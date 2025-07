Se me lo chiedete, il conflitto tra Ucraina e Russia è allarmantemente vicino, ed è per questo che mi è sembrato un po' strano giocare a una simulazione della grande guerra per la quale l'Europa si sta preparando. Carri armati, aerei a reazione e artiglieria sono solo alcune delle cose che puoi comandare sul campo di battaglia in questo gioco di strategia di guerra. Il tutto si svolge prima della guerra in Ucraina, in un mondo preparato al confronto tra NATO e Russia. Nella campagna, tuttavia, possiamo giocare come entrambe le parti. Tutto prende il via quando gli Stati Uniti attaccano un convoglio russo diretto all'oblast di Kaliningrad, dove la Russia vede questa come una dichiarazione di guerra e invade gli Stati baltici. L'intera faccenda ricorda in qualche modo una versione moderna della crisi dei missili di Cuba. In mezzo a tutto questo ci sono misteriosi personaggi loschi adatti a essere in un romanzo di Tom Clancy, e sia che tu giochi nei panni delle truppe americane più limitate o delle forze russe significativamente più numerose, hai molte armi a tua disposizione.

Due cose che distinguono Broken Arrow sono la sua campagna, che è più lineare rispetto ai suoi rivali sul mercato, e anche la sua attenzione alla personalizzazione delle singole piattaforme di armi. Ad esempio, puoi sostituire le armi di un carro armato o cambiare le munizioni trasportate da un elicottero. Quasi tutte le varianti di veicoli hanno opzioni che ti consentono di personalizzare il tuo esercito a tuo piacimento. Proprio come in Warno e Regiment, costruisci una forza utilizzando diversi tipi di truppe e, a seconda della modalità di gioco, del numero di giocatori, della fazione e di altri fattori, probabilmente ne avrai bisogno di più di uno. Pensalo come un mazzo di carte in Hearthstone, Pokémon o Gwent. Anche in questo caso il mazzo giusto per il lavoro giusto è il motto. Nella modalità multiplayer e nella modalità schermaglia, questo è fondamentale per il tuo successo e ci vuole tempo per farlo bene, ma per aiutarti, ci sono pacchetti già pronti tra cui scegliere in modo da poter iniziare a giocare.

Gli effetti delle esplosioni suonano e hanno un bell'aspetto da vicino.

I cannoni emettono fumo e nebbia, ma i veicoli possono anche rilasciare granate fumogene per rendersi meno vulnerabili sul campo di battaglia.

Se vuoi creare il tuo mazzo, c'è un limite di 10.000 punti, dove ogni oggetto che aggiungi a questo mazzo costa una certa quantità e dove anche le personalizzazioni delle truppe giocano un ruolo in questo. Se vuoi che il tuo veicolo sia in grado di utilizzare un'armatura reattiva, costa punti extra e rende anche il veicolo su cui hai cambiato l'armatura più costoso durante le partite stesse, il che significa che è bene avere un equilibrio tra opzioni più costose e più economiche. A volte la versione base di un carro armato è sufficiente, e a volte può valere la pena dargli una protezione extra, e questo è importante da considerare in base a ciò che la situazione sul campo di battaglia richiede. Se sei soddisfatto della tua forza, puoi facilmente salvarli e modificarli in seguito. Che tu sia nuovo o esperto, è bene familiarizzare con il sistema, poiché l'intera economia e ciò con cui puoi combattere è determinata dalle tue scelte riguardo alla composizione dei tuoi gruppi di combattimento.

Lo stesso mazzo di carte in questo gioco può funzionare in modo completamente diverso grazie alla possibilità di personalizzare i singoli tipi di truppe. Potresti volere che uno dei tuoi veicoli corazzati abbia armi antiaeree invece di cannoni per combattere i veicoli, e per avere davvero una presa su ciò di cui hai bisogno e che dovresti avere, devi giocare. Sfortunatamente, né la modalità di allenamento né la campagna aiutano in questo. In termini di gameplay, Broken Arrow è un gioco sul movimento, un po' come Regiments incrociato con World in Conflict senza perdere la sua profondità o scala di gioco. Le tue singole truppe possono fare molte più cose con comandi diversi rispetto alle loro controparti negli altri titoli menzionati. Il tempo che ho trascorso a giocare a questo ha dimostrato che il movimento è significativamente più importante rispetto al leggermente più lento Warno, ma se desideri un controllo più dettagliato in questi tipi di giochi, questa è un'opzione sensata.

