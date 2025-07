HQ

A prima vista, Wuchang: Fallen Feathers non offre molto che distingua il titolo dalla massa. I giochi Soulsborne sono stati realizzati fino alla nausea negli ultimi 15 anni, e con avventure come Wo Long: Fallen Dynasty e Black Myth Wukong, la carta della mitologia cinese è stata giocata anche in diverse occasioni, e stiamo parlando solo degli ultimi anni. Tuttavia, lavorare in salita non sembra scoraggiare gli sviluppatori Leenzee, e dopo aver giocato circa 40 ore a questo impegnativo gioiello d'azione, posso capire perché sono rimasti fedeli al loro piano originale, perché questo è impressionante e con molti contenuti da esplorare e un prezzo scontato, è facile consigliarlo a tutti i fan del genere.

L'estetica può essere familiare, ma questo non rende gli ambienti meno belli.

L'ambientazione di Fallen Feathers è un'antica Cina alternativa e, con imponenti imperi e dinastie longeve sullo sfondo, seguiamo il nostro personaggio principale di nome Bai Wuchang. Questo abile guerriero pirata soffre, va detto un po' di cliché, di perdita di memoria ed è anche afflitto da qualcosa chiamato "The Feathering". Questa afflizione simile alla peste fa sì che le piume crescano lentamente dalla pelle, facendo impazzire gradualmente chi ne soffre. Senza trattamento, il malato finirà per trasformarsi in un mostro assetato di sangue e, senza una cura conosciuta, la diagnosi è più o meno una condanna a morte per chiunque la contragga. Il tempo è quindi essenziale per il nostro smemorato personaggio principale, e spetta al giocatore risolvere il mistero dietro questa particolare malattia e trovare una cura prima che Wuchang vada perduto.

C'è molta oscurità e miseria.

La storia in sé non è pluripremiata, ma a differenza dei racconti criptici di FromSoftware, questa volta otteniamo una narrazione più aperta, con pennellate chiare che dipingono le linee guida e illuminano le varie motivazioni dei personaggi. Certo, ci sono ancora molti enigmi sottili e sfumature a doppio taglio che possono portare a rivelazioni soddisfacenti, ma non aspettarti lo stesso tipo di storia intricata che si trova, ad esempio, in Elden Ring, nel bene e nel male.

In termini di gameplay, tuttavia, prende in prestito molto di più da Miyazaki e dalla sua serie immensamenteDark Souls popolare. A parte gli ovvi capisaldi che ci si può aspettare da una cosiddetta Souls avventura, è principalmente nel design dell'ambiente che sono stati copiati i migliori elementi del capostipite del genere. Lo stesso tipo di mappe ingegnose e interconnesse che si trovano in Dark Souls 3 e Bloodborne sono qui per essere esplorate, e a volte sembra davvero di essere tornati in Yarnham o Lothric, anche se con un'estetica diversa. Questo può certamente essere percepito come una critica da alcuni, ma dal momento che le avventure di cui sopra sono tra le migliori esperienze di gioco che abbia mai avuto, è più un elogio genuino per Wuchang: Fallen Feathers che qualsiasi tipo di critica feroce per voler imitare.

Gli effetti di luce meritano un elogio speciale, in quanto conferiscono a ogni location un'atmosfera unica.

Tuttavia, non tutto è copiato dai vari capolavori di FromSoftware; Leenzee riesce anche ad aggiungere molti dei suoi ingredienti interessanti che rendono più piccante la ricetta di base. Le battaglie, ad esempio, sono una di quelle cose in cui sei incoraggiato a giocare bene per ottenere prestazioni migliori. Cronometrando il momento in cui schivare gli attacchi in arrivo o parare una spada oscillante, vieni ricompensato con qualcosa chiamato "Skyborn Might". Questo è un effetto collaterale di The Feathering e quando accumuli abbastanza punti di questo valore, puoi scatenare vari attacchi speciali o usare incantesimi magici che possono aiutarti nelle battaglie più impegnative. Non esiste il classico "misuratore di mana" che puoi riempire con varie pozioni di salute, come nei classici giochi di ruolo, ma solo esponendoti al pericolo e giocando con finezza puoi usare le manovre più avanzate del gioco. All'inizio, può essere insolito per un utilizzatore di magia, ad esempio, cercare attivamente i rischi invece di lanciare incantesimi da una distanza di sicurezza, ma mi piace molto il modo in cui devi sacrificare la tua sicurezza per diventare temporaneamente più forte.

Ci sono molte grotte da esplorare.

