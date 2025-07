In realtà ho mangiato un po' di Tamagotchi all'inizio. Ho attraversato una fase molto giapponese della mia vita e sapevo che erano disponibili in Giappone, così ho chiesto a un allenatore di arti marziali che stava andando lì di comprarne uno per me mentre tornava a casa. Detto fatto, questo corpulento allenatore di arti marziali ha poi consegnato un uovo di plastica rosa shocking con dettagli verdi, e la mia carriera di genitore Tamagotchi ha potuto iniziare. Come tanti altri, ho avuto un inizio difficile con i Tamagotchi che si sono fatti la cacca e sono morti, prima di riuscire a far sopravvivere il piccoletto senza problemi.

È stato solo dopo che il Tamagotchi è diventato una cosa in Occidente, ma a quel punto mi sentivo già finito con il concetto e non ho provato nulla di simile al Tamagotchi fino ad ora con Tamagotchi Plaza per Switch 2. Ecco perché ero molto curioso di recensire il gioco da solo invece di passarlo a uno dei nostri colleghi, per vedere cosa aveva preparato Bandai Namco questa volta.

Quindi Mäkitchi sono io. Posso convivere con questo.

Ma... credimi quando dico questo, è completamente diverso dal tuo vecchio compagno portachiavi a forma di uovo. Se dovessi descrivere il concetto, è una sorta di Animal Crossing incontra WarioWare, in cui la piazza nel titolo del gioco deve essere abbellita per un grande evento, mentre allo stesso tempo rende felici i tuoi amici della zona, e credimi, questo richiede lavoro. Ci sono 15 negozi/ristoranti nella zona, che devono essere tutti esaminati per ottenere il punteggio più alto prima dell'inizio del festival.

Questo porta a un gioco piuttosto bizzarro in cui non faccio molto altro che lavorare in una sorta di mondo hub, che in pratica significa minigiochi. Per rimettere in sesto il ristorante, bisogna cucinare il cibo per i clienti e farlo nel miglior modo possibile con ricette sempre più difficili. La parte del cibo è il minigioco più divertente, ma sfortunatamente non è nemmeno molto buono, perché è così ripetitivo. Man mano che rendi i clienti più felici, pagano di più per il loro cibo, soldi che puoi poi utilizzare per abbellire le cose.

Cucinare è il miglior minigioco, ma anche questo non è particolarmente divertente per più di 20 minuti.

Come avrete intuito, non sono del tutto positivo riguardo al gioco, e questo è assolutamente corretto. Una delle cose più bizzarre è che c'è molto testo che incontri tramite un sistema di menu incredibilmente goffo. Puoi ottenere interi muri di testo senza senso dal tuo capo, in un progetto che in realtà non dovrebbe aver bisogno di alcun testo. D'altra parte, non si ottiene alcun testo in cui potrebbe essere giustificato, il che porta a una sorta di approccio "per tentativi ed errori", che non è mai particolarmente piacevole.

I minigiochi mancano completamente di istruzioni, ma per il resto il gioco è molto ricco di testo con menu complicati.

Avere il compito di creare manga basati su personaggi che richiedono di conoscere tutti i nomi dei Tamagotchi è semplicemente frustrante, soprattutto perché mancano altre informazioni, il che significa che commetterai errori un paio di volte prima di prenderci la mano. La palestra è quasi peggio, dove i Tamagotchi possono entrare e chiedere addominali scolpiti o personaggi femminili attenti alla moda chiedere gambe più belle, dopodiché devi allenarli con i pulsanti del paraurti in un modo completamente illogico. E non parliamo nemmeno del karaoke, sembra che i pulsanti non funzionino nemmeno...

Dopo dieci ore, hai visto praticamente tutto Tamagotchi Plaza ha da offrire e sei già stanco dei minigiochi, che sono affascinanti ma mai divertenti o stimolanti una volta che ci hai preso la mano. I dialoghi diventano rapidamente prolissi e ripetitivi, e arrivare ovunque comporta un sacco di fatica. Capisco che, essendo un uomo di 48 anni, potrei non essere il pubblico di riferimento principale, ma d'altra parte, non credo che nemmeno i bambini sarebbero in grado di giocare, dato tutto il testo e i minigiochi poco chiari.

Si può andare in giro a piedi, ma purtroppo non c'è molto da fare.

Quello che sto cercando di dire è, in breve, risparmia i tuoi soldi e fai qualcosa di più divertente. Tamagotchi Plaza non vale sicuramente il vostro tempo, e anche coloro che amano veramente i Tamagotchi non troveranno nulla di cui godere qui... purtroppo.