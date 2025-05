Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune mostra tutto ciò che è giusto e sbagliato in Ubisoft, il genere... E l'industria?

HQ

Quando ho recensito il DLC Star Wars Outlaws: Wild Card alla fine di novembre, ho detto che rappresentava Una nuova speranza per il primo gioco open-world in una galassia molto, molto lontana. Il contenuto in sé era piuttosto buono: vario, diverso, persino glamour... Tuttavia, i vari aggiornamenti e patch fino a quel momento, il duro lavoro del team Massive (che so essere stato arduo), non erano ancora sufficienti per offrire un'esperienza completamente rifinita e priva di bug.

Avanti veloce fino ad ora, alla fine di maggio, quando è stato rilasciato il secondo e ultimo DLC o pacchetto di espansione per Star Wars Outlaws, intitolato A Pirate's Fortune, e mi ritrovo nella stessa situazione: contenuti simili al precedente e un gioco che ancora non funziona correttamente. E nove mesi dopo l'uscita, mi dispiace, ma è molto meno accettabile. E fa male, e mi infastidisce, perché amo questo gioco, ma i bug che ho riscontrato hanno trasceso la categoria delle cose esilaranti di cui ridi e sono arrivati al punto di mandare in crash il gioco, dovendo chiudere il software e ricaricare il punto di salvataggio precedente per andare avanti. Spesso.

Ci sono alcune gravi perdite di memoria e problemi, perché noti che alcuni elementi non si caricano affatto e il gioco diventa limitato, come se fosse tagliato fuori dalle funzionalità. I due casi più forti si sono verificati al culmine della battaglia, nel bel mezzo dei combattimenti prima della fine di una sezione chiave per far avanzare la storia. Nel caso in cui tu stia sopportando lo stesso, il primo è stato poco prima di fuggire dall'area della prigione con Hondo Ohnaka nel Trailblazer, nell'area di ricerca "Disabilita il blocco gravitazionale", sulla piattaforma di atterraggio della Khepi Tomb. Il secondo, tornando a questo scenario già camuffato da Rokana Raider, quando devi aprire la barriera per intrufolarti nei quarti di Stinger. Come già accadeva nel gioco base, è improvvisamente impossibile interagire con R3 sulla relativa console, ma è così rotto che non è possibile cambiare arma, o addirittura mettere in pausa il gioco per caricare il punto precedente. Devi chiudere completamente il gioco dal menu Start di PS5...

Annuncio pubblicitario:

Naturalmente, questo interrompe il godimento e deve essere denunciato. Non può essere permesso a questo punto, per quanto mi piaccia tutto ciò che questa avventura aggiuntiva ha da offrire. In effetti, i piccoli problemi tecnici sono ancora presenti, inclusi i personaggi che si bloccano o si comprimono o le reazioni assurde dell'IA nemica. Sono persino arrivato aImperial un campo terminale su Tatooine dove, per qualche ragione, la voce di un soldatoImperial era bloccata in loop, come se grugnisse dopo una ferita. Le sue urla si sono ripetute per dieci minuti su tutti gli altoparlanti, rendendo impossibile trovarlo per porre fine alla sua (e nostra) sofferenza. Una sequenza grottesca e molto fastidiosa che non volevo chiudere per non rovinare la mia missione.

Se vuoi continuare a chiudere un occhio su tutto questo, A Pirate's Fortune è un pacchetto di attività e contenuti di valore. Come Wild Card, si basa su un miscuglio di sezioni di varie dinamiche, una sorta di "gameplay greatest hits" di tutto ciò che può essere fatto in questo gioco, che è molto. Naturalmente, a discapito delle carte Sabacc, così prominenti nella nave-casinò del DLC precedente, ci sono altre alternative come sezioni platform, sparatorie, infiltrazioni e soprattutto una rinnovata enfasi sui combattimenti aerei.

Quest'ultimo porta anche la possibilità di pilotare una nave diversa da quella Trailblazer, quella che usano i Rokana Raiders. Simile a un B-Wing, la sua gestione e le diverse possibilità (ad esempio resistere alla ionizzazione in modo spettacolare all'interno delle nebulose e persino sfruttarla a proprio vantaggio), insieme a nuove missioni di contrabbando legate a un nuovo ramo di affinità e reputazione con la Miyuki Trade League, che a sua volta significa nuovi aggiornamenti della stiva per il Trailblazer stesso, fa un po' di bene... ehm, guerra stellare. Nel mio caso, è servito anche come considerevole riempitivo e scusa per continuare a giocare anche dopo aver terminato l'arco narrativo di Hondo Ohnaka.

Annuncio pubblicitario:

Il contenuto ti porta anche a un nuovo sistema, Khepi, che è limitato a una stazione spaziale ( La Fortezza della Portaerei ) e all'ambientazione craterizzata della trama, e quindi non porta un nuovo pianeta. In ogni caso, le storie che circondano la loro civiltà sono interessanti e tutta la scrittura aggiuntiva è di qualità. Sebbene il "cattivo", sia debole, Hondo Ohnaka mantiene il suo grande carisma in stileJack Sparrow. C'è molto da imparare sulla vita dei pirati e dei contrabbandieri in generale, e Star Wars Outlaws rimane la migliore ricreazione videoludica dell'intero universo di Lucas, con alcune nuove scene davvero belle da ammirare.

Detto questo, non c'è nulla di veramente rivoluzionario nelle circa quattro ore che ho giocato A Pirate's Fortune. La nave di Rokana è limitata al sistema Khepi perché non può saltare nell'iperspazio, e dopo un po' di ricerca di contrabbando e di sbarazzarsi di alcune creature alate preferiresti tornare dal tuo amato Trailblazer potenziato e da ND-5, che questa volta ha un ruolo un po' ripetitivo. Non mi pento di aver giocato a questo DLC e mi sono divertito abbastanza, ma non ne vado pazzo, né possiamo accettare che rimanga così rotto. Con Star Wars Outlaws recentemente portato a PS5 Pro e in arrivo a Nintendo Switch 2, uno dei grandi problemi con Ubisoft, i giochi open-world e l'industria in generale è ancora una volta evidente: l'ambizione sfugge di mano in fretta e ciò che potrebbe essere grandioso rimane semplicemente "grande" per troppo tempo.