Gex Trilogy

Un personaggio chiamato Gex probabilmente non significa molto per le giovani generazioni di giocatori, dato che sono passati 26 anni dall'avventura precedente che portava il nome del personaggio. D'altra parte, non sarei sorpreso se il nome fosse nuovo per molti giocatori veterani, dato che il geco non ha mai ottenuto alcun successo significativo.

Gex ha iniziato la sua carriera come personaggio mascotte per la console 3DO. Quando divenne subito chiaro che il 3DO non avrebbe ottenuto molto successo, Gex si spostò rapidamente su altre console e PC dell'epoca. Dal momento che all'epoca c'erano diversi personaggi mascotte disponibili su ogni piattaforma, era difficile distinguersi dalla massa e Gex alla fine rimase indietro rispetto alle sue controparti più anziane.

Tuttavia, ora, 30 anni dopo, il primo Gex è un platform 2D completamente funzionale. Il geco è abbastanza fluido da controllare e il design dei livelli include alcune nuove idee. Il gioco non è affatto una celebrazione dell'originalità, ma oltre agli altri suoi punti positivi, ha comunque un aspetto e un suono piuttosto impressionanti. Poiché questa nuova raccolta di giochi include anche salvataggi gratuiti, non ci sono più preoccupazioni per il vecchio sistema di salvataggio basato su password.

Lo sviluppatore del gioco, Crystal Dynamics, ha visto un potenziale non sfruttato nel personaggio, quindi mentre i platform 3D prendevano il sopravvento sulle loro controparti bidimensionali, anche Gex è stato spostato nella terza dimensione. Gex: Enter the Gecko, uscito nel 1998, ed era un gioco perfettamente competente per l'epoca, anche se seguiva l'idea sviluppata da collect-a-thons come Super Mario 64.

Quindi, 3D Gex include una mappa centrale, nello stile familiare di molti altri giochi, con porte per i diversi mondi del gioco. I controlli vengono raccolti da questi mondi, che vengono poi utilizzati per aprire le porte chiuse sulla mappa centrale. Sciocchezze familiari. Sfortunatamente, il primo viaggio di Gex nella terza dimensione non è durato molto a lungo. La telecamera in particolare è assolutamente terribile e mira principalmente a rendere difficile il gioco. I livelli sono inutilmente deserti e confusi, e anche l'aspetto del gioco non ha resistito molto bene alla prova del tempo.

Considerando queste carenze, è in realtà sorprendente quanto sia buono il gioco che conclude la raccolta, Gex 3: Deep Cover Gecko. La telecamera è stata migliorata molto e soprattutto il design dei livelli è migliorato così tanto che ho quasi finito il gioco in una sola seduta. Certo, la grafica poligonale della fine dello scorso millennio non è più bella da vedere come allora, ma il gioco è comunque abbastanza tollerabile e, soprattutto, si possono capire tutti gli eventi senza problemi. Il terzo Gex è facilmente il miglior gioco dell'intero set.

Perché Gex alla fine non ha avuto successo allora, anche se il primo e il terzo gioco in particolare sono ancora buoni da giocare? Ci sono sicuramente molte ragioni, e la più importante è sicuramente l'eccesso di offerta di platform sia in termini di giochi mascotte che di platform 3D. Uno dei motivi potrebbe anche essere l'umorismo unico della serie di giochi, che di certo non piaceva a tutti. Gex è una creatura che cita vari film al punto da essere noiosa, e inoltre, le sceneggiature del gioco erano chiaramente rivolte al pubblico di adolescenti del suo tempo. L'umorismo è davvero scadente in alcuni punti, specialmente nella terza parte.

Tuttavia, Gex è una serie di giochi che vale la pena ricordare. A modo loro, i tre giochi racchiudono magnificamente l'intero sviluppo del genere platform verso la fine dello scorso millennio. Innanzitutto, un platform 2D guidato da mascotte che si sposta felicemente nella terza dimensione, fino a quando il gioco successivo impara attentamente dagli errori. Molti altri personaggi del gioco hanno sperimentato uno sviluppo e un destino simili all'epoca, ma è chiaramente evidente nel caso di Gex.

Gex Trilogy porta i giochi sui televisori moderni così come sono, il che significa che la collezione non offre miglioramenti grafici o qualcosa di simile. Ci sono alcuni filtri diversi nei menu, ma a parte il salvataggio gratuito, non ci sono altri miglioramenti disponibili. Se hai ricordi felici del personaggio, o se questa particolare serie di giochi era qualcosa che non attirava la tua attenzione all'epoca, Gex Trilogy non è un cattivo acquisto.