I piloti e i pannelli degli strumenti sia degli elicotteri che degli aeroplani possono essere visti guardando attraverso i finestrini dei veicoli.

L'attenzione al controllo dettagliato non significa che non ci sia un quadro più ampio. Sei ancora in competizione per aree su grandi mondi, dove per vincere, devi anche capire l'asimmetria tra le fazioni. Le forze russe sono più numerose e hanno bisogno di muoversi più attivamente e attaccare con superiorità numerica, e sono utili anche nelle imboscate grazie alla loro mobilità. Le forze guidate dalla NATO devono essere posizionate correttamente e utilizzare tutto il loro arsenale high-tech per combattere la superiorità quantitativa delle forze russe. Ciò non significa che tutti i sistemi d'arma russi siano inutili, ma solo che hanno accesso a opzioni più vecchie ed economiche. Entrambe le parti hanno anche accesso agli aerei a reazione, che sono estremamente potenti in questo gioco. Per gli Stati Uniti, sono necessari in modo da poter far fronte al costante svantaggio numerico, tuttavia, richiede molta microgestione da parte tua per farlo bene, perché la loro capacità di eliminare veicoli corazzati e altri bersagli con missili e bombe non deve essere sottovalutata. Oltre a questo, devi anche assicurarti che le munizioni e altri rifornimenti vengano trasportati alle tue truppe.

Un aspetto di questo gioco mi ricorda Company of Heroes, ed è la possibilità di ruotare le tue truppe. In Broken Arrow, puoi chiedere alle tue truppe di fuggire dalla mappa per ottenere parte della valuta che poi usi per chiamare nuove truppe. Questo è il cuore dell'intera esperienza. In Company of Heroes, le truppe possono tornare di corsa alla tua base e recuperare salute, tuttavia, il concetto di forze rotanti è lo stesso, anche se più flessibile, in Broken Arrow. Per facilitare la selezione di nuove truppe, hai accesso agli esploratori. Un aspetto importante del gameplay è tenere costantemente d'occhio il nemico, ruotare le forze non necessarie e portare veicoli e/o soldati forti contro ciò che il nemico ha. È un sistema ben funzionante e rende gli esploratori pezzi importanti da avere sempre sul campo di battaglia. In altri giochi di strategia, tendono ad essere lavoratori o soldati deboli all'inizio del gioco, ma in Broken Arrow, sono gruppi di fanteria specializzati o tipi di veicoli che devi avere a portata di mano se vuoi emergere vittorioso dalle schermaglie.

Costruire, salvare e modificare i tuoi punti di forza sarà un aspetto importante della padronanza di questo gioco.

Quando inizi una partita, puoi pianificare le tue strategie e disegnare sulla mappa con i tuoi alleati prima dell'inizio della scaramuccia.

Penso che la campagna e la modalità schermaglia siano belle e familiari, simili ad altri giochi, tuttavia, può essere un po' troppo da assimilare se sei completamente nuovo nel gioco. La missione di addestramento prima dell'inizio della campagna ti consente di provare ciò che aerei, elicotteri, veicoli e soldati fanno in situazioni piccole e limitate, ma non ti aiuta a capire le dinamiche dei normali campi di battaglia e la campagna non è davvero progettata per addestrarti alla modalità multiplayer, nel bene e nel male. Piuttosto, la campagna consiste in scenari specializzati che mettono alla prova le tue abilità in modi diversi, cosa che apprezzo molto. Un nuovo giocatore probabilmente troverà questo molto difficile da gestire inizialmente, poiché gli avversari controllati dal computer imbrogliano e ti lanciano molto in una volta. Alcune missioni richiedono una comprensione più avanzata del gameplay, il che potrebbe costringerti a rigiocare il livello più volte. Allo stesso tempo, vale la pena rigiocare quasi tutte le missioni e testare nuove strategie.

