Verso la fine degli anni '90, ho giocato al gioco Interplay Fallout sul PC dei miei genitori senza capire nulla, dato che avevo appena iniziato la scuola. Il fatto che all'epoca non capissi nulla non aveva importanza, però, perché quando mi guardo indietro è stato in un momento in cui il mio amore per i giochi era in una fase iniziale, e quando sono cresciuto e ho iniziato a capire sempre di più cosa significasse il mio amore per i giochi, ho anche capito i primi due giochi di Fallout Interplay in modo più approfondito. Avere questi classici come ispirazione è stato quindi qualcosa che ha suscitato la mia curiosità riguardo allo sviluppatore Dustwind Studios, ma sfortunatamente Dustwind: Resistance è l'inferno eterno dall'inizio alla fine e a volte il peggior gioco a cui abbia mai giocato in tutta la mia vita.

Il prologo introduttivo di Dustwind: Resistance è incredibilmente lungo e piatto.

Tutto inizia quando il nostro giovane protagonista Jack e la sua amica Amanda vengono guidati dal padre di lui mentre crescono in una tranquilla fattoria. Molti anni dopo, si sono sposati e la fattoria si trasforma rapidamente in un incubo. Viene attaccato da uomini armati e la maggior parte degli abitanti viene uccisa, con la moglie di Jack, Amanda, una delle vittime. Jack, che era solo un semplice contadino, ora giura di vendicare sua moglie e tutto il suo villaggio, e parte con il suo cane Diesel per trovare i responsabili, guidati dal loro capo Warlock, per vendicarsi.

Il nostro personaggio principale, Jack, non vuole altro che vendicarsi di Warlock e della sua banda per l'omicidio di sua moglie Amanda.

Anche se la vendetta come motivazione è stata fatta un miliardo di volte prima in tutte le forme di media, c'è una ragione per questo. Se fatto bene, puoi costruire un'intera storia attorno ad esso, ma sfortunatamente, Dustwind: Resistance mi perde fin dall'inizio. Tutto ruota attorno a Jack che perde la moglie Amanda e vuole vendicarla, ma purtroppo non riusciamo mai a vederla da adulta. Invece, ci viene semplicemente detto (dopo averla cercata) che è già morta, cosa che per qualche motivo Jack accetta, e non si prende nemmeno il tempo di piangere o partecipare al suo funerale, ma prende semplicemente il suo cane e se ne va. Il prologo introduttivo del gioco si conclude quindi con un grande punto interrogativo per me, il che è un peccato perché prima c'era un barlume di speranza che questo sarebbe stato seguito in un modo migliore in cui almeno la trama del gioco avrebbe potuto prendere piede.

Annuncio pubblicitario:

La maggior parte delle aree sono incredibilmente lunghe e impiegano un'eternità per essere completate, poiché i tuoi personaggi riescono a malapena a correre.

Anche prima dell'inizio del gioco, vale la pena ricordare che ho riscontrato un problema con Dustwind: Resistance. Mentre lo sto recensendo su Xbox Series X, è subito chiaro che questo gioco è stato progettato principalmente per PC. L'interfaccia è estremamente piccola e progettata per essere studiata da vicino, piuttosto che a distanza sul divano. Tuttavia, questo di solito non è un problema con i giochi per console, poiché hai quasi sempre la possibilità di ingrandire l'interfaccia in base alle tue esigenze. Con Dustwind: Resistance tuttavia, questo non è possibile, il che significa che sono stato costretto a sedermi molto più vicino al mio televisore del solito, con l'aspetto di un uomo di cento anni che ha perso gli occhiali.

L'interfaccia utente di Dustwind: Resistance è progettata per PC e non può essere regolata per console, il che la rende difficile da leggere.

Proprio come nei primi giochi Fallout (dove Dustwind: Resistance contiene anche tracce di Fallout Tactics: Brotherhood of Steel ), è una prospettiva isometrica direttamente dall'alto che si applica in un mondo post-apocalittico. Quest'ultimo, tuttavia, sembra più un ripensamento, e non c'è alcun evento che spieghi perché il mondo è così com'è, ma poiché Dustwind: Resistance è un sequel di Dustwind: The Last Resort, che non ho mai giocato, è possibile che questo sia chiarito lì. C'è anche la possibilità di mettere in pausa il gioco e navigare nel mondo per darti più tempo per prendere decisioni in battaglie più frenetiche in cui i nemici diventano troppo numerosi.

