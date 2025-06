HQ

Amo i nuovi concetti di gioco, ovvero l'innovazione meccanica e strutturale. Sfortunatamente, non c'è molta innovazione nell'industria dei giochi in questi giorni, dove i sequel e il riciclaggio di vecchi concetti e modi di creare giochi sono onnipresenti. Ecco perché è bello vedere quando uno sviluppatore ha escogitato qualcosa di completamente nuovo, o forse un nuovo modo di utilizzare un vecchio concetto, che rende un genere completamente fresco e vivo.

Ecco perché è stato fantastico mettere le mani su The Alters, un gioco che avevo sul mio radar da molto tempo, ma che è stato rimandato più e più volte. Senza dubbio l'hai già visto, a uno spettacolo o semplicemente come un trailer casuale qua e là, ma potresti non essere consapevole che in realtà uscirà domani, 13 giugno, poiché lo sviluppatore 11 bit Studios è stato molto più vago nel suo marketing. Ed è un peccato, perché questo è qualcosa di molto speciale. È un concetto interessante, in cui hanno mescolato generi diversi in un modo completamente nuovo ed eccitante. Giochi nei panni di Jan Dolski, che si sveglia nella sua capsula spaziale dopo che si è schiantata su un pianeta sconosciuto. Scopre rapidamente di essere l'unico sopravvissuto e ora deve cercare di trovare un modo per sopravvivere da solo.

Trova rapidamente un'enorme stazione spaziale mobile, una sorta di base a forma di ruota gigante, ma è vuota. Attraverso il contatto con la società dietro la missione, gli viene detto di esplorare il pianeta. Durante il suo primo viaggio fuori dalla base, trova un misterioso minerale chiamato Rapidium. Si scopre che è qualcosa che gli scienziati stanno cercando da anni e che potrebbe essere in grado di salvare l'umanità. Quando torna alla base, ottiene l'accesso a un computer quantistico che gli permette di clonare se stesso.

Ma non si tratta solo di copie. I cloni sono versioni di Jan provenienti da percorsi di vita alternativi. Ad esempio, quello in cui è rimasto con sua madre e ha sviluppato la passione per la meccanica. Il computer crea nuovi ricordi per il clone che si adattano a questo sfondo alternativo, e improvvisamente uno diventa due: Jan e il meccanico Jan. E non finisce qui. Tutti i cloni hanno specializzazioni uniche e nomi che si adattano ai loro nuovi ruoli e personalità. Ad esempio, potresti ritrovarti con lo chef Jan, l'ingegnere Jan, il botanico Jan e molti altri. Ogni Alter ha il suo background, il suo dialogo e le sue esigenze, e sta a te capire come dovrebbero lavorare insieme.

È un concetto super interessante, ed è esattamente per questo che il gioco si chiama The Alters. La storia è sorprendentemente ben realizzata e affascinante. Devi parlare costantemente con i tuoi cloni, che hanno tutti i loro traumi, pensieri e reazioni, ed entrerai persino in contatto con persone della Terra che facevano parte della storia di vita originale da cui i cloni sono ora derivati. Queste conversazioni possono portare a riflessioni esistenziali e momenti emotivamente intensi in cui si ha davvero la sensazione che non si tratti solo di un simulatore di strategia, ma di una storia umana.

Ok, in termini pratici, si tratta in parti uguali di esplorazione in terza persona come nell'originale Jan, e in parti uguali di manutenzione, aggiornamento ed espansione della tua base, in cui cloni te stesso e ti assicuri che i cloni che hai prosperino. È insolito per un gioco con così tanti RTS ed elementi di gestione delle risorse concentrarsi così tanto sullo sviluppo del personaggio. I cloni reagiscono alle tue scelte, diventano felici o nervosi e possono persino discutere tra loro. Devi prendere posizione, mediare e assicurarti che tutti lavorino bene insieme, altrimenti le cose inizieranno ad andare in discesa. Possono diventare depressi, arrabbiati o rifiutarsi di collaborare. Devi essere un leader, un amico e uno psicologo allo stesso tempo.

