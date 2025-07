HQ

Dopo l'innovativa trilogia di Zero Escape, Kotaro Uchikoshi e il suo team di sviluppo di Spike Chunsoft hanno intrapreso una nuova IP. AI: The Somnium Files è stato rilasciato nel 2019 e, sebbene il ritmo e l'intensità fossero leggermente inferiori rispetto ai giochi Zero Escape, la qualità era altrettanto alta. Questa era una visual novel con un valore di produzione follemente alto, personaggi ben scritti e una trama folle ma comunque coerente. Lo stesso si potrebbe dire del sequel, AI: The Somnium Files nirvanA Initiative, del 2022, quindi ero molto eccitato quando mi sono tuffato nell'ultimo capitolo, No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files, che è cronologicamente ambientato tra i due giochi precedenti.

Tuttavia, ho una brutta sensazione fin dalla sequenza di apertura. Mentre il primo gioco si apriva gradualmente, quasi in modo seducente, attirandoti lentamente nel suo universo unico, No Sleep For Kaname Date ti getta a capofitto in diverse scene confuse e sconnesse. Il nostro personaggio principale, l'agente di polizia Kaname Date, è in fuga da un gruppo di scagnozzi vestiti di nero, e poco dopo, il protagonista secondario del gioco Iris Sagan, un idolo di Internet dei giochi precedenti, viene improvvisamente rapito dagli alieni, o almeno così sembra. Per tornare a casa illeso, Iris deve ora completare una serie di ingegnosi Escape Rooms, mentre Date, in ambienti più familiari, deve cercare di capire dove si trova nel mondo (o forse al di fuori di questo mondo) Iris.

Cominciamo con le sequenze di escape room. Se hai giocato a Zero Escape, ti sentirai senza dubbio come a casa. L'interfaccia è più o meno la stessa che abbiamo visto in Zero Time Dilemma, e anche diversi effetti sonori vengono ripetuti. Sfortunatamente, No Sleep For Kaname Date soffre dello stesso problema di Zero Time Dilemma - la qualità non è così alta come nei vecchi giochi degli sviluppatori. Ci sono ancora enigmi in cui la soluzione ti colpisce come la mela di Newton, e improvvisamente ti senti la persona più intelligente del mondo e un idiota (per non aver visto prima la soluzione ovvia). Questo vale, ad esempio, per una sequenza iniziale in cui è necessario manipolare alcune cifre. Ma sfortunatamente, i rompicapi più seri sono pochi e lontani tra loro. Troppo spesso, si tratta solo di interagire con tutti gli oggetti, poi la soluzione arriva quasi da sola.

Annuncio pubblicitario:

Non è che il gioco non ci provi. Ad esempio, viene introdotto rapidamente un altro personaggio, con il quale Iris deve collaborare per risolvere i numerosi enigmi. Ma non funziona mai davvero. Sintomatica di ciò è la sequenza Third Eye che appare verso la fine di ogni escape room. Qui ci si trova di fronte a due vie di fuga impossibili, e poi si tratta di trovare una terza via. Ma dal momento che le due soluzioni sbagliate sono già state cancellate in anticipo, le meccaniche si minano praticamente da sole e, a peggiorare le cose, ti viene anche lanciato addosso un fastidioso timer. Il limite di tempo non migliora gli enigmi, ti frustra e ti costringe a ricominciare o ricaricare.

Detto questo, le sequenze di fuga non sono male. Impallidiscono in confronto al precedente superbo lavoro dello sviluppatore in 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Virtue's Last Reward.

L'idea di dover trovare una soluzione alternativa alla fine delle varie Escape Room è una buona idea. Non è particolarmente ben eseguito.

In precedenza, ero piuttosto entusiasta che il nuovo Escape Rooms avrebbe completato le sequenze Somnium della serie, dato che, come molti altri giocatori, ho avuto un rapporto un po' contrastante con questa parte del gioco. Questa è una sorta di terapia dei sogni, in cui Date, con l'aiuto della sua compagna AI AIBA, esamina la psiche più profonda di sospetti e testimoni. Le sequenze sono sempre state visivamente impressionanti e un eccellente veicolo per la narrazione del gioco. Ma - forse non sorprende - i sogni sono associativi e spesso un po' casuali, il che li rende difficili da tradurre in un gameplay ben funzionante. Tuttavia, No Sleep For Kaname Date ci riesce abbastanza bene.

Annuncio pubblicitario:

In particolare, Somnium funziona facendo muovere ed esplorare un paesaggio spesso frammentato e pieno di oggetti più o meno particolari. Proprio come nei sogni reali, alcuni oggetti sono piuttosto casuali - resti di pensieri casuali o osservazioni insignificanti - mentre altri hanno un profondo significato simbolico. Quindi cosa è importante e cos'è solo il rumore sulla corteccia cerebrale? Lo scopri interagendo con gli oggetti. In genere ci sono 3-4 opzioni per ogni oggetto, e se si sceglie l'azione giusta per un oggetto significativo, ci si immerge lentamente più a fondo nei molti strati di coscienza man mano che la nebbia si solleva e un filo comune inizia ad emergere.

Sì, all'inizio si tratta ancora di tentativi ed errori. Ma più impari sulla persona con cui ti stai "sincronizzando" (per usare la terminologia del gioco), più è facile capire esattamente come comportarsi nella sua mente. Perché in realtà c'è una logica, anche se spesso va contro i significati simbolici e concreti delle parole e degli oggetti.

