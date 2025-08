Scrap Divers dal danese Gearhead Games prende il classico autorunner e lo gira, se non a testa in giù, almeno con il lato inferiore rivolto verso l'alto. È una corsa al ribasso nel miglior modo possibile. Fino a quando non arrivi abbastanza in basso e la tua caduta è attutita, non da un paracadute o da materassi, ma da pubblicità di Temu e giochi per cellulari fuorvianti.

Sì, Scrap Divers è disponibile per console, ma sono stato abbastanza stupido da scaricare invece la versione mobile. Me ne sono pentito in seguito, ma la mia impressione iniziale è ancora estremamente positiva.

La premessa di Scrap Divers, come in tutti i buoni giochi in stile arcade, è incredibilmente semplice. Giochi nei panni di un robot che, come parte di un programma di intrattenimento futuristico, viene gettato in un pozzo senza fondo. E poi si tratta solo di cadere il più lontano possibile.

Scorrendo verso destra e verso sinistra con il dito, puoi evitare i numerosi ostacoli che si presentano lungo il percorso. I controlli sono nitidi e perfetti per un touchscreen. È possibile che si verifichi un leggero ritardo, ma ciò non è dovuto alla latenza di input. Ogni robot ha il suo peso e le sue caratteristiche uniche e, non sorprende che il piccolo robot magnetico sia più veloce da muovere rispetto al grande robot killer.

Ci sono dieci diversi robot da sbloccare e tutti hanno vantaggi e svantaggi diversi che non riguardano necessariamente solo il peso e la velocità. Uno è piccolo e quindi può infilarsi attraverso le fessure più piccole. D'altra parte, ruota costantemente e si rompe facilmente. Altri robot sono grandi e pesanti, ma resistenti.

Alcuni robot hanno anche più "vite". Poiché i robot sono modulari, possono sopravvivere a piccole collisioni con gli ostacoli, purché la CPU centrale non venga danneggiata. Tuttavia, se il tuo robot perde troppe parti del suo corpo, diventa difficile da controllare, creando alcuni momenti intensi in cui cerchi disperatamente di rimanere in vita mentre preghi il tuo creatore (umano?) che presto incontrerai un potenziamento di riparazione.

In generale, Scrap Divers riesce a creare costantemente una divertente sensazione di "quasi arrivarci". Il design dei livelli è molto vario, ma allo stesso tempo abbastanza basato su schemi da avere sempre una possibilità. Un buon esempio è il modo in cui gli sviluppatori utilizzano le monete. A volte mostrano il percorso ottimale attraverso un determinato ostacolo (come in Super Mario ), mentre altre volte avvertono dei pericoli, poiché alcuni grandi vermi apparentemente hanno un certo appetito per l'oro.

Anche la variazione visiva è ottima. Dai rami alle ruote dentate, dalle palle di fuoco alle catene, molte cose possono ucciderti, e molte cose ti uccideranno man mano che scendi sempre più in profondità nelle profondità.

Dal momento che Scrap Divers è principalmente un gioco per dispositivi mobili, non aspettarti di fluttuare fino al centro della terra al primo tentativo. Una corsa o una caduta media dura da 20 secondi a un minuto; Se tutto va bene, puoi ottenere fino a 2-3 minuti. Tuttavia, il tempo non sembra mai sprecato, poiché guadagni oro che può essere utilizzato per nuovi robot. E se superi un checkpoint, puoi scegliere di iniziare da lì la prossima volta.

Più cadi, più diventa difficile. Il livello di difficoltà aumenta leggermente ogni volta che raggiungi un nuovo mondo sotterraneo, ma man mano che impari a conoscere i nuovi ostacoli, alla fine prendi un buon ritmo e vai avanti. La curva di difficoltà è quindi generalmente molto equilibrata, almeno fino alla fine, dove un paesaggio infernale infuocato rende improvvisamente le cose follemente difficili.

Capisco che l'ultimo livello deve essere un po' più impegnativo. Ma sfortunatamente, la natura mobile del gioco alza improvvisamente la sua brutta testa qui. È già abbastanza brutto ottenere una schermata di Game Over dopo 7-8 secondi di gioco, ma quando vieni anche schiaffeggiato in faccia con un annuncio di 30 secondi, sembra un camion carico di sale nella ferita. Diverse volte ho spento la rete del mio telefono. Ma anche questa soluzione non funziona, perché se vuoi superare l'ultimo livello, devi semplicemente ottenere una vita extra lungo la strada, il che ti "costa" ancora una volta una pubblicità.

Alla fine, ho finito per aggiornare, non alla versione senza pubblicità, ma all'edizione Nintendo Switch. Sono stati soldi ben spesi, poiché il gioco senza pubblicità è diventato molto meno frustrante. Sfortunatamente, i controlli della levetta analogica sono un po' troppo lenti, ma per il resto è un porting eccellente e fortunatamente ci sono ancora controlli touch se stai giocando in modalità portatile.