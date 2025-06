HQ

HQ

Vedo una lacuna nel mercato che deve essere colmata, che richiede attenzione. Football Heroes League ha cercato di incassare qualche settimana fa, ma è andato completamente storto ed è stato un tentativo molto ovvio (ma scarso) di rubare le luci della ribalta a un vero gioco - Rematch. Ora è il turno di Rematch di mostrare come si fa e come dovrebbe essere giocato il calcio arcade nel 2025.

Ho scritto nella recensione di Football Heroes League che c'è una mancanza di giochi in questo genere. EA Sports FC è attualmente lontano dall'opzione che desidero quando scelgo di giocare a calcio digitale in questi giorni, poiché è appesantito da microtransazioni e server lenti. Voglio un calcio veloce, frenetico, ricco di azione e divertente in cui il realismo è secondario. Rocket League ha tutto questo, con la piccola (ma grande) differenza che i giocatori vengono sostituiti con auto a razzo. "Dammi un Rocket League a piedi" è qualcosa che dico spesso, e Sloclap sembra aver ascoltato le mie preghiere.

Le somiglianze con Sifu traspaiono.

Annuncio pubblicitario:

Sloclap, lo studio che ha realizzato lo spettacolo del kung fu Sifu qualche anno fa, sta dando seguito a una partita di calcio. Lo stile che abbiamo visto in Sifu è in realtà ripetuto in Rematch, dove vediamo la stessa elegante grafica in cel-shading e disegni di personaggi simili. Sifu eccelleva in diverse aree, e una di queste è stata trasferita nello sviluppo di Rematch, vale a dire il modo in cui ci si muove e si interagisce con l'ambiente circostante. Invece di prendere a calci bottiglie di vetro e far cadere i denti, sono i palloni da calcio che vengono picchiati, ma con la stessa fluidità.

In Rematch, giochi tre contro tre, quattro contro quattro o cinque contro cinque. Si tratta di partite senza regole, quindi non ci sono fuorigioco, calci di punizione e cartellini gialli o rossi. Prima di affrontare avversari reali, puoi giocare attraverso un breve prologo che ti mostra le meccaniche di gioco più importanti. Anche se si tratta di un gioco di calcio, proprio come EA Sports FC 25, ad esempio, non si gioca affatto allo stesso modo; Le somiglianze con Rocket League sono maggiori. Controlli un giocatore, il tuo giocatore e gli altri sono controllati da altri giocatori, il che mette davvero alla prova la tua capacità di cooperare.

Ambiente attraente per calciare un pallone.

Un'altra somiglianza con Rocket League è il modo in cui miri quando spari. C'è sicuramente più attenzione alla gravità e alla fisica, ma in Rematch, non puoi semplicemente sparare un colpo e aspettarti che la palla voli nell'angolo in alto come se fosse un missile a ricerca. No, Rematch si gioca da una prospettiva in terza persona in cui hai una telecamera libera da controllare e un mirino con cui miri sia quando passi che quando spari. Rematch non ti serve tutto su un piatto; Richiede tempo per familiarizzare con i controlli per avere successo. Devi imparare a ricevere la palla, dribblare in modo efficace spingendo la palla in diverse direzioni e anche eseguire acrobazie al momento giusto. Nulla è fatto per te; Sta a te fare in modo che le cose accadano e farle nel modo giusto: una cosa rinfrescante da vedere in una partita di calcio di questi tempi.

Annuncio pubblicitario:

Le partite di cinque minuti sono la norma. Se la partita sfugge di mano e una squadra segna troppi gol, la partita viene terminata in anticipo dalla "regola della misericordia". I giocatori ruotano dopo ogni calcio d'inizio, con un giocatore che ha l'onore di stare in porta mentre gli altri sono giocatori di campo. Un problema che ho costantemente riscontrato quando gioco Rematch è che tutti vogliono alzarsi e calciare lo stesso pallone allo stesso tempo. Il gol viene lasciato spalancato e più o meno sempre si traduce in un gol. Le persone generalmente non sono ancora molto brave a Rematch, ma migliora man mano che giochi e man mano che la tua classifica sale.

Paralleli con Rocket League ? Sì, ce ne sono molti. Il sistema di chat durante le partite è sostanzialmente lo stesso e funziona senza problemi per chiedere un passaggio o chiedere a qualcuno di tirare, così come per scusarsi quando si commette un errore e si concede accidentalmente un gol. Un altro è il misuratore di resistenza che mostra per quanto tempo puoi correre, anche se in Rematch si ricarica automaticamente invece di dover raccogliere booster sparsi per il campo. Una terza somiglianza è la forte attenzione alla possibilità di personalizzare il giocatore con qualsiasi cosa, da grandi acconciature e baffi a scarpe eleganti e motivi sui vestiti. In Rematch, vediamo anche la stessa configurazione con un pass stagionale in cui sblocchi più oggetti cosmetici, proprio come in Rocket League. La più grande differenza tra Rocket League e Rematch (a parte le auto contro gli esseri umani) è che uno è un gioco gratuito e l'altro costa £ 21.

La posizione del portiere è davvero divertente, abbastanza sorprendentemente. Ma se ti stanchi, puoi semplicemente correre fuori dall'area di porta e combattere come tutti gli altri.

Sì, Rematch costa. Molti avranno accesso ad esso tramite Game Pass, dove è disponibile il primo giorno, ma il resto di voi dovrà pagare per l'accesso. Sembra un po' sbagliato, in realtà, anche se è economico rispetto al numero crescente di giochi da £ 70. Rematch è in realtà un gioco fantastico quando riesci ad abbinare i giocatori giusti che sanno davvero come giocare a calcio. Mi vedo a giocarci per molto tempo a venire, ma non sono un po' sicuro di quante persone vogliano sborsare £ 21 per mettere le mani su un gioco pieno di microtransazioni e un abbonamento stagionale per cui devi pagare ancora di più. Rematch sembra più un titolo F2P - soprattutto considerando le sue somiglianze con Rocket League.

La cosa principale è che tutti giocano alle stesse condizioni (un'altra somiglianza con Rocket League ) e le microtransazioni sbloccano solo la possibilità di cambiare l'aspetto del gioco. Avere scarpe con un'animazione glitch dietro di loro quando corri veloce non ti fa sparare in modo più preciso o correre più velocemente. È solo cosmetico e non ha alcun effetto su quanto bene viene giocato il pallone. Ma ho un po' paura che Sloclap si stia dando la zappa sui piedi con i loro prezzi del gioco. Ma questo resta da vedere.

Ecco quanto puoi diventare "elegante". Se investi del denaro reale, puoi diventare ancora più attraente.

A parte questo svantaggio piuttosto significativo, Rematch è un gioco molto buono. È il gioco che desideravo da così tanti anni e sono felicissimo che sia finalmente arrivato. È sia divertente da guardare che divertente da giocare, e spero che Sloclap riesca nel compito apparentemente impossibile di convincere i giocatori a pagare per qualcosa che, per molti versi, sembra un titolo free-to-play.