Ciò che funziona particolarmente bene nei vari somniums è il loro ritmo e intensità. A differenza delle sequenze di fuga, non puoi semplicemente giocherellare con tutto. Hai solo sei minuti in ogni Somnium e ogni volta che interagisci con un oggetto, un numero predeterminato di secondi viene detratto dall'orologio. Lo stesso vale quando muovi il tuo personaggio, ma altrimenti il tempo si ferma, il che in pratica significa che un Somnium dura spesso più di mezz'ora. La struttura significa che si viene penalizzati per i propri errori (ma raramente troppo duramente) e, al contrario, si viene anche ricompensati per le buone osservazioni, sia avanzando nella sequenza che sbloccando un piccolo bonus che riduce il tempo perso in un'azione futura. Per inciso, puoi regolare il livello di difficoltà sia per somniums che per le escape room, il che è una bella aggiunta.

Le sequenze dei sogni sono state, con mia sorpresa, uno dei punti salienti assoluti del gioco.

Quando non stai cercando di fuggire o scavando in profondità nei ricordi repressi, No Sleep For Kaname Date è un'avventura giapponese molto tradizionale. Ciò significa che si esplorano principalmente ambienti relativamente statici con un cursore in prima persona. Di tanto in tanto, è necessario premere un oggetto specifico per andare avanti. Ma qui non ci sono enigmi come nei giochi d'avventura occidentali. Sebbene ci sia interattività, anche attraverso eventi quick-time, ci si fa strada principalmente attraverso una quantità apparentemente infinita di dialoghi.

Questo naturalmente pone grandi esigenze non solo ai dialoghi e alla storia del gioco, ma anche alla sua presentazione, ovvero al suono e alla grafica. Sfortunatamente, il gioco non raggiunge le vette dei capitoli precedenti sotto questi aspetti.

No Sleep for Kaname Date è un gioco giapponese in tutti i sensi.

La grafica anime tagliente e il suono atmosferico non mancano davvero di nulla, ma qui c'è molto riciclaggio. Parli con gli stessi personaggi e ti muovi tra gli stessi luoghi più e più volte. E, forse più importante, questo è ora il terzo gioco di fila in cui usciamo all'agenzia di talenti Lemnisgate e flirtiamo con la receptionist procace; il terzo gioco di fila in cui visitiamo lo stesso magazzino vuoto sul lungomare e veniamo rimproverati dalla nostra figlia adottiva Mizuki; la terza partita consecutiva che percorriamo gli ampi viali di Tokyo mentre una proiezione del nostro assistente AIBA riassume gli ultimi sviluppi del caso. Beh, ovviamente puoi iniziare da qui - AIBA spiega chi sono i vari personaggi man mano che procedi - ma immagino che la maggior parte di coloro che acquistano questo gioco abbiano già giocato ad almeno uno dei capitoli precedenti.

Quel che è peggio, No Sleep For Kaname Date non è scritto così bene come i suoi predecessori. Kazuya Yamada ha assunto il ruolo di direttore del gioco e sceneggiatore principale, mentre il solito frontman della serie, Uchikoshi, passa in secondo piano come supervisore della sceneggiatura. Forse per dimostrare di capire i personaggi, i nuovi scrittori si concentrano troppo sulle loro stranezze esteriori e troppo poco sul loro nucleo interiore. Il risultato è che molti di loro appaiono quasi come parodie di se stessi - il che, purtroppo, accade spesso quando i personaggi vengono passati a nuovi scrittori. Ma certo, è stato un delicato atto di equilibrio che anche i giochi precedenti non sempre hanno padroneggiato.

Sono un po' combattuto su Kaname Date in particolare. Mi piace ancora il fatto che abbia un tono sfacciato, siamo onesti, inappropriato, perché riesce comunque ad essere serio o compassionevole in situazioni che lo richiedono davvero. Conosciamo tutti qualcuno del genere. Ma d'altra parte, la sua fascinazione per le riviste porno è lasciata occupare troppo spazio. Non è mai stato uno scherzo particolarmente divertente all'inizio, ma ora sembra più un disturbo psicologico che apparentemente ha infettato anche molti degli altri personaggi.

Dobbiamo essere d'accordo con l'AIBA: il nostro caro protagonista è stato chiaramente ferito.

Non posso dire molto sulla storia in sé e sulla trama generale, poiché Spike Chunsoft è stato molto restrittivo nell'evitare spoiler. Ma probabilmente non sto spoilerando nulla dicendo che la storia è ancora una volta raccontata in un modo sorprendente, in cui si pensa ripetutamente "non può funzionare", solo per vedere tutto andare al suo posto in modo soddisfacente. Cronologicamente inserito tra i due giochi precedenti, la portata narrativa degli sceneggiatori è limitata, ma in realtà penso che la facciano franca, anche con questo vincolo.

Quando rileggo questa recensione, sembro molto negativo. Ma in realtà, No Sleep For Kaname Date è ancora un buon gioco. Soffre solo di seguire due giochi magistrali. Giudicato per i suoi meriti, è ancora un'avventura giapponese con valori di produzione altissimi, una storia affascinante, personaggi divertenti e, almeno a mio parere, un ottimo doppiaggio inglese. Fai solo attenzione a non impostare le tue aspettative troppo in alto.