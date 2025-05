Monster Train 2

HQ

Ho sempre trovato i roguelike un genere affascinante. I giochi che si adattano a questo settore possono essere eccezionali dal punto di vista del design e della meccanica, ma se la natura di perdere tutti i tuoi progressi e ricominciare da zero alla fine di una "corsa" non è almeno in qualche modo appagante, l'insieme può crollare in quasi un istante. Personalmente, penso che proprio questo concetto sia ciò che frena giochi come l'altrimenti eccellente Blue Prince, poiché il fallimento inizia a pesare sulla tua motivazione e a indebolire il tuo interesse nel vedere scorrere i titoli di coda. È anche per questo che lo sviluppatore Shiny Shoe Monster Train - e ora il suo sequel - impressionano, poiché mentre la natura roguelike può essere brutale e demoralizzante, il ciclo di gioco principale è così divertente che non finisci mai per preoccuparti troppo del fallimento.

HQ

Per chiunque non abbia giocato all'originale Monster Train, questo sequel si comporta in modo molto simile. Si tratta di un deckbuilder a più livelli, il che significa che si combatte una serie di incontri di combattimento su un campo di battaglia che si estende su tre piani, dove l'obiettivo è sconfiggere i nemici attaccanti prima che salgono costantemente i piani e attacchino il tuo "cuore", che in questo caso è il motore del treno. Se viene inflitto abbastanza danno al tuo motore, la corsa è finita, ma fino a quando il tuo motore non viene distrutto in modo irreparabile, puoi continuare a progredire attraverso i livelli randomizzati, acquisendo nuovi potenziamenti e carte e affrontando anche nuove battaglie. L'attuale convenzione di denominazione del gioco non ha molto peso quando si guarda al gameplay, poiché il treno è per lo più solo un pezzo di scena e uno strumento ambientale per progredire nel mondo, e i mostri sono le carte che usi per combattere.

Secondo la trama, ce n'è uno, ma probabilmente non ci presterai troppa attenzione. Essenzialmente, invece di essere ambientati all'inferno e ruotare attorno alla riconquista del dominio contorto, ora angeli e demoni hanno unito le forze per organizzare un assalto al paradiso, nel tentativo di riprendersi la città celeste dall'invasione Titans. Per fare ciò, devi muoverti attraverso le regioni del paradiso, che sono definite da fasi che includono incontri casuali (ad esempio, un negozio, l'opportunità di acquisire nuove carte, forse un pozzo per curare una parte del tuo treno) e terminare con una missione di combattimento. Se riuscirai ad avere successo in quest'ultimo settore, potrai continuare fino a raggiungere il centro del cielo e iniziare lo sforzo per liberare la città. Ancora una volta, c'è una narrazione che lega tutto questo, ma probabilmente te ne dimenticherai completamente dopo un'ora o due, dedicando la tua attenzione e il tuo tempo alle parti più succose di Monster Train 2; vale a dire il gameplay di costruzione del mazzo.

Annuncio pubblicitario:

Ciò che Shiny Shoe ha costruito in questo sequel è uno dei migliori gameplay di costruzione del mazzo che incontrerai. Non solo è ricco di profondità e complessità, permettendoti di fare ogni sorta di cose stravaganti per adattarle al modo in cui intendi giocare in una corsa, ma è anche, per progettazione, intuitivo e abbastanza semplice. Questa non è un'esperienza di combattimento con le carte come Magic: The Gathering o Pokémon: The Trading Card Game in cui devi riflettere sulla complessità di ogni carta e se è plausibile fare effettivamente una mossa all'interno delle regole generali e grigie. Non c'è bisogno di essere esperti o estremamente pedanti riguardo alle specifiche qui, poiché piuttosto è più vicino a Hearthstone o Gwent, dove gli effetti sono chiaramente disposti, il modo in cui una carta si adatta alla tua build è ben spiegato e in genere la sfida più grande che dovrai affrontare è gestire le dimensioni del tuo mazzo e ridurre il grasso man mano che ogni partita procede.

Shiny Shoe sembra lanciarti qualche palla curva lungo la strada, di solito sotto forma di nuove opzioni di mazzo che rivedono il modo in cui svolgi la tua attività. Ci sono due mazzi iniziali, o clan come vengono citati nel gioco, ma puoi sbloccarne altri tre, ognuno dei quali ha il proprio campione, stile di gioco e carte. Ci vuole tempo per imparare le loro complessità e familiarizzare con il loro funzionamento, ma non è un impegno enorme e puoi facilmente passare da un clan all'altro in diverse partite e persino combinarne due come parte di un mazzo ibrido. Ad esempio, potresti prendere i draghi potenti e resistenti che si trovano nel clan Pyreborne e unirli agli scienziati pazzi che costituiscono il Lazarus League. Il punto è che l'opzione è interamente tua.

Annuncio pubblicitario:

Poi, quando si arriva al dunque, l'attenzione si sposta sulla creazione di un mazzo bilanciato, che abbia la giusta quantità di unità facilmente posizionabili e non troppo costose, ma anche di unità ridicole e pericolose, abbinate a incantesimi utili e potenti, stanze che possono cambiare le sorti della battaglia e attrezzature che possono trasformare un'unità cattiva in una eccezionale. Può sembrare abbastanza facile, ma in pratica, ti prometto che troverai il tuo mazzo pieno zeppo di schifezze per la maggior parte del tempo, lasciandoti a capire come superare ogni battaglia senza sapere cosa pescherai dal tuo mazzo dopo ogni turno.

Ancora una volta, la natura casuale e la finalità dell'elemento roguelike possono essere schiaccianti e frustranti a volte, ma questa è anche la natura della bestia per questo tipo di giochi. Alcune corse ti sembreranno come se il mondo fosse contro di te fin dal primo minuto, mentre altre ti sentirai al settimo cielo e ti sentirai inarrestabile fino a quando la tua fortuna non girerà improvvisamente. Tuttavia, per Monster Train 2, la costruzione del mazzo, la natura intuitiva e semplice dell'azione, la velocità e il ritmo del gameplay e il fatto che una corsa non tende mai a consumare troppo tempo, fanno sì che perdere sembri più una seccatura che un calcio nei denti. Desidererai di non dover ricominciare regolarmente dall'inizio, ma allo stesso tempo sarai altrettanto entusiasta di ricominciare tutto da capo, e questo è senza dubbio il più grande punto di forza di Monster Train 2.

Shiny Shoe ha catturato l'illuminazione in una bottiglia con il gioco originale e questo sequel si basa ulteriormente su quella fantastica formula. Per chiunque sia alla ricerca di un gioco divertente e coinvolgente da giocare per circa 30 minuti alla volta, o per chiunque cerchi di accovacciarsi per ore alla volta, non sbaglierai molto con Monster Train 2. I giochi dovrebbero essere divertenti, e questo è esattamente ciò che è questo sequel indie.