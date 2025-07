HQ

A volte rifletto sulla questione dei giochi dal ritmo lento. Come posso leggere che la gente pensa che alcuni di essi siano troppo "noiosi", "lenti" o simili. Per me, questo ritmo lento non è quasi mai un problema o uno svantaggio. Dico quasi, perché ci sono esperienze che gli altri vedono come meditative ma che a me non interessano. Ad esempio, non trovo la serie Farming Simulator particolarmente divertente, ma d'altra parte, ho passato innumerevoli ore a giocare a Euro Truck Simulator, eppure ho pensato che PowerWash Simulator fosse un passatempo fantastico e rilassante nel modo giusto. Per me, si tratta più di capire se trovo il gioco in sé divertente, piuttosto che scartare qualcosa perché il ritmo è troppo lento. Raramente, se non mai, mi sento irrequieto da ciò che sta accadendo sullo schermo, non importa con quanta calma venga rappresentato.

Penso che questo sia qualcosa da tenere a mente quando si gioca Islanders: New Shores. È un gioco molto calmo, in cui l'intero concetto di costruzione della città è il più spoglio possibile. Inizia con un'isola vuota e ottieni alcuni edifici da posizionare. L'obiettivo è quindi quello di posizionarli in modo che ottengano punti dipendenti l'uno dall'altro ed evitare che ottengano punti negativi. È molto semplice; Un edificio ha un punteggio base, ma questo punteggio può aumentare (o diminuire) posizionandolo vicino ad altre strutture vicine a cui vuole essere vicino, molto semplicemente. Ad esempio, un "Centro città" aumenta i punti di tutti gli edifici della città purché siano abbastanza vicini, e una segheria aumenta i punti se ci sono alberi all'interno della bolla che indica quanto si estende il confine, e così via.

Una bolla mostra quanto un edificio è influenzato dagli altri, il che aumenta il suo punteggio.

L'obiettivo è quindi quello di raggiungere un certo numero di punti per ottenere un nuovo set di edifici. Se non raggiungi il numero di punti impostato, il gioco è finito e la tua ricerca per ottenere il punteggio più alto possibile deve semplicemente ricominciare da capo. È un po' come un gioco "roguelike" in cui si ricomincia dalla prima isola e si cerca di arrivare di nuovo il più lontano possibile. Le strutture delle diverse isole costringono a pensare in modo creativo, dove lo spazio è spesso la sfida più grande. Costruire una piccola città è semplice all'inizio, anche se posizionare gli edifici in relazione a ciò che aumenta il suo punteggio può essere un po' complicato. Ma nei livelli successivi, devi fidarti di averlo risolto correttamente. Inoltre, non sai dove posizionare un edificio per ottenere il punteggio più alto possibile, poiché devi trovare dove il punteggio è più alto. Con un clic, tuttavia, puoi vedere da quali edifici una struttura riceve una spinta e, prima di posizionarla nella sua posizione finale, puoi spostarla e il punteggio appare sullo schermo, quindi diventa un gioco di ricerca dell'area perfetta.

Annuncio pubblicitario:

Gli edifici possono essere ruotati e ruotati, e c'è un piccolo sistema di una griglia fissa, ma per il resto è un po' come Tetris. Nei livelli successivi, devi anche pensare in anticipo, poiché una fontana o un parco che ottieni in seguito, ad esempio, segnerà il maggior numero di punti se si trova nel mezzo di un gruppo di edifici. Quindi devi lasciare spazio per quello, poiché diventa rapidamente ingombrante, ma senza perdere alcuna chiarezza. Gli edifici possono essere posizionati in modo relativamente libero, ma c'è anche una sorta di sistema a griglia/aggancio, che può essere un po' frustrante in quanto spesso sembra che qualcosa si adatti ma non vuole essere posizionato esattamente dove lo desideri.

Il design è incredibilmente accogliente.

