Non invidio davvero il compito che lo studio di Tokyo di Nintendo deve intraprendere con ciascuno dei suoi giochi. In questo momento, EAD Tokyo è in una corsa generazionale, reduce da due progetti senza tempoSuper Mario Galaxy e probabilmente il miglior platform 3D di tutti i tempi, Super Mario Odyssey. Il prossimo in programma è Donkey Kong Bananza, un gioco che porta con sé le proprie aspettative, essendo in gran parte il primo grande esempio di ciò che l'hardware Nintendo Switch 2 può portare sul tavolo. Inutile dire che c'è molto da fare in questo titolo epico e atteso.

Un paio di settimane fa, ho avuto il lusso di giocare una parte di Bananza per un'anteprima in cui ho menzionato che l'ampia gamma di profondità meccaniche compensa principalmente la mancanza di direzione nel gioco e l'approccio meno narrativamente raffinato. Dopo molte più ore, rimango fedele a questa impressione, poiché DK Bananza, per quanto divertente e vario possa essere, non è riuscito a catturare lo stesso livello di meraviglia e stupore di Odyssey o del Galaxies precedente. Ora, lasciatemi chiarire una cosa, non sto affatto dicendo che Bananza sia un gioco scadente, solo che non credo sia all'altezza dell'eccellenza che i progetti che lo hanno preceduto hanno raggiunto. Ma in ogni caso, entriamo nei dettagli più intricati.

Donkey Kong Bananza mette la famosa scimmia in primo piano e al centro di un'avventura che consiste nell'addentrarsi sempre più a fondo in un pianeta. Il motivo è che DK ha il compito di impedire a un gruppo avido e maniacale noto come iVoid Company di raggiungere il centro del pianeta e raccogliere il tesoro che possiede. Questo immenso sforzo richiede di attraversare diversi Layers, che sono effettivamente regni o mondi altamente stilizzati e unici, ognuno dei quali offre nuove meccaniche da padroneggiare, nemici da superare ed enigmi ambientali da completare. Man mano che si scava sempre più a fondo, ci si imbatte in vari nuovi personaggi, alleati o minacce, e si inizia a ricostruire la storia generale che ha al centro l'adorabile compagna adolescente Pauline.

La narrazione stessa è un po' una strana pillola da ingoiare, perché ci sono elementi e temi fondamentali che definiscono fondamentalmente questa avventura, tuttavia a causa della struttura di DK Bananza, puoi andare tutto Layers senza bisogno di parlare con un NPC, il che significa che i ritmi della storia spesso cadono nel dimenticatoio. L'idea di una storia centrale che non riesce ad essere il vero cuore di questo gioco si estende anche al modo in cui funziona il design dei livelli, poiché non si procede attraverso ogni Layer in un modo specifico, incontrando momenti fondamentali e decisivi lungo il viaggio. Piuttosto, vieni catapultato in quella che è meglio descritta come una sandbox e ti vengono dati gli strumenti e la libertà di raggiungere il prossimo Layer come e come meglio credi. Per me, ad esempio, questo significava girovagare e andare a caccia dei diversi oggetti da collezione, il tutto mentre spuntavo i momenti chiave della storia piuttosto simili lungo il percorso. Non c'è niente di sbagliato nel giocare a modo tuo, ma vale la pena ricordare che la natura più libera di DK Bananza significa che puoi sentirti come se stessi semplicemente attraversando un paesaggio e non incontrando intricate parti di esso.

Per me, questo è anche il più grande punto di forza e di debolezza di DK Bananza. La profondità meccanica che è stata creata qui, la capacità di distruggere i livelli in mille pezzi e sviluppare i propri percorsi e strade per oggetti da collezione e aree nascoste e così via, è un'idea fantastica che respira l'agenzia e la scelta del giocatore. Questo è un platform 3D senza binari o restrizioni su come svolgi la tua attività, ma questo va a scapito di gran parte del gameplay che sembra abbastanza simile e molti dei livelli mancano di un certo grado di memorabilità. Quando cadi per la prima volta nel Lagoon Layer e vedi gli effetti particellari in pieno mentre cancelli pietra e terra come un escavatore fuori uso, è una sensazione fantastica che ti farà sorridere enormemente. Ma dopo 20 ore di polverizzazione del terreno, una volta raggiunto un altro Layer nuovo e vedi per l'ennesima volta altri 70+ Bananadium Gems da raccogliere, più oltre 60 di un tipo Fossil, più 10 di un altro, e un altro per aggiungere quello, la meraviglia inizia a filtrare e invece desideri l'esperienza platform più raffinata e orientata alla sfida che i progetti Super Mario offrivano.

