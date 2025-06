HQ

Bene, iniziamo questa recensione con un disclaimer un po' poco ortodosso. Rainbow Six: Siege X è effettivamente la versione 2.0 del longevo e popolare sparatutto tattico, e questo significa due cose; In realtà non c'è molta roba "nuova" da smontare, e anche l'esperienza di base Siege non sta realmente cambiando. Ecco perché questa recensione sarà divisa in due parti principali. Per cominciare, mi concentrerò sulle modifiche più generali al gioco e su come ciò influisca sul tradizionale Siege, e poi sposterò l'attenzione sul piatto principale di Siege X, la nuova modalità nota come Dual Front. In sostanza, se stai cercando una recensione completa di come si gioca Siege nell'anno 2025, vale la pena invece dirigere la tua attenzione alla nostra recensione originale o ai miei pensieri sulla versione "next-gen" del gioco di qualche anno fa, poiché francamente l'attuale Siege è ancora buono e simile a come lo era allora.

HQ

Comunque, Siege X. Per i giocatori abituali di Siege, questa evoluzione della formula non è in realtà molto diversa, è solo più intricata. Quello che intendo con questo è che il gameplay ora offre una distruzione più creativa e varia, interazione ambientale, una migliore maneggevolezza sulle corde di discesa in corda doppia e anche tutti i tipici miglioramenti alle prestazioni e alla grafica. Non ci sono cambiamenti radicali al modo in cui questo titolo si gioca, nello stesso modo in cui Fortnite sembrava molto diverso quando è cambiato in Unreal Engine 5 o come Overwatch 2 ha aggiunto alcune serie modifiche al gameplay quando è arrivato. Questo è ancora molto solo Rainbow Six: Siege e lodo Ubisoft per questo perché questa formula è ancora, a mio parere, una delle migliori che lo spazio degli sparatutto offre, da qualche parte in linea con Counter-Strike.

Detto questo, i miglioramenti sono i benvenuti. Avere mappe più interattive, quelle in cui puoi distruggere i tubi per lasciare una scia di fuoco mortale o far esplodere gli estintori per dissipare una nuvola di "fumo", questa è un'idea fantastica che rende l'azione un po' più intricata e dettagliata. Aggiungi a questo modifiche alla discesa in corda doppia che rende molto meno rigido (anche se a volte ancora irritante...) muoversi negli ambienti ancora più rapidamente, e un aggiornamento visivo che rende ogni mappa un po' più dettagliata e realistica, c'è molto da apprezzare. Eppure, allo stesso tempo, questo non è un cambiamento tra la notte e il giorno. Il fatto è che Siege X a volte sembra ancora un gioco intrappolato nel passato e manca di un po' della raffinata bellezza dei veri titoli moderni. Non è brutto di per sé, semplicemente non è nemmeno bello, tuttavia Siege non lo è mai stato, e il gameplay ha always compensato dall'offerta visiva più sottile.

Annuncio pubblicitario:

Quindi, prima di passare alla vera nuova e principale aggiunta in Siege X, lasciatemi concludere affermando che Siege X sarà semplicemente un modo migliore e più coinvolgente per godersi il core Rainbow Six: Siege, e per me, questo è tutto ciò che ho sempre desiderato da un "sequel".

Ora passiamo a quello che tutti voi stavate aspettando: Dual Front. Sì, Siege X ha un'aggiunta fondamentale (e massiccia) e questo è il modo completamente nuovo di giocare nella modalità di gioco Dual Front. Essenzialmente, a differenza del tradizionale Siege in cui due squadre di cinque si affrontano per attaccare o difendere i punti bomba, con una vita per giocatore per round, Dual Front riunisce invece due squadre di sei per combattere in un'attività molto più libera simile al tiro alla fune. Ci sono ancora opzioni di attacco e difensive, ma ora non sei costretto nell'una o nell'altra, piuttosto sei catapultato in una mappa in cui entrambe le squadre hanno un punto da attaccare e un punto da difendere. Da qui, l'obiettivo è continuare a catturare i punti nemici fino a quando non controlli la loro base principale, il tutto impedendo agli avversari di vincere facendo lo stesso con te. Ancora una volta il problema è che tutto questo è ambientato su una mappa in cui alleati e nemici possono fondamentalmente vagare liberamente, rimuovendo quindi l'idea di avere Attacker e Defender Operators limitati a un lato dell'azione.