Ho avuto un bel po' di tempo di gioco nel predecessore. Quello che posso dire dopo il mio tempo di gioco con questo è che non fa molto diversamente. Il concetto è lo stesso, la grafica è un po' cambiata, ma tutto sembra incredibilmente familiare, un po' troppo familiare, nel complesso. Ci sono alcune nuove funzionalità sotto forma di nuovi edifici e qualcosa chiamato "Bons", che è una sorta di oggetto speciale che ti dà un aggiornamento o un bonus di qualche tipo. Nonostante ciò, mi sembra più di giocare a una sorta di add-on che a un sequel che ha cambiato il concetto. Il fascino del gioco è intatto, tuttavia, e le piccole modifiche sono benvenute, ma è difficile non pensare che questo sia un sequel molto, molto cauto nel modo in cui differisce.

Visivamente, è davvero accogliente. È minimalista come il design del gioco stesso, con piccoli edifici carini. Tutto è chiaro, con nette differenze tra le strutture, e tutto è accompagnato da piccole melodie accoglienti. Se dovessi desiderare un miglioramento qui, sarebbe che sembra un po' "sgranato", come se la risoluzione avrebbe potuto essere un po' più alta. Quando prendo in mano il mio Switch in modalità portatile, diventa anche chiaro che si tratta di un titolo che funziona molto bene in movimento, poiché il suo design è altrettanto affascinante sul piccolo schermo della console.

Annuncio pubblicitario:

È essenziale utilizzare ogni millimetro per ospitare tutto ciò che si desidera e si deve costruire.

Ci sono due aree principali in cui penso che Islanders: New Shores sia un po' insufficiente. La principale, come ho già detto, è che non c'è molto che distingua questa dalla prima parte. Ci sono due modalità di gioco; Uno dei quali è quello di raccogliere High Scores e l'altro è una modalità Sandbox pura, dove la sfida e il modo in cui si affronta il concetto è completamente equivalente alla prima parte. La maggior parte degli edifici del primo gioco, anche se leggermente modificati visivamente, sono presenti e i punti vengono assegnati (o penalizzati) negli stessi locali. Per le prime ore, non importa molto, poiché è ancora estremamente accogliente e divertente, e le nuove funzionalità fanno il loro lavoro. Ma dopo aver giocato per un po', diventa evidente che non è cambiato molto.

Il secondo problema è che la struttura roguelike non funziona in modo soddisfacente. Una volta che non riesci a raggiungere il punteggio richiesto, il round è finito e devi ricominciare dall'isola numero uno alla ricerca di un punteggio più alto di prima. Certo, l'ambiente e il design delle isole sono generati in modo diverso tra un round e l'altro, ma le prime isole sono solo una via di trasporto per la vera sfida. Posizioni gli stessi edifici allo stesso modo e raccogli semplicemente i punti necessari per passare all'isola successiva. Strutture più emozionanti come piattaforme ed edifici più grandi vengono sbloccate solo man mano che avanzi, e le torri e i tendoni del circo appaiono come opzioni quando i tuoi punteggi iniziano a salire, ma arrivarci è sempre lo stesso processo...

L'interfaccia e la chiarezza del gioco sono molto buone, il che lo fa funzionare molto bene su un laptop.

Questo può essere applicato ai titoli con elementi canaglia in generale, ma spesso c'è una qualche forma di ricompensa che rimane tra i round; Ad esempio, nuove carte da gioco, eroi o armi che cambiano il round successivo e, soprattutto, una sfida che spesso deve essere affrontata subito all'inizio. A parte alcuni degli oggetti speciali menzionati che possono essere salvati tra le isole nel round di gioco corrente, non c'è niente del genere, il che è un peccato. Capisco che la ricerca di un nuovo punteggio più alto dovrebbe essere equivalente, ma una qualche forma di modalità campagna o anche una modalità storia più semplice con sfide più specifiche l'avrebbe resa più varia.

Nonostante queste critiche, questo è un altro titolo che rafforza la sensazione di "solo un altro round" in modo straordinario. È molto divertente e sai sempre come puoi fare un po' meglio la prossima volta, realizzando un design in modo un po' più efficiente. Anche se puoi passare a una nuova isola una volta raggiunto un certo punteggio, puoi anche rimanere dove sei e cercare di aumentare il tuo punteggio il più a lungo possibile, quindi passare a quella successiva quando non puoi più costruire dove ti trovi. È meditativo, rilassante, divertente e molto accogliente, anche se forse un po' troppo familiare per quelli di noi che hanno giocato al predecessore.