Il punto è che DK Bananza, con tutta la sua profondità meccanica, è in realtà un po' un pony con un solo trucco in pratica. Vive e muore grazie alla sua fisica di distruzione, e anche questa ha qualche problema nella sua armatura. Man mano che ci si addentra nel mondo, la telecamera va fuori di testa e diventa un incubo da manipolare, il motore di illuminazione è un po' problematico soprattutto quando ci si trova in aree sotterranee senza una fonte di luce, il gameplay vero e proprio nel suo complesso è costruito attorno alla meccanica di base dell'attacco con pugno di DK e francamente tutto il resto è solo stile che il più delle volte non è poi così vitale. Non mentirò dicendo che Pauline è una compagna molto migliore e più interessante di Cappy per esempio, ma la profondità che Cappy ha offerto fa impallidire ciò che Pauline porta sul tavolo, e questo si estende anche all'azione e alle meccaniche fondamentali.

C'è qualcosa da celebrare nei platform 3D di Nintendo e nel modo in cui sono applicabili a una vasta gamma di pubblico e dati demografici, ma sicuramente ciò non significa che debba avvenire a scapito di combattimenti piuttosto noiosi, ad esempio. Alcuni dei momenti più memorabili in un gioco di Mario in 3D sono gli epici scontri con Bowser, mentre in Donkey Kong Bananza, i boss sono spesso uno scherzo con una portata meccanica molto ridotta. Ancora una volta, sembra che sia stata posta un'enfasi così massiccia sulla fisica distruttiva e sul design dei livelli che alcuni degli altri aspetti importanti sono caduti nel dimenticatoio.

Ma questo è ancora un platform 3D di qualità di Nintendo. Questa è un'azienda in cui qualsiasi cosa che non sia la pura eccellenza sembra far cadere la palla, e questo è esattamente il caso qui. Stiamo ancora parlando di un gioco in grado di sorprenderti costantemente, mandandoti inLayers ambienti e ambienti immensamente diversi ogni ora o due, per poi abbinarlo a una vasta gamma di nemici da superare, enigmi da completare, sfide da padroneggiare e centinaia e centinaia di oggetti da collezionare da trovare e raccogliere. C'è un fascino che pochi altri giochi possono eguagliare, con la relazione tra DK e Pauline che trasuda carisma, il tutto mentre molte delle altre persone lungo il viaggio ti danno anche motivi per sorridere. Che si tratti delle fantastiche canzoni che scoppiano quando si attiva una forma Bananza e si trasforma in Zebra-Kong per esempio, o forse del senso di nostalgia che esplode quando si entra in un livello di sfida e ci si ritrova in una tradizionale avventura 2D Donkey Kong a scorrimento laterale. Ci sono così tanti momenti meravigliosi che evocano un senso di gioia, e questo prima ancora di entrare nella nicchia e negli elementi francamente strani che presumo la maggior parte dei giocatori non toccherà mai, come la modalità cooperativa apertamente caotica o la modalità oscuramente nascosta DK Artist.

Nintendo ha chiaramente deciso di andare oltre in senso meccanico in questo gioco, e posso apprezzarlo, ma non è sempre stato a beneficio dell'intero insieme, ed è qui che penso che Donkey Kong Bananza inciampi di più. Se ti piacciono i platform 3D, ti divertirai molto con questo gioco, trascorrendo ore a distruggere i livelli a pezzi nella caccia ai nascosti Banandium Gems e Fossils. Ma noterete anche alcuni sistemi più ripetitivi, che si tratti della costante necessità di battere le mani sul pavimento per mantenere costantemente attivo il sonar di DK, della quasi irrilevanza del sistema di progressione simile a un gioco di ruolo, o del fatto che molte delle Bananza forme si incrociano tra loro. Donkey Kong Bananza è frenetico, caotico, pieno di divertimento e traboccante di carisma, ma ha anche aree chiare in cui potrebbe essere semplificato e migliorato, e questa è principalmente la storia di questo gioco.