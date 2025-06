Berserk o muori

Bisogna lodare gli sviluppatori che hanno una visione creativa e una premessa così chiara da poter mettere insieme la loro idea e poi venderla a un prezzo così accessibile da essere quasi ridicolo. Ancora oggi, il fatto che tu possa accaparrarti Vampire Survivors per un minimo di £ 4 è incredibile. Probabilmente non sorprende quindi che l'immenso successo di quel gioco abbia portato il suo sviluppatore, Poncle, a entrare nel business della pubblicazione di giochi con un'incursione iniziale che sembra colpire tutti i tratti distintivi di ciò che ha reso Vampire Survivors così popolare.

Direzione e stile della pixel art? Assegno. Schema di controllo incredibilmente semplice ma intuitivo? Assegno. Prezzo accessibile? A £ 3, è un assegno molto grande (o piccolo...). Non c'è bisogno che io vada oltre per capire il tipo di esperienza che Nao Games ' Berserk or Die offre, ma lascia che ti spieghi lo stesso.

L'idea reale di questo titolo è simile a un gioco di sopravvivenza come Vampire Survivors. Giochi nei panni di un guerriero, un eroe lasciato su un campo di battaglia e circondato da eserciti dei tuoi nemici. Da qui, il tuo obiettivo è semplicemente sopravvivere, difenderti attraverso la pura aggressività, tuffandoti e tuffandoti sul campo di battaglia uccidendo decine, centinaia, persino migliaia di nemici lungo la strada. Il problema è che, a differenza della maggior parte dei videogiochi, c'è una precisione quasi nulla nel modo in cui Berserk or Die gioca, poiché lo schema di controllo è semplicemente inquadrato attorno alla distruzione dei pulsanti della tastiera. Non stiamo parlando di come i neofiti giocano ai giochi di combattimento, premendo molti pulsanti contemporaneamente nel tentativo di sembrare competenti, intendiamo letteralmente distruggere un lato della tastiera per far saltare il tuo eroe a sinistra o a destra, attaccando i nemici allo stesso tempo. È un metodo di controllo rozzo, quasi neandertaliano, e funziona per la maggior parte, anche se può essere, come ci si aspetta, un po' goffo e ruvido ai bordi.

Una volta padroneggiati i controlli, che richiederanno in tutto due minuti, puoi caricare in una serie di livelli e missioni in cui l'obiettivo è fondamentalmente quello di sopravvivere. Ogni livello ha il suo tema, che si tratti dell'Antico Egitto, dei Maya, del Giappone feudale, l'elenco potrebbe continuare, ma i contenuti effettivi di ogni livello sono quasi tutti identici. Diversi tipi di nemici, che sono visivamente unici a seconda del livello, attaccano dai fianchi sinistro e destro e devi semplicemente ucciderli prima che ti colpiscano. Sopravvivi per un giorno intero e si genera un mercante che ti consente di spendere le monete lasciate cadere dai nemici sconfitti per potenziamenti, che si tratti di più danni, salute extra, abilità di attacco automatico aggiuntive, l'elenco potrebbe continuare. Poi, quando esci dal negozio, torni in guerra per sopravvivere un altro giorno. Il quinto giorno (un tipico giorno dura circa un minuto), si genera un nemico di livello boss, e questa è circa l'unica area, oltre a una revisione visiva, in cui ogni livello differisce, poiché i boss attaccano in modi diversi, anche se il tuo metodo di contrattacco non cambia: cioè saltare a destra e a sinistra rompendo la tastiera abbastanza forte da non romperla in due o fare un buco nella scrivania.

Annuncio pubblicitario:

È semplice, molto semplice, ma ehi, questo gioco ha una visione molto chiara di ciò che vuole essere, e dal punto di vista del design e della meccanica raggiunge quella visione a pieni voti. Funziona ed è efficace? In parte. C'è un valore di intrattenimento, abbastanza da tenerti impegnato per più di un'ora alla volta, tuttavia, non si può negare che questa non sarà la stessa sensazione indie come, ad esempio, Vampire Survivors. Se sei anche solo marginalmente curioso di sapere come si comporta in pratica un gioco così poco ortodosso, ti suggerirei semplicemente di dargli un'occhiata, perché con Berserk or Die potresti aggiungere permanentemente un gioco alla tua collezione, o ottenere mezzo pacchetto di V-Bucks... So cosa preferirei fare con i miei soldi.