Un altro sistema interessante viene da qualcosa chiamato semplicemente "Follia". Ogni volta che muori, il tuo tumulto interiore aumenta e quando l'indicatore raggiunge il limite, devi affrontare i tuoi demoni sotto forma di un'immagine speculare del tuo personaggio. Perdere tutti i tuoi soldi e poi essere costretto a lottare con una versione veloce e letale di te stesso per riconquistare le tue ricchezze è un'esperienza snervante, e se prima pensavi che il gioco fosse difficile, non diventa più facile quando sei costretto ad affrontare la tua follia omicida. Tuttavia, questo Madness ha i suoi vantaggi. Più ti permetti di cedere, più diventi forte nei tuoi stessi attacchi. Certo, subisci più danni allo stesso tempo, ma se sei sicuro della tua destrezza e della tua capacità di cronometrare la pressione dei pulsanti, puoi utilizzare questo sistema per avere il sopravvento. Puoi anche scambiare la tranquillità di Wuchang con una serie di oggetti interessanti e, a volte, devi soppesare i vantaggi di affrontare una sfida più difficile rispetto a riempirti le tasche o aumentare le tue capacità di combattimento.

L'albero di sviluppo offre tantissime possibilità e si è sempre liberi di sperimentare.

Wuchang: Fallen Feathers è un gioco impegnativo, ma non punisce i giocatori inutilmente. Certo, ci sono alcune trappole qua e là dove, nel classico stile di FromSoftware, devi stringere i denti o dove la frustrazione ha quasi la meglio sulla gioia di giocare. Fortunatamente, però, questo è compensato dal fatto che i giocatori possono essere molto flessibili nel modo in cui vogliono costruire il loro personaggio. Ogni volta che sali di livello, puoi aggiungere un punto al tuo albero di sviluppo e ci sono rami specifici in base al tipo di arma che vuoi usare. Ad esempio, se usi principalmente la tua fidata ascia da battaglia, faresti bene ad aggiungere il maggior numero possibile di punti al suo albero di sviluppo, poiché questi sono gli attributi che aumenteranno il danno. Tuttavia, se incontri un nemico che richiede un approccio diverso o vuoi semplicemente esplorare uno stile di gioco diverso, puoi farlo senza essere penalizzato e senza bisogno di oggetti speciali. Io stesso sono passato dall'impugnare spade da samurai flessibili a potenti asce da battaglia all'interno della stessa sessione di gioco, e non appena incontri un nemico che ritieni troppo potente, è bello poter sperimentare senza dover macinare per ore per guadagnare potenti punti esperienza.

Uno dei tanti boss impegnativi.

Un giocoSouls non sarebbe completo senza la sua giusta dose di boss impegnativi e, sebbene alcune delle prime creazioni del gioco non possano essere classificate come capolavori, ci sono un paio di battaglie nelle ultime parti dell'avventura che sono tra le migliori in assoluto del genere. Un esempio di ciò si presentò sotto forma di una battaglia con una regina dilaniata dalla guerra che poteva usare la magia e usare le gambe come un cavallo purosangue che scalciava forte. Questa combinazione di abilità di combattimento significava che il giocatore doveva mantenere le distanze per la maggior parte del tempo, e poiché la monarca femmina non aveva fretta, muovendosi lentamente e maestosamente verso il personaggio del giocatore, la battaglia assomigliava a una partita di football americano. Immagina alcuni rapidi secondi di azione intensa seguiti da oceani di tempo in cui un'emozionante battaglia di posizioni si è svolta al rallentatore. È stata una battaglia piena di aria e spazio negativo, molto semplicemente, ma che ti ha lasciato sfidato e soddisfatto una volta uscito vittorioso.

Miyazaki influenza ovunque.

A prima vista, come già accennato, Wuchang: Fallen Feathers non offre molto per distinguersi dalla massa. È l'ennesima avventura di Soulsborne che segue il percorso tracciato da FromSoftware e innumerevoli successori nel corso di quasi due decenni. La mitologia e l'estetica cinese sono state utilizzate anche in precedenza in altre avventure, e ormai la novità è svanita in una certa misura. Tuttavia, è nella vera natura del gioco, con il controllo nelle tue mani e la gioia della scoperta a fuoco, che Leenzee ottiene ciò che molti altriDark Souls imitatori non riescono a fare. Riesce a creare un tipo di gioia di gioco simile a quello che Miyazaki e il suo team FromSoftware hanno sviluppato in più fasi, e anche se la finezza e la padronanza radicata non sono presenti nella stessa misura, è sufficiente per farti venire voglia di giocare di più, e poi di nuovo un po' di più.