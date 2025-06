Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition

Il mondo di Warhammer 40,000 ha dato origine a un discreto numero di videogiochi di varia qualità, oltre alle sue miniature da tavolo. Sebbene la maggior parte siano generalmente mediocri, Space Marine II dell'anno scorso si è rivelato una delle piacevoli sorprese dell'anno.

Ecco perché è decisamente positivo che il primo capitolo della serie del 2011 stia ricevendo un remaster e un piccolo restyling. Quasi 15 anni fa, abbiamo dato al primo gioco un punteggio decente, ma come si comporta questo vecchio titolo quando viene aggiornato per oggi?

Una cosa è certa: Space Marine è un solido sparatutto in cui la pistola a otturatore canta e gli orki spaziali vengono spediti a un ritmo costante, da nastro trasportatore. La profondità è compensata dal gore, come è tipico nell'universo grimdark di W40K. "WAAAGH!" gridò l'orco mentre prendeva una pallottola in testa.

Vale la pena notare che si tratta di un remaster, non di un remake, quindi coloro che hanno già familiarità con la versione del 2011 non troveranno molto di nuovo. Tuttavia, i nuovi arrivati riceveranno aggiornamenti grafici e di usabilità, insieme a tutti i DLC rilasciati in precedenza.

L'azione prende il via con gli orki che attaccano il mondo della fucina di Graia, sede di enormi Titan Invictus macchine da guerra. Man mano che la situazione peggiora, i Ultramarines vengono schierati per gestire il problema, guidati dal Captain Demetrian Titus controllato dal giocatore. Il comportamento insolitamente organizzato degli orki solleva immediatamente sospetti e presto entrano in scena altri nemici, oltre ai bruti dalla pelle verde.

La storia principale si snoda in avanti come un treno blindato e, naturalmente, puoi persino guidarne uno. I Ultramarines hanno accesso a un'arma da mischia, quattro armi a distanza e granate. La nuova attrezzatura viene raccolta a un ritmo costante, ma non puoi trasportare tutto in una volta. I giocatori devono scegliere quali armi si adattano al loro stile di gioco.

Di tanto in tanto, il ritmo è ravvivato da un jump pack che può essere utilizzato solo in alcune sezioni. Saltare e distruggere i nemici con un attacco in picchiata è abbastanza facile.

Titus ha uno scudo e una barra della salute. Lo scudo si rigenera automaticamente dopo una breve pausa, ma qualsiasi danno che sfonda richiede una soluzione più diretta. Non ci sono pacchetti sanitari; Invece, guarisci eseguendo attacchi di esecuzione sui nemici storditi.

L'esecuzione di queste mosse finali richiede una certa pianificazione. I nemici più piccoli sono facili da stordire, ma l'attivazione dell'esecuzione innesca un'animazione appariscente della durata di diversi secondi. Questo è bello, ma ti lascia esposto agli attacchi nemici. Le esecuzioni sono quindi meglio utilizzate su nemici isolati o separati.

Soulsborne Per i veterani, il combattimento può sembrare duro: non c'è un pulsante di blocco e anche la schivata è piuttosto lenta. Questo rende facile essere sopraffatti dagli sciami nemici, che spesso provocano morti rapide anche a difficoltà normale.

In effetti, quasi tutte le morti che ho subito sono derivate dall'essere troppo fiducioso nel corpo a corpo. Dopo diversi tentativi, ho rinunciato all'ascia potenziata e mi sono concentrato sul combattimento a distanza. Le munizioni sono generalmente abbondanti, a patto che non ci si concentri sull'uso del lanciagranate o di altre armi pesanti.

Un'altra modifica a metà partita è stata l'abbandono del controller e il passaggio alla mira con il mouse. Nei giochi corpo a corpo, un controller è spesso la scelta migliore, ma nonostante la mira assistita, l'uso del mouse ha reso il gioco notevolmente più semplice. Sospetto che gli sviluppatori non intendessero questo, ma la pistola a otturatore standard è sorprendentemente efficace quando puoi sparare colpi alla testa da dietro una copertura.

Sparare è divertente, ma il goffo combattimento corpo a corpo sminuisce la fantasia di potere che è centrale in giochi come questo. La spada a catena sembra impressionante ma non dà potere quando orde di orki intaccano la tua armatura. Vieni sopraffatto troppo facilmente, il che rende le armi da mischia meno praticabili. Inoltre, i nemici appollaiati in luoghi elevati devono sempre essere eliminati con il fuoco a distanza.

La grafica è stata modificata, ma il marketing è stato chiaramente bilanciato con le promesse. Sì, è disponibile la risoluzione 4K e le animazioni dei personaggi sono state indubbiamente migliorate, ma il mondo sembra ancora datato. Questo era impressionante nel 2011, ma oggi le immagini sembrano quasi retrò.

D'altra parte, l'usabilità è stata migliorata: l'HUD è stato completamente rifatto e i controlli sembravano solidi sia su un controller che sulla tastiera. Tuttavia, piccoli tocchi rivelano l'età del gioco: ad esempio, non è possibile modificare i controlli o le impostazioni grafiche a metà partita, ma è necessario tornare al menu principale. Anche il cambio di arma su un controller sembrava stranamente goffo.

La storia è tipiWarhammer ca: non c'è una ragione più profonda per il conflitto, ma nonostante l'atteggiamento stoico e macho di Ultramarines ', incontrerai grandi emozioni, sacrifici e tradimenti ad ogni angolo. Non stiamo parlando di alta letteratura, ma di pasta W40K standard.

Sebbene il combattimento sembri quasi tangibile fisicamente, la campagna alla fine inizia a sembrare ripetitiva nonostante la sua durata relativamente breve. I compagni di squadra dell'IA che si uniscono sono in gran parte inutili, anche se almeno non si intromettono attivamente.

L'investimento più grande nel Master Crafted Edition è nei suoi aggiornamenti multiplayer. Oltre a tutti i DLC multiplayer inclusi, il gioco ora supporta il cross-play tra piattaforme. È un'ottima aggiunta! Tuttavia, a causa della mancanza di amici, il multiplayer non è stato testato in questa recensione.

Warhammer 40,000 continua ad evolversi e a perfezionarsi. Ancora oggi, molti sparatutto tattici degli anni '90 rimangono solide esperienze di gioco. Sfortunatamente, i giochi d'azione non sono invecchiati con la stessa grazia. Anche con la rimasterizzazione, Space Marine è ancora inconfondibilmente un gioco di ultima generazione dopo 14 anni.

È una reliquia che vale la pena dare un'occhiata, ma per coloro che hanno appena giocato al sequel, potrebbe essere un po' uno shock. Il gioco funziona, ma i giocatori di oggi hanno opzioni migliori.