Ho cronometrato la campagna a circa 20-30 ore, ma probabilmente è possibile finirla più velocemente se ci si affretta. Sfortunatamente, la lunghezza delle singole missioni rappresenta un problema per coloro che amano giocare contro avversari controllati dal computer. Non è possibile salvare in modalità giocatore singolo contro il computer, ma è necessario completare il livello di gioco o uscire e ricominciare dall'inizio. A volte può volerci fino a un'ora per completare una schermaglia o una missione della campagna, il che secondo me rende questa cosa strana da non avere fin dall'inizio. Sfortunatamente, questo non è del tutto raro in questa nicchia di giochi, poiché anche molti dei suoi concorrenti non hanno offerto modalità di salvataggio.

Il numero di livelli è perfettamente accettabile per questo tipo di gioco.

Se riesci ad accettare che non esiste un sistema per il salvataggio nel mezzo delle missioni, ottieni una campagna decente - nonostante il doppiaggio debole - con opportunità di personalizzare le tue truppe e molti livelli di gioco su cui combattere. Visivamente, questo è uno dei giochi più attraenti e dettagliati del genere. Sebbene Warno sia attraente, è incredibilmente bello potersi avvicinare alla cabina di pilotaggio di un aereo con la telecamera e vedere sia i piloti che i pannelli degli strumenti illuminati. Ogni veicolo ha anche un aspetto dettagliato e realistico, ma è un po' un peccato che lo stesso livello di dettaglio non sia presente quando, ad esempio, i soldati si rifugiano negli edifici. Non puoi vedere i singoli soldati nell'edificio e ci sono oltre trecento diversi tipi di unità di fanteria, veicoli corazzati, aerei, elicotteri e altro ancora. Tutti quelli che ho esaminato da vicino sembrano buoni. Questo è accompagnato da un paesaggio sonoro tecnicamente competente, in cui esplosioni, veicoli, aerei e altri effetti suonano bene. È estremamente raro che il paesaggio sonoro diventi irregolare o troppo caotico da causare problemi a te come giocatore, ma il titolo offre anche una vasta gamma di impostazioni per il suono, la grafica, le prestazioni e l'interfaccia utente per aiutare a personalizzare l'esperienza, oltre a poter anche personalizzare quali tasti della tastiera fanno cosa, se necessario.

Alcune cose sono segnate sulla mappa per renderti più facile sapere dove andare.

Una missione iniziale della campagna ti permette di scortare i veicoli corazzati alleati lungo un'autostrada.

Broken Arrow è un gioco di strategia competente con una campagna relativamente lunga e ha una robusta modalità multiplayer con una serie variegata di livelli. La mia critica si basa principalmente sul fatto che la modalità per giocatore singolo manca completamente della capacità di salvare, imbrogliando gli avversari del computer e, a volte, deplorando il doppiaggio. La soluzione ai problemi con l'opposizione al computer è quella di darci più opzioni su come funziona e quanto dovrebbe essere difficile, ma resta da vedere se questo sarà il caso e se verrà implementato un sistema di salvataggio. Per il resto, si tratta di un gioco tecnicamente ampio, visivamente impressionante, con un buon sonoro e una struttura di gioco complessa. Offre un numero accettabile di campi di battaglia e poco più di trecento tipi di truppe dettagliate, sia che tu giochi nei panni della Russia o degli Stati Uniti, e c'è molto da guadagnare da entrambe le parti. Sebbene ciò avvenga nel prossimo futuro, i droni sono assenti e mancano anche le forze navali, il che significa che l'attenzione è interamente rivolta alle forze convenzionali terrestri e aeree. Se ti è piaciuto Warno, European Escalation o Regiments, vale la pena dedicare del tempo.

Sostituire i sistemi d'arma su molti dei veicoli non è un problema se non si è soddisfatti della portata di base.