Annuncio pubblicitario:

Inoltre, ci sono elementi di gioco di ruolo leggeri in cui puoi potenziare i tuoi personaggi e un sistema basato sulle classi in cui, ad esempio, il nostro personaggio principale Jack è il migliore come meccanico e il suo cane Diesel è bravo a fiutare e rilevare le mine che può disarmare in modo che nessuno dei tuoi personaggi si imbatta in loro. Anche le mine fanno parte del tuo arsenale, così come tutto, dalle trappole alle granate, ai fucili a pompa, ai lanciafiamme, agli archi e alle frecce. Quindi c'è un grande buffet tra cui scegliere, ma sfortunatamente non c'è niente di bello da usare. Inoltre, non è necessario acquistare nulla dai negozi del gioco, poiché puoi sempre cavartela bene trovando nuove armi e altri oggetti nel mondo.

C'è una vasta gamma di armi e accessori, ma nessuno di essi è piacevole da usare.

Un grosso problema che è sempre presente in Dustwind: Resistance è che gli sviluppatori hanno creato mappe relativamente grandi, il che è fastidioso perché si riesce a malapena a fare jogging e ci vuole un'eternità per andare dal punto A al punto B. Questo diventa ancora peggio nella seconda metà del gioco, quando gli sviluppatori hanno deciso di trascinare il gioco con una missione secondaria dopo l'altra, che non può essere saltata. A un certo punto, per qualche ragione, è estremamente importante trovare il cane in fuga di qualcuno in una grotta, cosa che deve essere fatta in modo che diventi abbastanza felice da permetterti di comprare cose nel suo negozio, cose che comunque non ti preoccupi mai di comprare, poiché possono essere trovate gratuitamente molto facilmente in giro per il mondo. È anche estremamente facile rimanere bloccati su vari oggetti in tutto il mondo, e Dustwind Studios si basa troppo sul fatto che tu debba costantemente aprire una mappa per vedere dove ti trovi, il che andrebbe bene se fosse utile, ma raramente lo è.

A peggiorare le cose, l'IA del gioco è disastrosa, con i tuoi compagni che corrono dritti contro le mine di fronte a loro anche se il tuo cane Diesel li ha rilevati, i nemici che sparano attraverso i muri, i controlli di gioco sono incredibilmente goffi e non adattati per console, e ogni volta Dustwind: Resistance fa qualcosa di semplice come il salvataggio automatico, Il gioco tossisce come se stesse per bloccarsi, cosa che purtroppo ha fatto più volte in altre occasioni.

I menu sono estremamente goffi e poco adatti per la console.

Poiché Dustwind: Resistance è un gioco impegnativo (con cinque diversi livelli di difficoltà disponibili), si consiglia di salvare spesso. Ciò significa che raramente si perde molto tempo di gioco, ma ovviamente è comunque fastidioso quando si verifica un arresto anomalo. Altrettanto fastidioso è quando hai il compito di uccidere più volte tutti i nemici in una stanza e, una volta fatto, non succede nulla. Il gioco pensa che alcuni nemici siano ancora lì, ma poi si rende conto che non è così, e all'improvviso puoi andare avanti dopo esserti chiesto a volte per qualche minuto se ti sei perso qualcuno. In diverse occasioni, anche i nemici sono rimasti bloccati, principalmente sulle scale ma anche nei muri e in altri oggetti, e quando sono bloccati lì, non puoi danneggiarli. Altri momenti fastidiosi includono ombre che compaiono ed escono dall'immagine quando si rimpicciolisce la mappa, schermate di caricamento occasionalmente lunghe e missioni stealth in cui si viene rilevati anche se non c'è nessuno nelle vicinanze.

Le missioni stealth offrono un po' di varietà ma sono completamente inutili, poiché la maggior parte delle volte si viene scoperti anche se non c'è nessuno nelle vicinanze.

