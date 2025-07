Captain Blood è un gioco d'azione semplice e diretto ispirato a God of War. Ne abbiamo visti molti negli ultimi anni, ma ciò che distingue Captain Blood da, ad esempio, Banishers: Ghosts of New Eden e Blades of Fire - solo per citarne alcuni - è che il gioco non è ispirato al God of War del 2018, ma al classico originale per PS2 del 2005.

C'è una buona ragione per questo. Captain Blood originariamente doveva essere rilasciato prima per Xbox, poi per Xbox 360, ma il progetto ha avuto problemi diverse volte prima di essere completamente abbandonato quando l'editore Playlogic Entertainment è andato in bancarotta. Ora Captain Blood è stato rianimato, ma sfortunatamente impari rapidamente che la storia dietro di esso è di gran lunga la cosa più interessante di questo gioco.

Giochi nei panni del pirata incallito Captain Blood. È britannico, ma sembra più una parodia di un rubacuori italiano, il che in realtà è molto appropriato, dato che la storia è basata su un romanzo di pirati di Rafael Sabatini del 1922.

Tuttavia, il materiale letterario non ha portato a una storia particolarmente emozionante. Captain Blood viene assunto per salvare la figlia del governatore britannico. Riesce a farlo a metà del gioco, e ora lo stesso governatore gli chiede di attaccare la colonia spagnola di Cartagena (nell'attuale Colombia). Blood, che deve essere il pirata più autoritario del mondo, obbedisce agli ordini e saccheggia la città, dopodiché il gioco finisce.

Chiamarla storia è quasi un'esagerazione. Non c'è sviluppo del personaggio, sfumature o conflitti. Non c'è nemmeno molta coerenza. I cattivi appaiono all'improvviso e scompaiono altrettanto improvvisamente - in uno stesso filmato - e verso la fine del gioco, i boss smettono persino di gridare le loro grida di battaglia obbligatorie durante i combattimenti.

Forse gli sviluppatori erano ben consapevoli che era completamente sbagliato, perché per impostazione predefinita il dialogo è abbassato così in basso rispetto agli altri effetti sonori che le voci profonde dei marinai, altrimenti dal petto largo, sono comicamente soffocate dalle grida dei gabbiani e dallo sciabordio delle onde. Tra l'altro, non migliora molto quando si regola effettivamente il mix sonoro, poiché nessuno ha nulla di interessante da dire. L'unica cosa positiva che posso dire del suono è che la musica intensa gli conferisce un'Pirates of the Caribbean atmosfera molto buona.

Per soffermarci un po' di più sugli aspetti positivi, la grafica del gioco è piuttosto affascinante. I personaggi comicamente grandi e i bellissimi sfondi ricordano l'estetica di WoW che era così prevalente a metà degli anni 2000, e ha ancora un bell'aspetto. Non sorprende che il gioco funzioni in modo estremamente fluido anche sulle console moderne, anche su Switch.

Guardando 2-3 minuti di gameplay, Captain Blood sembra una deliziosa capsula del tempo di tempi più semplici, motivo per cui ho chiesto una copia di recensione. Sfortunatamente, sembra che il gioco consista principalmente in problemi iniziali a lungo curati dalla felice gioventù dei giochi d'azione e avventura. Questo vale, ad esempio, per i numerosi Quick Time Event che compaiono sempre nei momenti peggiori possibili, spesso nel bel mezzo di un filmato quando hai posato il controller.

Come accennato, Captain Blood è chiaramente ispirato a God of War e, in superficie, il gioco cattura gran parte di ciò che ha reso le prime avventure di Kratos così emozionanti. I combattimenti sono brutali, i tuoi attacchi sono veloci e hanno una lunga gittata, e i numerosi nemici volano comicamente in aria quando subiscono danni. Ma Captain Blood manca dei due ingredienti sottostanti più importanti, il design dei nemici e dei livelli.

Prendiamo prima i nemici. In God of War, i nemici erano vari. Avevano schemi di attacco diversi e dovevi passare da un'arma all'altra e abilità per sconfiggerli. In Captain Blood, affronti pirati deboli con poca salute, pirati forti con molta salute e pirati fastidiosi con armi da fuoco. Devono essere sconfitti tutti più o meno allo stesso modo, e anche se il gioco ha molti attacchi combinati, ho finito rapidamente per premere lo stesso input per eseguire l'attacco più efficace.

Il gioco contiene una decina di livelli, ma quando si spoglia l'ambiente circostante, sono quasi identici nella struttura. I pochi enigmi e percorsi alternativi che puoi trovare sono così semplici e ovvi che non vale la pena menzionarli. Il gioco creativo con le angolazioni della telecamera e il design dei livelli non lineare che rende God of War e molti altri giochi d'azione così vividi è completamente assente.

Captain Blood non può quindi mai sfidarti, solo frustrarti. Particolarmente offensivi sono i numerosi livelli di intermezzo identici, in cui devi affondare le golette attaccanti e le barche da sbarco che attaccano la nave del capitano. I tuoi cannoni sono selvaggiamente imprecisi e, una volta che i nemici sono saliti a bordo della nave, tutto diventa un gran casino, in cui l'unico modo per andare avanti è rotolare comicamente tra i cannoni e affondare le navi rimanenti in quel modo. Un progetto completamente senza speranza.

Captain Blood è, come probabilmente puoi capire, un gioco piuttosto terribile. Come il suo personaggio principale, Captain Blood è affascinante e simpatico in superficie, ma dopo averci trascorso solo cinque o dieci minuti, ne hai già avuto abbastanza. Non c'è nulla di sostanziale da trovare qui.

Tuttavia, il gioco avrebbe potuto avere un'ancora di salvezza a cui aggrapparsi se, ad esempio, avesse incluso materiale extra sotto forma di schizzi, video dietro le quinte o simili dal tumultuoso sviluppo del gioco. Sarebbe almeno qualcosa. Ma no, il gioco è semplicemente servito com'era quando è stato abbandonato alla fine degli anni 2000. E questo non va bene. Se Captain Blood fosse stato rilasciato allora, sarebbe stato incredibilmente scarso. Ora è quasi offensivo, in quanto dà ai giochi di quell'epoca una cattiva reputazione che non meritano.