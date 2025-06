The Division 2: Battaglia per Brooklyn

HQ

Devi trovare una persona semi-scomparsa. Sai dove si trova e prendi una scorciatoia attraverso un sistema fognario a Brooklyn. All'improvviso, dal nulla, un adolescente viene correndo verso di te, urlando aiuto, e prima che tu possa reagire, quattro psicopatici in tenuta da pompiere e con lanciafiamme hanno trasformato il bambino in scorie. E così inizia questo DLC.

Battle for Brooklyn è una nuova location per The Division 2, ed è ben fatta, anche se non particolarmente grande, con una forte attenzione a una delle fazioni contro cui hai combattuto in precedenza. Altri sono altrove, tuttavia, e New York in generale è stata nuovamente invasa. In altre parole, ci sono molti contenuti extra, ma definirli nuovi potrebbe essere un po' esagerato.

Va bene. The Division 2 è un buon looter-shooter, e a meno che non mi sia perso qualcosa, ora puoi portare ancora più cose nel tuo zaino di lusso. E dato che l'ho giocato per lo più con nuovi personaggi prima dell'espansione, avevo dimenticato quanto fosse diventato potente il mio personaggio principale.

Forse è stato un po' sorprendente vedere un DLC ora, dato che il gioco ha, dopotutto, più di sei anni. Ma è ancora visivamente sbalorditivo, follemente dettagliato, e credo davvero di essere a New York. L'unica cosa che manca - e qualcosa che il primo The Division forse fa ancora meglio - è il numero di NPC civili. Non importa quante persone siano state spazzate via, in una città di oltre otto milioni di persone, ce ne saranno parecchie per le strade che corrono in giro e raccolgono quello che possono. Sembra tutto un po' troppo deserto, e sarebbe stato bello se i civili avessero rovistato in giro e non fossero stati solo ostaggi in attesa di essere liberati.

Se hai già giocato a The Division 2, troverai un menu di creazione più ottimizzato, ma a meno che non ci sia qualcosa che non ho sbloccato, sei ancora limitato a due delle armi e degli equipaggiamenti più potenti. Il resto deve essere raccolto come set completi.

Molte cose richiedono ancora un po' di intelligenza: le casse devono essere aperte, le serrature devono essere fatte a pezzi, i pannelli di controllo elettronici devono essere cancellati. Prendere i punti di controllo è familiare, ma generalmente in un design più aperto, in modo che possano essere attaccati da più punti e angolazioni contemporaneamente, il che è sia un bene che un male, perché devono anche essere difesi. Tuttavia, sono estremamente infastidito da una particolare missione in cui i lanciarazzi automatizzati - che normalmente richiedono la loro fonte di energia per essere identificati e fatti a pezzi - sono in qualche modo irrealisticamente invulnerabili, poiché non puoi identificare nulla perché vieni ucciso all'istante senza molte possibilità di andare avanti. Per il resto, la maggior parte delle battaglie e degli scenari sono al livello alto previsto.

Come in precedenza, la narrazione si basa su missioni basate sulla storia, combinate con piccole missioni secondarie. Se sei il tipo che raccoglie Trophies /Achievements, c'è davvero molto da cui iniziare. Purtroppo la narrazione è anche abbastanza distopica - soprattutto considerando che nel 2020 si rideva all'idea di una pandemia devastante che potesse mettere in ginocchio un intero paese, o di un presidente incompetente e corrotto che potesse gettare un paese nel caos - sì, ci sono alcune riflessioni e prospettive sul mondo reale che Ubisoft ha chiaramente inserito nel gioco con pieno intento. The Division 2 è diventato un po' troppo realistico, un po' troppo in fretta. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora è una potenza straniera per invadere... Ma il gioco lo ha già sotto forma di Black Tusk.

Ci sono due cose. In primo luogo, ci sono chiaramente molti giocatori che sono tornati. Quando sei in una squadra con persone che sanno cosa stanno facendo, è fantastico scorrere i contenuti in un gruppo competente, ma allo stesso tempo è un po' problematico, poiché il gioco si ridimensiona di conseguenza e i nemici arrivano a fiumi. Tuttavia, dà un'idea molto migliore di ciò che è in realtà un conflitto sulla scala di una guerra civile di medie dimensioni, piuttosto che sentirsi spesso come se si facesse parte di un conflitto tra bande in una piccola città. In secondo luogo, ci sono alcune cose del gioco base che si rivelano un po' diverse dal previsto. Non è esattamente un retcon, ma più che altro ci sono strati e angoli alternativi che potresti non aver considerato. O per dirla in altro modo: non è solo Johnny Somali ad avere problemi con i DeepFakes, come fanno anche alcuni dei personaggi principali della storia.

Mi sono divertito con il gioco. Se ti affretti a passarlo - il che è facile se hai già a disposizione un agente di prim'ordine - avrai finito in 6-7 ore, mentre ci vogliono rapidamente 10 ore se vuoi vedere tutto. E a questo si possono aggiungere tutte le nuove località, le opportunità, le missioni secondarie nell'area principale di New York e una nuova modalità di invasione. In breve: in combinazione con l'ultimo aggiornamento, ci sono abbastanza nuovi contenuti per molte ore extra di gioco.