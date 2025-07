Against the Storm è qualcosa di insolito come un costruttore di città roguelike - una combinazione che davvero non dovrebbe funzionare. I costruttori di città di solito hanno una prospettiva a lungo termine; cioè, come posso pianificare questa città per farla funzionare molte ore di gioco dopo, e come faccio a far combaciare tutto quando alla fine ho bisogno di espanderla con X, Y e Z? Ma la natura di un roguelike è l'impermanenza, perché tra un momento dovrò ricominciare da capo, quindi perché preoccuparsi di pianificare la mia città quando scomparirà di nuovo in un attimo?

Against the Storm è il primo gioco dello sviluppatore polacco Eremite Games e la versione per PC è stata rilasciata nel dicembre 2023. Ora, questo piccolo gioco di strategia, con più profondità rispetto alla maggior parte degli altri giochi, è disponibile su console e Game Pass.

Il tutto si svolge in un oscuro mondo fantasy, un mondo afflitto da una serie di violente tempeste che rendono la terra difficile da abitare. Ogni 12 anni, una tempesta violenta, unaBlightstorm tempesta più violenta, si abbatte su tutto il territorio, distruggendo città e insediamenti, ad eccezione della capitaleSmoldering City, che può resistere a queste tempeste e dove gli abitanti del paese cercano comprensibilmente rifugio.

Assumi il ruolo del viceré, il rappresentante della regina, e il tuo compito tra questi Blightstorms è quello di viaggiare per il paese e costruire il maggior numero possibile di insediamenti per ottenere risorse per la regina, trovare tesori e oggetti di valore in tutto il paese, ma anche per imparare nuove tecniche e nuovi modi per progettare gli insediamenti del futuro, In modo che nel prossimo intervallo tra due Blightstorms, puoi andare ancora più lontano nel paese e imparare ancora di più.

Ci sono diverse cose che distinguono Against the Storm da altri giochi simili, e una di queste cose è in realtà la regina. Quando prendi la tua carovana e parti per il paese per costruire insediamenti, ricevi ordini continui dalla regina. Questi possono essere qualsiasi cosa, dalla costruzione di strutture diverse, all'esecuzione di varie consegne e molti altri compiti, ma lei è impaziente: se ci metti troppo tempo, potrebbe chiamarti a casa e annullare la spedizione.

Può sembrare stressante, ma in realtà non lo è. È molto ben bilanciato e, a differenza di altri giochi del genere, non c'è molta attesa da queste parti. Questi ordini della regina aiutano a creare uno slancio costante, ci sono sempre obiettivi da raggiungere (e quindi ricompense) e c'è sempre qualcosa a cui puntare. Devi continuare a muoverti tutto il tempo. Tuttavia, ci sono anche aree del paese in cui la regina non può ricevere i suoi ordini, quindi qui devi creare il tuo slancio (perché la regina è ancora altrettanto impaziente), e questo è considerevolmente più difficile, e qui si potrebbe dire che l'impazienza della regina può essere un fattore di stress.

Si potrebbe temere che la velocità del gioco ne comprometta la profondità, ma questo non è un problema qui. Devi tenere costantemente d'occhio su quali risorse dovrebbero concentrarsi i tuoi vari edifici. Quali sono le esigenze dei tuoi abitanti? Cosa preferiscono mangiare? Che tipo di intrattenimento preferiscono quando non lavorano? Come fai a farli sentire al sicuro? Tutto questo varia da razza a razza, e ci sono cinque razze in totale, che vanno dagli umani, castori e rettili alle volpi e alle arpie della mitologia greca. Quindi, più sono felici e sicuri, migliori sono le loro prestazioni e più risorse hai a disposizione. Al contrario, se stanno morendo di fame o i loro bisogni più elementari non vengono soddisfatti, la loro disponibilità a lavorare diminuirà e potrebbero lasciare l'insediamento, lasciandoti nella foresta senza forza lavoro - e una regina arrabbiata in linea.

Devi anche tenere d'occhio i tipi di risorse necessarie per costruire le strutture richieste dalla regina o che sono necessarie per ricostruire alcune delle strutture danneggiate che trovi nella foresta. Quindi non preoccupatevi, anche se la parte di costruzione della città è servita in piccoli pezzi di dimensioni ridotte e il ritmo è veloce (per un gioco di questo genere), qui non ci sono stati compromessi sulla profondità.

A causa della struttura roguelike, non sai mai quali edifici, risorse o razze avrai a tua disposizione, quindi invece di fare piani a lungo termine per la tua città, devi essere in grado di adattarti alle carte che ti vengono distribuite. Ancora una volta, questo è qualcosa che è significativamente diverso da altri costruttori di città.

È sempre emozionante vedere come funziona questo tipo di gioco con un controller su console quando viene convertito da un PC con mouse e tastiera. Il team dietro il gioco ha risolto questo problema molto bene e, sebbene ci siano alcuni punti in cui è necessario premere molti pulsanti per trovare le cose di cui si ha bisogno, l'interfaccia utente è intuitiva e fornisce esattamente le informazioni di cui si ha bisogno, né troppe né troppo poche.

Non c'è niente di negativo da dire su Against the Storm ? No, non molto, in realtà. L'unica cosa che puoi indicare è l'aspetto visivo. La grafica sembra un po' antiquata (ho un po' di atmosfera Warcraft III qui), ma va bene così. Quel che è peggio è che le molte strutture diverse che puoi costruire possono essere un po' difficili da distinguere visivamente l'una dall'altra. I progettisti avrebbero potuto renderli più caricaturali, in modo che, ad esempio, una segheria avesse un'enorme sega circolare, che la rendeva facile da identificare come segheria, e lo stesso vale per altri edifici. Molti di essi sembrano un po' troppo simili, richiedendo di spostare il cursore sull'edificio e leggere la sovrapposizione per vedere di quale edificio si tratta. Certo, si impara a conoscerli con il tempo, ma è relativamente facile perdere di vista gli edifici che si possiedono.

Tutto sommato, Against the Storm è un gioco davvero eccellente e un mix sorprendentemente ben funzionante di due generi che non dovrebbero essere possibili. Inizia un po' lentamente, poiché le prime ore sono un lungo tutorial e, nonostante ciò, ha ancora una curva di apprendimento abbastanza ripida quando ti lasci andare da solo. Ci sono centinaia di ore di gioco nascoste in questo piccolo gioco, nonostante abbia una sola modalità di gioco. Semplicemente mangia le ore e le sere d'estate senza che tu te ne accorga, e prima che tu te ne accorga, è autunno.

Against the Storm viene fornito con una grande raccomandazione da parte nostra se hai anche il minimo interesse per i giochi di strategia e i costruttori di città. Soprattutto se hai un abbonamento Game Pass, poiché Against the Storm fa parte di questo servizio, quindi puoi scaricarlo senza dover pagare un extra, il che significa che non ci sono scuse per non provarlo. Ma attenzione, potrebbe costarti molte ore.