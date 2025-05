Tutti i proprietari di gatti sanno che i gatti sono i migliori amici dell'uomo, quando fa comodo al gatto, ovviamente. I gatti sono animali unici, motivo per cui è divertente, soprattutto per i proprietari di gatti, giocare a giochi in cui si controlla un gatto e si possono fare cose da gatti. E miagolare in modo incontrollabile. I proprietari di gatti sanno cosa intendo... Abbiamo giocato con i gatti in Little Kitty, Big City e Stray, e ora c'è un nuovo gioco, il piccolo gioco d'avventura lineare di quattro ore Copycat.

Tutto inizia in un rifugio per animali dove un'anziana signora single, Olive, entra per trovare un gatto da portare a casa. Il suo vecchio gatto è scappato di casa e le manca avere un piccolo amico peloso che corre per casa. Sceglie un gatto, gli dà un nome Dawn e lo porta a casa. All'inizio ci sono alcuni problemi, poiché il nuovo gatto causa qualche incidente di troppo in casa, ma presto i due iniziano a formare uno stretto legame.

Da lì, il gioco si sviluppa in una storia sorprendentemente emozionante sull'essere abbandonati, sentirsi non amati e non capire perché nessuno ti amerà quando hai così tanto amore da dare. Non c'è bisogno di amare i gatti per sentire questa piccola storia nelle tue viscere, ma ovviamente aiuta se hai, o hai avuto, un gatto nella tua vita.

Annuncio pubblicitario:

Copycat deriva dal piccolo sviluppatore australiano Spoonful of Wonders, che consiste di sole due persone, e Copycat è il loro primo gioco. Purtroppo, si vede. È piuttosto grezzo e grezzo e non c'è molto gameplay. Oltre a correre in giro come Dawn, la maggior parte del gameplay consiste in una serie di minigiochi in cui devi catturare prede, rubare cibo alle persone nel parco, evitare cani feroci in una piccola sequenza furtiva e combattere altri gatti. È semplice e non particolarmente divertente.

Detto questo, questo gioco è meglio visto come una piccola storia rudimentale e se ti avvicini al gioco con questa mentalità, la crudezza e il gameplay semplice iniziano a svanire sullo sfondo e la storia è al centro della scena. La storia è chiaramente il punto di forza del gioco ed è una storia che sentirai nel profondo, e non è sempre piacevole.

Annuncio pubblicitario:

Il lato visivo è molto eterogeneo. Le animazioni del tuo gatto sono davvero molto impressionanti ed è chiaro che è stato fatto molto lavoro in questa particolare parte. Ci sono anche alcune sequenze oniriche con una pantera nera per rappresentare il lato selvaggio del gatto di casa, e queste sequenze sono davvero ben progettate. Altrove, il gioco ha un aspetto molto grezzo ed è chiaro che questo è il primo gioco di un piccolo sviluppatore.

Mi sento davvero di consigliare Copycat, perché è fantastico quando un piccolo sviluppatore realizza un gioco che non assomiglia a tutti gli altri, e che soprattutto ha qualcosa da dire e offre una storia che può essere percepita. Non sono molti i giochi che possono vantare una situazione del genere. Sebbene il gioco abbia un prezzo piuttosto basso, è difficile consigliarlo a chiunque non sia un amante dei gatti che ama anche le piccole storie emotive.

Mi piacerebbe dare a Copycat un punteggio più alto, ma è difficile giustificare più di un sei, ma dirò che se sei il proprietario di un gatto, provalo. Preparati solo a trascurare il gameplay semplice e goffo.

Copycat è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.