Certo, finora è stata tutta negatività, ma non c'è forse una luce positiva nell'oscurità? Sì, c'è, in realtà. Sebbene Dustwind: Resistance non abbia alcun doppiatore nel suo gameplay, il nostro personaggio principale Jack ha una voce nelle presentazioni del gioco che offre un contesto tra le undici diverse missioni del gioco. Fa un lavoro relativamente buono, e anche il tuo cane Diesel è un bel compagno (quando non è d'intralcio in spazi molto stretti) e mi ha subito ricordato Dogmeat in Fallout.

Anche l'albero di progressione del gioco è relativamente utile e divertente da sperimentare per migliorare i tuoi personaggi. Gli sviluppatori cercano di rendere la seconda metà del gioco più emozionante introducendo un veicolo che puoi usare per spostarti e la storia introduttiva, sebbene cliché, inizia relativamente eccitante, come già accennato, ma alla fine cade piatta perché non provi mai nulla per la donna che dovresti vendicare. Alla fine, quando scorrono i titoli di coda, nulla sembra valga la pena dopo le 15 ore che ci sono volute per superare Dustwind: Resistance.

L'introduzione dei veicoli è molto necessaria, ma arriva troppo tardi, il che significa che i livelli precedenti richiedono un'eternità per essere completati a piedi.

La ragione principale di ciò è che si scopre che tua moglie Amanda è sopravvissuta all'attacco iniziale alla fattoria. Potrebbe sembrare un enorme spoiler (e lo è, in un certo senso), ma dal momento che Amanda è presente sulla copertina del gioco e nel materiale promozionale che precede il suo lancio, ho deciso di includerlo qui, poiché è una priorità molto strana da parte degli sviluppatori. Non sarà una sorpresa per chi ha seguito il gioco prima della sua uscita, ma per me, che sono entrato completamente alla cieca, è stata sicuramente una sorpresa. Tuttavia, dal momento che non mi è mai importato quando è "morta" all'inizio del gioco, non me ne poteva fregare di meno quando è tornata all'improvviso. Era solo un'alzata di spalle, ma almeno ho avuto la risposta al perché Dustwind Studios scelto di non mostrare tua moglie morta all'inizio. Tuttavia, è stato un modo terribilmente goffo per farci accettare che Jack non vuole nemmeno vedere il funerale di sua moglie - a cui ha partecipato il resto del villaggio - ma che la vendetta per lei avrebbe comunque dovuto essere portata avanti. Certo, non sarebbe stato un gran gioco se Jack fosse andato a quel funerale come avrebbe fatto chiunque altro nella sua situazione, ma anche se avrei dovuto immaginare che Amanda sarebbe tornata dato che è sulla copertina del gioco, sembra completamente diversa nel gioco rispetto alla copertina.

Tua moglie Amanda funziona meglio come cecchino e supporto, ma il suo ritorno dalla morte è stato gestito in modo estremamente goffo da Dustwind Studios.

Alla fine, c'è ben poco che posso consigliare su Dustwind: Resistance. Si blocca più volte, i controlli sono incredibilmente goffi e scarsamente ottimizzati per console, il che vale anche per l'interfaccia e i menu, ci sono molte armi ma sono noiose da usare, la storia ti perde fin dall'inizio, la musica e i nemici sono ripetitivi, il mondo post-apocalittico sembra un ripensamento, l'IA del gioco è inutile, I nemici rimangono bloccati nei muri e puoi a malapena fare jogging in livelli enormi che di conseguenza sembrano troppo lunghi e prolungati.

La mia pazienza è stata messa alla prova più che in qualsiasi altro gioco da molto tempo a questa parte, e il mio semplice consiglio è di evitare questo gioco il più possibile. Se vuoi una prospettiva isometrica post-apocalittica e un mondo da esplorare, consiglierei piuttosto i giochi di Interplay Fallout, che lo hanno fatto molto meglio negli anni '90. Se questi titoli sembrano obsoleti, Wasteland è un esempio più contemporaneo che si adatta molto meglio. Un albero delle abilità ragionevolmente divertente, una modalità schermaglia insieme alla campagna e buone presentazioni in cui il doppiatore di Jack mostra un po' di passione non possono salvare Dustwind: Resistance dall'evitare un debole tre da me.