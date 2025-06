HQ

Gli appuntamenti non fanno davvero per te? Questo è del tutto comprensibile, in quanto può essere piuttosto estenuante. Fortunatamente, ora puoi uscire da casa nel bizzarro e folle simulatore di appuntamenti Date Everything!

Tutto inizia quando ricevi un pacco sulla porta di casa da un ragazzo semi-inquietante che hai incontrato online, che si fa chiamare "tinfoilhat". All'interno della confezione c'è un paio di occhiali "Dateviator". In seguito si scopre che c'è un motivo per cui hai ricevuto questi occhiali misteriosi, ma questa è una storia leggermente diversa. Questi speciali occhiali permettono di vedere una sorta di dimensione alternativa nel nostro mondo, dove tutti gli oggetti della tua casa, come il tavolo da pranzo, la lampada in soggiorno e il tuo letto, hanno una sorta di versione personificata.

Alcuni buoni esempi potrebbero essere che la porta d'ingresso della tua casa si chiama Front Dorian ed è un grande personaggio da buttafuori, il tuo cellulare si chiama Phoenicia ed è una donna loquace, mentre il tuo bagno è un francese carismatico di nome Jean-Loo Pissoir e il tuo letto è una donna calda e voluttuosa, che ovviamente si chiama Betty.

È così che la tua casa si riempie di cose che prendono vita sotto forma di personaggi diversi quando indossi questi occhiali "Dateviator" - in effetti, ci sono esattamente 100 diversi "dateables" nella tua casa, che insieme hanno ore di dialoghi registrati e sono tutti splendidamente progettati. Torneremo su entrambi questi aspetti in seguito.

Come tanti altri in questo mondo, sei in un'eterna ricerca dell'amore e puoi effettivamente iniziare a flirtare e iniziare relazioni con questi personaggi che vivono intorno alla tua casa. Ciò significa che puoi uscire con tutto, dal tuo letto (con cui sei già stato a letto, ovviamente), alla tua vasca da bagno, alla tua sveglia, al tuo pianoforte, alla tua caldaia, al tuo aspirapolvere, al tuo forno a microonde, alle scatole di cartone nel tuo armadio, alla tua poltrona, alla tua soffitta e... Beh, molte, molte altre cose: puoi persino uscire con i tuoi incubi.

Tutte queste personificazioni delle cose nella tua casa hanno una storia da raccontare. Tra le altre cose, scopri che il tuo box doccia, Johnny Splash, è una specie di sosia di Elvis con grandi sogni, la lente d'ingrandimento Maggie è una specie di detective che indaga su eventi misteriosi in casa, e la lavatrice Washford e l'asciugatrice Drysdale sono nemici e non si parlano, Il che può essere un po' stressante quando sono uno sopra l'altro tutto il giorno. Ci sono un sacco di storie divertenti come questa in Date Everything!

Tutte queste storie sono narrate con dialoghi completi, risultando in una sceneggiatura di oltre un milione di parole e 70.000 battute registrate. La parte migliore è che i doppiatori fanno un ottimo lavoro. Un sacco di talento davvero solido è stato portato a doppiare i vari personaggi, inclusi nomi come Troy Baker, Laura Bailey, Matthew Mercer e Steve Blum, che hanno tutti precedentemente doppiato un mare di serie TV e giochi e hanno numerose nomination e premi al loro attivo. C'è una line-up di doppiatori davvero forte, e si sente chiaramente.

Fin qui tutto bene, ma ora le sfide si presentano. Date Everything! ha un buon umore, un eccellente doppiaggio, personaggi brillanti - ma sfortunatamente, tutto diventa noioso in tempi relativamente brevi. I diversi personaggi e le loro storie sono originali, e le loro narrazioni sono presentate con grande convinzione, ma dopo aver parlato con i primi 30 databili, ho semplicemente iniziato a perdere interesse per loro. Sia nei personaggi che nelle loro storie - e a volte mi sono ritrovato a desiderare che la conversazione finisse presto. Non è un buon segno in un gioco di questo tipo.

Mi sentivo come se mi mancasse qualcosa di più del semplice camminare per casa ascoltando una storia dopo l'altra e occasionalmente risolvere vari compiti per i diversi personaggi, che in genere comportavano parlare con ancora più personaggi altrove nella casa. Devi essere molto affezionato ai buoni aneddoti e alle storie se vuoi essere intrattenuto per diverse ore camminando e parlando con 100 diversi NPC senza che succeda nient'altro. E proprio lì, mi sono sentita un po' sfidata.

Date Everything! ha un aspetto e un suono fantastici. Abbiamo già menzionato gli eccellenti doppiatori, ma anche il design dei personaggi è superbo. I 100 diversi "dateables" del gioco sono presentati attraverso bellissime illustrazioni e il loro abbigliamento e il loro design sono molto creativi. Ad esempio, l'armadietto del bar Beverly è dotato di bicchieri da birra sulle braccia e ha bicchieri da shot come braccialetti, e il gabinetto Jean-Loo Pissoir ha un sedile del water intorno al collo e uno stantuffo sulla testa. Si dice che il gioco contenga più di 11.000 immagini disegnate a mano, quindi alcuni illustratori sono stati molto impegnati qui.

In realtà volevo mettere mi piace Date Everything!, perché sono un fan dei giochi che provano qualcosa di nuovo e un po' diverso. Purtroppo, Sassy Chap Games non ha avuto successo qui, perché le belle storie sono oscurate dalla noia quando si passa da una stanza all'altra solo per parlare con un altro personaggio della propria casa. Devi essere più del solito appassionato di racconti brevi e personaggi stravaganti per rimanere interessato a Date Everything! per un certo periodo di tempo. L'unica cosa che mi ha fatto andare avanti alla fine (a parte dover recensire il gioco) è stata la sensazione che "ci deve essere dell'altro - devo aver trascurato qualcosa". Ma non ce n'è mai stato di più.