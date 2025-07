Little Nightmares Enhanced Edition è una versione aggiornata del primo Little Nightmares, rilasciato nel 2017. Questo Enhanced Edition non sarà rilasciato ufficialmente fino al 10 ottobre 2025, ma poiché puoi accedervi ora se prenoti il prossimo Little Nightmares III, abbiamo dato un'occhiata più da vicino al gioco.

Little Nightmares è stato originariamente sviluppato dalla svedese Tarsier Studios, ed è un piccolo puzzle-platform 2.5D con grotteschi elementi horror. Non è direttamente spaventoso, ma piuttosto inquietante, e prospera grazie al suo eccellente design e all'atmosfera intensa, non diversamente da Inside dal danese Playdead.

Iniziamo guardando cosa offre questo Enhanced Edition rispetto all'originale del 2017. In termini di contenuti, è esattamente lo stesso gioco, ma il lato tecnico è stato notevolmente aggiornato. La grafica è stata notevolmente migliorata e ora presenta riflessi ray-tracing, effetti d'acqua migliorati, più particelle e illuminazione volumetrica. Ora ci sono anche due diverse impostazioni grafiche: "Bellezza" (4K/30fps) e "Prestazioni" (60fps).

Little Nightmares era già un gioco davvero bello nel 2017, ma i nuovi aggiornamenti portano una grafica leggermente più nitida, con contrasti più chiari, colori più belli e alcuni effetti di luce chiaramente migliori. Little Nightmares è davvero sorprendente nel suo modo cupo. Torneremo su questo un po' più tardi.

Come accennato in precedenza, il contenuto del gioco è lo stesso dell'originale, quindi si gioca ancora una volta nei panni di Six, una bambina con i piedi nudi e un impermeabile giallo, "armata" solo di un accendino. Ti ritrovi in The Maw, un luogo che non è descritto in dettaglio nel gioco, ma assomiglia a un bizzarro e orribile resort di villeggiatura galleggiante per l'élite estremamente ricca, volgare e potente.

Vieni gettato direttamente nelle difficoltà del tentativo di fuga The Maw, e devi interpretare tu stesso ciò che sta accadendo di fronte a te. La narrazione del gioco si svolge senza una sola parola e funziona brillantemente, dove in questo caso il silenzio è molto più efficace della voce di un narratore. Devi sgattaiolare in giro, risolvere enigmi, arrampicarti, tirare leve e così via, e fa tutto parte di tentativi ed errori. Sai com'è. Ma soprattutto, devi evitare i mostri terrificanti e grotteschi di The Maw.

Qualcosa che aiuta ad aumentare la tensione in Little Nightmares è chiaramente il fatto che sei solo una bambina e quindi un personaggio molto vulnerabile (almeno, questa è la tua supposizione iniziale). Pertanto, i vari mostri devono essere evitati, ad esempio, nascondendoli, distraendoli, usando tattiche di diversivo e simili. Questi mostri sono semplicemente progettati in modo favoloso, e particolarmente degna di nota è la custode con una benda, braccia insolitamente lunghe e la capacità di annusare Six quando si avvicina. Un altro punto forte sono i gemelli chef sovrappeso e molto violenti, a cui sicuramente non piacciono i bambini in cucina.

Otto anni dopo la sua uscita originale, Little Nightmares resiste ancora. La grafica aggiornata lo rende ancora migliore e la splendida illuminazione, le ombre scure e gli angoli di ripresa drammatici evidenziano ulteriormente l'eccellente design della grafica. È bello, stravagante e un po' spaventoso allo stesso tempo. Anche il suono è eccellente e, sebbene il motto "less is more" si applichi anche qui, il suono è molto atmosferico e aiuta a creare l'atmosfera intensa del gioco. A volte l'unica cosa che si sente è il pavimento che scricchiola un po' e le dita nude di Six che "battono" contro il freddo pavimento di metallo.

C'è qualcosa che funziona nel contrasto tra la bambina piccola e fragile a piedi nudi e il mondo freddo, metallico, oscuro e le creature grottesche. Il gioco racconta la storia di una piccola creatura vulnerabile e fragile che deve sopravvivere in un mondo che è solo fuori per uccidere, ed è tutto raccontato senza una sola parola. Questo genere di cose è senza tempo, motivo per cui Little Nightmares regge ancora.

Non vediamo l'ora di vedere come Supermassive continuerà la serie in Little Nightmares III entro la fine dell'anno, o come i creatori originali di Tarsier Studios potrebbero sviluppare la formula nel loro prossimo gioco Reanimal. Ma fino ad allora, Little Nightmare Enhanced Edition è il posto migliore per iniziare la serie, e se non prevedi di preordinare Little Nightmares III, questo Enhanced Edition sarà disponibile per l'acquisto separatamente il 10 ottobre quando verrà rilasciato Little Nightmares III.