluse o l'arciere Ironeye idem da lontano. E anche se consiglierei una composizione del team diversificata all'inizio, non è un requisito; Non c'è nulla che impedisca a te e ai tuoi amici di giocare tutti e tre con la stessa classe.

Sono un uomo semplice. Vedo un personaggio con le braccia sporgenti e un grande bastone e dimentico rapidamente tutto la magia, gli archi e le armi basate sulla destrezza. Ecco perché Raider, un pirata pompato con una colossale ascia a due mani, è diventato rapidamente il mio preferito. Il suo unico Character Skill, "retaliate", gli fa subire meno danni mentre lancia mani che infliggono danni da posizione elevata. E il suo Ultimate Art, "Stele totem", fa sì che un pilastro di pietra sorga dal terreno e danneggi i nemici circostanti, utilizzandolo anche come copertura o piattaforma sicura da cui tirare con l'arco o lanciare incantesimi. Un altro Nightfarer orientato al corpo a corpo, Wylder, il ragazzo poster del gioco, può usare il suo rampino per attirare i nemici verso di sé o se stesso contro di loro, e l'aquila Guardian può tuffarsi dal cielo per rianimare i caduti Nightfarers in un ampio raggio. Tutte le classi sono immuni ai danni da caduta, possono scattare e saltare sui muri, rendendo facile attraversare grandi distanze e spostarsi rapidamente da un punto di riferimento all'altro.

Utilizzare le abilità passive e attive delle diverse classi è fondamentale contro i boss, in particolare i temibili Nightlords. Elden Ring e la sua espansione Shadow of the Erdtree offrivano alcuni boss molto impegnativi con schemi di attacco quasi continui che richiedevano riflessi fulminei, e quella controversa filosofia di design è portata agli estremi in Nightreign. In questo gioco, tuttavia, è necessario che i boss siano estremamente agili, abbiano enormi barre della vita e infliggano quasi esclusivamente attacchi AoE, altrimenti tre giocatori potrebbero facilmente sopraffarli. Il demoniaco cane a tre teste, Gladius, evoca colonne di fuoco, brandisce una spada gigante con una catena e si divide in tre cani più piccoli, mentre il gigantesco drago di ghiaccio, Caligo, fa piovere ghiaccioli dal cielo e vomita venti gelidi. Ci vuole un'attenta coordinazione e l'utilizzo di Ultimate Arts e materiali di consumo per abbattere queste bestie, ma è una bella sensazione quando ci riesci.

Almeno la prima volta. Se la motivazione per abbatterli più e più volte continuerà ad essere lì, non oso prevedere. Penso che otto Nightlords e Nightfarers siano una selezione solida al momento del lancio, ma penso che sia fondamentale che FromSoftware aggiunga rapidamente nuovi contenuti al gioco per garantirne la sopravvivenza a lungo termine. Soprattutto, vengono aggiunte nuove mappe. Ero già stufo di Limgrave in Elden Ring, quindi è stato un po' un pugno allo stomaco rendermi conto che Nightreign si svolge quasi interamente in una versione generata casualmente di esso. Altri ambienti appaiono sotto forma dei cosiddetti eventi "Shifting Earth", in cui un'area definita di Limveld viene trasformata in una montagna di neve o in un cratere di lava con nemici e bersagli separati, ma non offrono la varietà che mi aspettavo quando il gioco principale ha così tanti bei ambienti da cui attingere. L'aggiunta di nuove mappe rapidamente dopo il lancio dovrebbe essere la priorità assoluta degli sviluppatori, secondo me.

Come qualcuno che ama i giochi per giocatore singolo grandi e tentacolari ed è stato veloce a condannare il nuovo focus multiplayer di FromSoftware, sono piacevolmente sorpreso da Nightreign. Onestamente mi sono divertito molto con il gioco e posso facilmente vedermi tornare ancora e ancora, a condizione che gli sviluppatori riescano ad aggiungere regolarmente nuovi contenuti al gioco. Nightreign è, a mio parere, un esperimento di grande successo a un prezzo equo, e anche se ci sono alcuni ovvi problemi da risolvere - la mancanza di nuovi nemici e mappe oltre a Limveld è il più acuto - le fondamenta del gameplay sono solide come una roccia, e questo è ciò che conta di più. Tuttavia, ho avuto la fortuna di giocare insieme a Ketil Skotte di mio fratello e Gamereactor durante il periodo di recensione e, ad essere onesti, non so se consiglierei il gioco a chi non ha amici o familiari con cui giocare. Essere in grado di comunicare correttamente è un prerequisito per divertirsi in Nightreign, motivo per cui è un peccato che il gioco non supporti il crossplay. Aggiungerlo il prima possibile dopo il lancio dovrebbe essere la priorità assoluta dello sviluppatore.