Allo stesso tempo, devi esplorare il pianeta, che nasconde misteri, pericoli e segreti nascosti. Non si tratta solo di sopravvivenza, è una sorta di lento viaggio di scoperta in cui non si sa mai bene cosa ci aspetta dietro l'angolo. Il gioco mescola la costruzione di basi, la gestione delle risorse, la cura del personaggio e l'esplorazione in un unico pacchetto, e funziona sorprendentemente bene. Ad esempio, puoi trovare strani oggetti nella natura selvaggia che nessuno dei tuoi cloni capisce fino a quando non li porti a casa e lasci che l'esperto giusto li analizzi. Questo apre piccole storie secondarie e contribuisce alla sensazione di essere su un pianeta strano ma vivo.

Il gameplay centrale consiste nel mantenere in vita la tua base mobile e allontanarla dal sole, che minaccia di bruciare tutto. Ma questo richiede risorse, che devono essere scavate sulla superficie del pianeta. Questo viene fatto tramite un piccolo minigioco in cui si scansiona il terreno e si imposta una stazione mineraria. Ma deve essere presidiato da un clone, altrimenti non accadrà nulla. Quindi devi costantemente stabilire delle priorità: dovresti usare le risorse per costruire nuovi moduli per la base o clonare una nuova versione di te stesso con le competenze necessarie? Queste motivazioni non sono nuove per questo tipo di giochi, ma in questo contesto il flusso di gioco vero e proprio diventa più unico.

Il gioco ti costringe costantemente a prendere decisioni e bilanciare le tue esigenze. Un clone può aver bisogno di un posto dove dormire, e senza dormire diventa irritabile e inefficace. Un altro clone pensa che ci si debba concentrare sulla botanica, mentre un terzo vuole costruire nuovi sistemi. Chi ascolti? Qual è la cosa più importante? Sta a te decidere, e ti senti costantemente come se avessi bisogno di un'altra mano, ma un'altra mano porterà più problemi. Questo rende il gameplay intenso e coinvolgente. Sembra di essere in prima linea in una spedizione in cui ogni decisione ha delle conseguenze e dove la cooperazione non è solo una meccanica ma una necessità.

La base è costruita come una ruota gigante, dove è possibile riorganizzare costantemente i moduli. È un po' come la gestione di base in XCOM, dove devi fare spazio a tutto e pensare in modo logistico. Ci sono reparti per ogni tipo di clone, uno per il botanico, uno per il meccanico, ecc., e devi costantemente espanderti e adattarti. Il tempo è il tuo più grande nemico e raramente ti senti in vantaggio. Ciò significa che ottimizzi, regoli e rispondi costantemente alle nuove sfide.

Tuttavia, c'è da dire che tutto questo tende a diventare un po' opprimente. Ho giocato su PC, dove le macro e il controllo del mouse rendono un po' più facile navigare rapidamente tra i vari sistemi, ed è difficile immaginare come funzioni su console. Anche l'onboarding attraverso i tutorial è carente e sono un po' preoccupato che molti giocatori abbandonino, poiché il gioco semplicemente non comunica efficacemente la sua profondità attraverso una solida curva di apprendimento durante le prime ore. Fortunatamente, se perseveri, sarai ricompensato.

Una delle cose che mi è piaciuta molto è stata esplorare il pianeta. È bello, cupo e sembra davvero pericoloso. C'è radioattività, tempeste magnetiche e altri fenomeni che ricordano i giochi S.T.A.L.K.E.R.. È super eccitante muoversi su un pianeta che sembra non volerti lì. E forse c'è di più di quanto sembri? Si ha la sensazione che il pianeta sia un personaggio a sé stante, un avversario silenzioso che mette costantemente ostacoli sulla tua strada.

The Alters è un meraviglioso mix di generi che si combinano per formare un insieme potente e unico. È un gioco che richiede riflessione, leadership e strategia, ma anche un gioco che offre una storia profonda, personaggi forti e un mondo che vuoi capire. Lo consiglio vivamente se ti piacciono questo genere di cose.