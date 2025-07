HQ

È l'apice dell'estate e questo significa che la stagione ciclistica è in pieno svolgimento. Mentre molti di voi potrebbero percorrere le strade e percorrere qualche chilometro, c'è un'alternativa per chiunque sia alla ricerca di divertimento su due ruote, e si presenta sotto forma di Messhof affascinante Wheel World dello sviluppatore. Si tratta di un'avventura ciclistica che si svolge in un mondo colorato, dove l'obiettivo è quello di correre e costruire Rep, il tutto nel tentativo di migliorare la tua bici e alla fine salvare l'universo dal collasso. È un bel salto di scala, no? Forse, ma ha senso e funziona efficacemente nella pratica.

Essenzialmente, all'inizio di Wheel World ti svegli in un mondo incantevole, quasi mediterraneo, con la grande domanda su dove sei e come sei arrivato qui. Di fronte a te c'è una struttura templare che ospita un'antica porta di un lontano mondo spirituale, una porta che è stata chiusa a chiave e non si aprirà a meno che tu non abbia la "chiave" giusta. Opportunamente, per un gioco chiamato Wheel World e basato fortemente sul ciclismo, questa 'chiave' è una speciale bicicletta spirituale, uno strumento che è stato abitato nel corso della storia da uno spirito affascinante chiamato Skully il cui compito è quello di viaggiare fino a Mt. Send per completare il Great Shift e aiutare gli spiriti a completare il loro viaggio dalla terra dei vivi. Il problema è che il tipico telaio antico di Skully è stato saccheggiato, con le parti consegnate ai "capi" del ciclismo locale, ed è qui che Wheel World inizia a prendere forma mentre devi viaggiare per la terra, sfidando questi abili ciclisti per batterli e recuperare le parti, in modo da poter aprire la porta e iniziare il viaggio verso l'aldilà.

Ovviamente, dato che il personaggio principale di Kat non è nessuno, i vari veterani del ciclismo non accetteranno una sfida da nessuno, quindi prima di iniziare queste gare devi prima costruire Rep (utation), combattendo contro altri corridori in tutto il mondo e completando obiettivi minori anche in queste attività. L'obiettivo principale ruota attorno al semplice piazzamento tra i primi tre in ogni gara, ma ogni gara ha il compito secondario di vincere la gara, completare la gara in un tempo veloce e raccogliere anche Skate lettere KAT intorno alla gara. Se spunti tutti questi obiettivi, accumulerai rapidamente Rep e sarai in grado di riacquisire rapidamente Skully le parti di bici necessarie.

Wheel World viene riprodotto in modo tale da ricordare Lonely Mountains: Downhill. È un gioco semplice in cui la maggior parte delle meccaniche prevede l'accelerazione, la decelerazione e la svolta, per poi combinarle con la conoscenza della traiettoria di gara e l'assunzione di rischi per battere gli avversari. Anche se può sembrare un po' impegnativo, Wheel World è pensato per essere più semplicistico e facile da imparare e godere, tanto che puoi facilmente completare il gioco in meno di quattro ore. In sostanza, non aspettarti gare che richiedono decine di minuti per essere completate, poiché una gara lunga durerà in genere fino a quattro minuti. Questo porta a gare emozionanti e divertenti che non chiedono mai molto di più al giocatore, portando ad attività adorabili e affascinanti che vuoi trovare e completare.

Oltre a questo, in realtà non c'è molto di più in Wheel World. Certo, c'è un piccolo mondo aperto da esplorare pieno di diversi biomi e luoghi da visitare, ma il mondo in sé non è pieno di molto da fare. Ci sono salti e piste nascoste da trovare, in gran parte per divertimento, oltre a casse di bottino da scoprire che premiano parti di moto personalizzabili, ma queste sono più un'attività secondaria, poiché la sostanza principale è la corsa.

Questo non vuol dire che la personalizzazione della moto non sia degna di nota. Acquisendo varie parti, sia attraverso l'apertura di forzieri che vincendo gare, puoi regolare la tua bici equipaggiando nuovi telai, sedili, manubri, ingranaggi, ruote, forcelle e altro ancora. Ognuno ha attributi, vantaggi e debolezze diversi, un po' come modificare un'auto in Forza Horizon, e puoi creare la moto perfetta che si adatta a come ti piace giocare. Per me, ciò significava avere una macchina a bassa aderenza e ad alta potenza in grado di raggiungere velocità massime elevate e accelerare rapidamente, il tutto pur essendo più difficile da gestire in curva e su terreni accidentati. Il punto è che questo sistema è sorprendentemente profondo e complesso e rende la personalizzazione della bici un vero punto culminante di Wheel World.

Anche se può sembrare che Wheel World sia un po' un pony con un solo trucco con cose limitate da fare, in pratica è un ottimo esempio di un'esperienza indie ben ritmata e memorabile, che non richiede molto del tuo tempo ma ti coinvolgerà e ti farà divertire fino ai titoli di coda. Il gameplay e le meccaniche sono semplici ma divertenti, il mondo non è ingombro di un numero eccessivo di cose da fare, lo stile artistico vibrante e la gamma di personaggi carismatici fanno sentire il mondo vissuto e la personalizzazione aggiunge molta profondità. Sarebbe vantaggioso per il gioco avere dialoghi doppiati, ad esempio, un modo per spezzare il profilo audio piuttosto piatto che altrimenti viene enfatizzato dalla musica indie? Penso che avrebbe aggiunto molto carattere a Wheel World, ma dal momento che il dialogo è meno importante di altri giochi, non è un rompicapo in alcun senso.

Ciò che può essere un po' frustrante è la stravaganza del gioco. Ci sono state innumerevoli volte in cui i problemi irritabili hanno avuto un impatto negativo sull'intero complesso, che si tratti di piloti IA che mi spingono fuori pista senza ripercussioni, incidenti quando letteralmente non colpiscono nulla, auto che agiscono in modo irrazionale e altro ancora. Ancora una volta, come la mancanza di dialoghi doppiati, questo non è un rompicapo, ma è certamente frustrante da affrontare, soprattutto perché la stravaganza influisce sul gameplay... Un sacco.

In definitiva, ciò che Messhof ha creato qui è un'avventura indie meravigliosa e affascinante. Wheel World è un'esperienza facile da imparare e divertente che non richiede molto investimento da parte del giocatore, nonostante abbia un favoloso equilibrio tra gameplay divertente, grafica memorabile e funzionalità personalizzabili. Per un titolo che puoi vedere nella sua interezza nel corso di due o tre giorni, non ci sono molte ragioni per cui non dovresti provare Wheel World quest'estate.