È iniziato così bene. Quando iniziano le avventure dei fratelli Freja e Muds, rimango immediatamente sbalordito dalla meravigliosa grafica in pixel. Poi, dopo circa un'ora di viaggio attraverso il paesaggio post-apocalittico, il suono mi è entrato più volte sotto la pelle, dato che i pixel accoglienti e il paesaggio sonoro sono semplicemente fantastici, e sono pronto e speranzoso per un'avventura coinvolgente ed emozionante di ispirazione retrò. Ma ogni ora che passa, il mio impegno diminuisce sempre di più, al punto che finisco per sentirmi deluso. Ma per quale motivo? Bene, tuffiamoci in questo.

Ma partiamo dall'inizio e con la premessa dell'avventura. I fratelli parlano della loro defunta madre e di come abbiano l'opportunità di riportarla in vita. Partono alla ricerca di creature che si dice controllino la vita e la morte, creature che hanno molti nomi, uno dei quali è "Vessels of Decay ". È un inizio che crea subito l'atmosfera, e quando si avventurano in un paesaggio in cui la natura ha ricoperto gli edifici di una vegetazione aggrovigliata, i veicoli abbandonati riempiono le strade e strani mostri sembrano essere ovunque - beh, come ho scritto nell'introduzione, non è stato difficile rimanere affascinati e assorbiti all'inizio. Vessels of Decay funziona fondamentalmente come un'azione e un'avventura abbastanza semplice; Vai avanti, risolvi semplici enigmi e combatti mostri.

La grafica è spesso fantastica su cui riposare gli occhi.

Tuttavia, i primi problemi sono iniziati abbastanza presto. Dopo circa un'ora dall'inizio dell'avventura, ho riscontrato alcuni bug e il gioco si è bloccato. Durante un combattimento con un boss, il gioco non ha attivato la continuazione quando il boss è stato sconfitto, quindi ho dovuto rifare la battaglia e questo problema del gioco che non continuava dopo una sequenza si è verificato più volte. Posso perdonarlo se il resto del gioco è buono - e sì, come ho detto, all'inizio sono rimasto sbalordito. Ma dopo, è come se molto di ciò che avevo sperato in anticipo non avesse raggiunto un livello più alto o non fosse esistito affatto.

La storia, ad esempio, sembra promettente - i fratelli parlano di creature misteriose e di poteri che possono riportare in vita la madre morta - ma poi la storia e i dialoghi scompaiono quasi completamente. È come se l'atmosfera e la mistica che si sono rapidamente stabilite fossero completamente dimenticate, ad eccezione di alcune linee di dialogo isolate che spuntano di tanto in tanto, il che è un peccato perché avrebbe potuto fornire una piacevole pausa dal viaggio altrimenti piuttosto monotono attraverso l'ambiente. Non sto chiedendo filmati o una sceneggiatura piena di dialoghi, ma tutto diventa un po' troppo semplice e piuttosto poco interessante quando non c'è relazione, non c'è costruzione del mondo o una storia in quanto tale.

Ci sono molte altre cose che sembrano promettenti ma sono deluse dall'essere finite a metà o piene di bug. Anche i bug compaiono sempre più frequentemente. A poco più di cinque ore dall'inizio dell'avventura, ad esempio, il mio misuratore di vita scende a zero, e questo indipendentemente dal fatto che io raccolga cuori che in precedenza hanno riempito la mia vita non lo sono. Il riavvio da un checkpoint risolve alcuni problemi, ma non questo. Quindi ho dovuto semplicemente lottare per gran parte dell'avventura con un solo colpo di riserva.

All'aperto è dove il gioco dà il meglio di sé, anche se le battaglie diventano rapidamente noiose.

Per quanto frustranti siano i bug, sono altrettanto deluso dal fatto che molte cose non sembrino del tutto rifinite. Le battaglie hack 'n' slash, abbastanza semplici, fanno poco per coinvolgere, e gli enigmi del gioco sono più del tipo "trova questa cosa in ambienti bui e mettila in questo posto". C'è un albero delle abilità, ma le abilità che puoi sbloccare fanno ben poco per rendere le battaglie varie e, invece, sembrano più un pulsante da premere per infliggere un po' più di danni. Ci sono anche esecuzioni che puoi eseguire quando hai ridotto la barra della salute dei tuoi nemici, dove con la semplice pressione di un pulsante, ottieni una piccola sequenza animata interessante, ma a lungo andare queste diventano monotone. Proprio come tante altre cose, purtroppo.

All'esterno, gli ambienti sono spesso meravigliosi, visivamente parlando. Il fatto che gli sviluppatori siano svedesi fornisce molti riferimenti, dato che i camion dicono "mjölk" (latte), inoltre quando esci da una stazione della metropolitana puoi leggere "Hornstull" sul cartello sopra l'ingresso, e ci sono molte altre cose come questa che ti fanno sorridere. Quello che non fa sorridere più di tanto, però, sono gli ambienti interni. Sia la suddetta stazione della metropolitana, la maggior parte delle grotte e altri ambienti oscuri sembrano incredibilmente poco stimolanti, ed è anche in questi che i controlli piuttosto imprecisi, i momenti frustranti e la ricerca in stanze che sembrano uguali diventano i più noiosi. Desideri semplicemente tornare in superficie e una volta che lo fai, noti che la portata del gioco inizia a diventare davvero noiosa. Ci sono alcune cose che lo spezzano e creano nuove sfide, ma per lunghi periodi di tempo è troppo simile.

Bisogna imparare a vivere senza latte quando il mondo è finito.

Considerando la grafica pixel, può sembrare sciocco usare l'espressione "forma rispetto al contenuto". Ma dal momento che la grafica è anche, per molti versi, la caratteristica più forte del gioco, sembra comunque appropriata. Sfortunatamente, ci sono molte cose che non sembrano abbastanza rifinite o testate, a parte i bug (e gli arresti anomali). Ad esempio, nelle grotte buie, puoi colpire una specie di pianta in modo che una luce ti segua, ma se muori o cadi da un dirupo, ricominci nel buio completo perché la luce è scomparsa. Come per molte altre cose, devi poi entrare nel menu e scegliere di ricominciare da un checkpoint.

Tutti gli incidenti tecnici hanno influenzato la valutazione in modo significativo di per sé, ma se ci fosse stato un design di gioco più eccitante al loro fianco, probabilmente sarei stato in grado di trascurarne gran parte. Sfortunatamente, una premessa promettente non è all'altezza di molti altri punti, il che è un grande peccato, e l'intera faccenda finisce per essere una vera delusione.