Grounded 2 (Accesso anticipato)

Nonostante il fatto che l'accesso anticipato per definizione veda gli sviluppatori vendere giochi incompleti e chiedere alla community di essere paziente mentre li scolpiscono nel prodotto finale promesso, c'è un elenco di esempi che dimostrano che questo formato può avere un grande successo. Baldur's Gate III è l'esempio di più alto profilo, ma Obsidian di Grounded è un altro buon candidato, con il gioco di sopravvivenza originale che ora è uno dei migliori del genere. Dopo anni di miglioramenti, Obsidian è giunto alla conclusione che il futuro di Grounded richiedeva un'evoluzione significativa, motivo per cui all'inizio di quest'anno ci è stato presentato Grounded 2, un progetto che è stato recentemente lanciato come titolo in accesso anticipato.

Di recente, sono tornato alla serie di sopravvivenza miniaturizzata per entrare in un mucchio di Grounded 2 per vedere come si sta delineando il gioco. Dopo qualche ora, è abbondantemente chiaro che Obsidian ha creato ancora una volta un'esperienza competente ed emozionante, anche se superata con le stesse scelte di design e persino problemi che il genere survival stesso tende ad affrontare. In sostanza, se ti trovi indeciso sui giochi di sopravvivenza, Grounded 2 non farà molto per convincerti che vale la pena dedicare il tuo tempo.

C'è una storia al centro di questo gioco, ma quando la riassumi è molto simile a quella che era disponibile nel primo Grounded. Per farla breve, sei stato ridotto alle dimensioni di un insetto e ora hai a che fare con l'immenso e travolgente compito di tentare di sopravvivere giorno dopo giorno in un giardino pieno di pericoli. Anche se potrebbe sembrare abbastanza semplice per un essere umano di dimensioni normali, per qualcosa di millimetri di altezza, il mondo è un posto molto pericoloso, disseminato di pericoli ambientali, predatori mortali e affamati e una scarsità di risorse progettate per le persone pipsqueak. Non fraintendetemi, c'è di più nella narrazione oltre a questo, con l'intreccio di cospirazioni aziendali e misteri aggiuntivi, ma per la maggior parte, i compiti quotidiani riguardano la semplice sopravvivenza.

A suo merito, Grounded 2 non perde molto del tuo tempo quando inizi. Non c'è modo di vagare senza meta mentre cerchi di trovare e costruire gli oggetti più fondamentali e basilari come vestiti e uno zaino. Si inizia con diversi oggetti e poi si costruisce su questo con equipaggiamento e gadget creabili o aggiornabili, che si tratti di una lancia grezza, di un'armatura fatta di foglie o del fidato Omni-Tool, che è un'ascia, una pala, una vanga e una chiave inglese all-in-one. In genere, gli oggetti più comuni sono molto facili da costruire, spesso con risorse abbondantemente distribuite, e puoi costruire molto senza bisogno di un banco da lavoro. Ma se vuoi andare oltre e iniziare a creare oggetti più complessi, dovrai creare un banco da lavoro e poi setacciare la terra alla ricerca di risorse più rare e tradizionalmente più pericolose.

È qui che si svolge il familiare ciclo di sopravvivenza, in cui si finisce per passare ore a svolgere compiti umili e raccogliere risorse di base per migliorare leggermente la propria forza e abilità in battaglia, in modo che man mano che ci si avventura più lontano dalle zone "più sicure", si è meglio equipaggiati per qualsiasi cosa il gioco ti riservi. E credetemi, Grounded 2 non tira pugni. Anche se può essere un incubo combattere una semplice formica soldato in un combattimento uno contro uno, ragni e scorpioni servono solo a rendere la tua piccola vita ancora più miserabile e impegnativa.

Per fortuna, Grounded 2 non significa solo combattere per la sopravvivenza con un fiammifero incastrato tra i denti come un piccolo Rambo. Gran parte del gioco riguarda anche l'apprendimento e la ricerca degli oggetti nel mondo, il tutto in nome della scienza folle. Portando le risorse all'analizzatore, puoi imparare nuove ricette e tecniche di creazione, sia da mettere in pratica che anche per aumentare la tua intelligenza e quindi avanzare di livello e aprire la strada a ricette ancora più realizzabili. Nonostante sia un gioco in accesso anticipato, Grounded 2 ha già tonnellate di opzioni ricercabili oltre a nove livelli da superare, il che significa che avrai molte ragioni per continuare ad andare avanti, tutto in nome della scienza.

Inoltre, c'è un livello di intuizione del giocatore utilizzato in questo gioco, uno stile di design in cui si impara attraverso la pratica e il pensiero critico, soprattutto perché il mondo in cui è ambientato Grounded 2 è immensamente familiare alla maggior parte delle persone. Quando ti viene chiesto di trovare l'acqua, non provi immediatamente a creare qualcosa come in Dune: Awakening, guardi in alto e vedi alcune gocce di rugiada che pendono dai fili d'erba. Se stai cercando ghiande, l'idea immediata è quella di andare dove dovrebbero essere le ghiande; da qualche parte intorno alla base di una quercia. È un gioco molto intuitivo e posso apprezzarlo come un aspetto positivo di sicuro.

Abbinando il crafting e la scienza con la suite di costruzione che ti permette di costruire i tuoi rifugi e creare uno spazio sicuro in questo mondo altrimenti ostile, un sistema che è abbastanza intuitivo e facile da gestire, Grounded 2 ha molto da offrire, anche in questa fase iniziale. Ma questo è anche il punto in cui mi ritrovo a perdere un po' di interesse per Grounded 2, perché in pratica, a parte il design e la premessa del mondo, funziona come quasi tutti gli altri giochi di sopravvivenza sul mercato. E sì, questo significa rimanere bloccati a volte e costretti a passare troppo tempo a svolgere compiti noiosi e ripetitivi, forse anche dover quasi ricominciare da zero se si commette un errore o si fa il passo più lungo della gamba e della morte durante l'esplorazione. Considerando quanti giochi di sopravvivenza sono disponibili oggi, la maggior parte dei quali sono incredibilmente simili tra loro, questo è ciò che rende Grounded 2 meno un gioco obbligato e più un'altra opzione per i fan devoti del genere, almeno nella sua forma attuale.

Tutto sommato, Grounded 2 mi sembra un gioco di sopravvivenza molto tradizionale nella pratica, anche se il design intuitivo e il mondo divertente e memorabile spiccano come punti salienti. Questo è un gioco che amerai per qualche ora e poi perderai costantemente interesse, a meno che tu non sia un fan sfegatato della sopravvivenza che vive e respira questo genere. Fatene quello che volete, ma sappiate solo che per un gioco in accesso anticipato, Grounded 2 sembra già molto più completo di alcune delle opzioni nella memoria recente, e migliorerà solo sulla strada verso un eventuale lancio 1.0.