Annuncio pubblicitario:

Se hai voglia di usare Sledge per difendere la tua base o Bandit per attaccare il nemico, puoi fare esattamente questo. Naturalmente, questo va contro i principi fondamentali di Siege, poiché molti di questi personaggi non sono particolarmente bravi a fare l'opposto di ciò per cui sono stati progettati, ma è comunque un esercizio avvincente di libertà del giocatore e scuote enormemente il modo in cui conosci e vivi questo sparatutto.

Dual Front è anche una modalità Siege leggermente più indulgente, poiché se vieni ucciso in azione puoi semplicemente rigenerarti dopo circa 25 secondi, anche cambiando il tuo Operator al volo se lo desideri. I nemici sono incastonati in un punto circondato da mura rinforzate? Forse mettere giù il dispositivo di sfondamento di Ash per le cariche esplosive di Castle. Hai a che fare con un sacco di spam lanciabile? Forse è un'idea mettere via Nomad e tirare fuori Jager. Il punto è che Ubisoft ha progettato una vera e propria modalità di gioco in evoluzione con cui l'esperienza principaleSiege non può competere semplicemente perché è più indulgente e offre ai giocatori la possibilità di apportare modifiche a seconda della situazione a portata di mano.

Ora, non dirò che questo rende Dual Front migliore del tradizionale Siege, perché sarebbe una bugia. Questo gioco è stato progettato e perfezionato per anni per offrire azione come la modalità principale, quindiDual Front fare qualcosa di diverso non sembra sempre naturale. Funziona, e può essere divertente, ma manca un po' della forza e del brivido della modalità principale, e ancora una volta, penso che ci sia del lavoro da fare per rendere ogni personaggio più versatile in Dual Front, rendendoli applicabili a ciò per cui erano originariamente destinati a fare ma anche un po' migliori nello stile di gioco alternativo.

Da un lato apprezzo ciò che Ubisoft ha preparato con Dual Front, in quanto sembra un modo più applicabile e accessibile di giocare, ma dall'altro lato, questo è ancora Siege. Non importa cosa farà Ubisoft con questo gioco in futuro, poiché ha una comunità consolidata, e questa comunità non è casuale. Siege è sempre stato un gioco impegnativo e Dual Front non cambierà le cose. Se sei nuovo nel gioco, a volte soffocherai anche quando giochi a questa modalità più indulgente e, se non sei nuovo, puoi aspettarti un'esperienza altrettanto sudata.

Questo è il motivo per cui, quando si tratta di valutare effettivamente il gioco, rifletterò i nostri punteggi originali per Siege in questa recensione. Rainbow Six: Siege è ancora uno sparatutto tattico eccellente e divertente, uno che molti continuano a copiare e da cui trarre ispirazione. Questo non sta cambiando e francamente se hai il tempo, l'abilità e la pazienza per imparare questo gioco, sarai enormemente coinvolto. Tuttavia, per quanto riguarda un aggiornamento, Siege X non aggiunge molto. Dual Front è interessante, ma è anche solo una modalità con una mappa che utilizza l'elenco già stabilito di personaggi che non sono stati modificati. Ancora una volta, questa è un'evoluzione dell'esistente, quindi a meno che non siate entusiasti di una grafica leggermente migliorata e di ambienti moderatamente più interattivi, probabilmente troverete questo passo avanti un po' carente. Allo stesso tempo, considerando gli alti e bassi che Overwatch 2, Smite 2 e altri sequel live-service hanno attraversato, tutto ciò che posso fare è elogiare Ubisoft per essere rimasta fedele alle loro armi e non aver danneggiato l'eccellente proprietà e l'idea che hanno trascorso un decennio a perfezionare.