I giochi non diventano molto più semplici di A Dream About Parking Lots. Giochi nei panni di una persona senza nome che deve navigare in parcheggi apparentemente infiniti alla ricerca della tua auto, il tutto mentre parli con il tuo psicologo. Questo è fondamentalmente tutto, e il gioco in sé non cerca di essere niente di più. Nel menu del gioco, devi anche fare clic su "Short Story" per iniziare.

No, A Dream About Parking Lots non è un grande gioco, ma lascia un'impressione. Molte delle sue scelte progettuali sembrano forzate dalle circostanze. Le trame primitive e sfocate erano probabilmente un materiale da costruzione economico, e la musica rilassante Eric Satie non è protetta da copyright. Tuttavia, ciò non cambia il fatto che l'effetto è sorprendente. Come negli eccellenti Flower, Sun and Rain e Paratopic, la combinazione di trame pixelate e musica classica crea un'atmosfera meditativa che è di per sé terapeutica.

Nei cinque livelli del gioco non ci sono oggetti da collezione, nemici o altre distrazioni. Il mondo è ripulito dalle banalità, il che cambia la prospettiva. Ora si vede il design del gioco molto più chiaramente, ad esempio le auto o le macerie cadute che bloccano la strada e guidano sottilmente sulla strada giusta. Allo stesso tempo, l'ambiente circostante - ora che non è solo un contenitore di contenuti - diventa ancora più suggestivo. Una rete da calcio, un gabinetto vuoto, degli alberi... Paradossalmente, hai voglia di esplorare più da vicino ogni singola texture per estrarne un significato. Il gioco riesce a creare un'atmosfera onirica, e si ottiene un delizioso piccolo shock quando l'allarme dell'auto finalmente suona e si viene strappati fuori dall'atmosfera ipnotica.

I dialoghi del gioco rafforzano l'atmosfera. Si tratta di una vera e propria conversazione terapeutica o solo di un monologo interiore con uno psicologo e un paziente nella lista del cast? Lo scopri solo lentamente mentre rispondi alle domande e cerchi di capire il significato dietro i tuoi sogni. Se c'è bisogno di un significato, lo è. È tutto molto ben scritto e la localizzazione è buona, perché non si pensa al fatto che l'inglese non è certo la prima lingua dello sviluppatore messicano.

Annuncio pubblicitario:

Sebbene il gioco sia "ispirato a sogni reali", A Dream About Parking Lots differisce in un aspetto, in quanto non c'è molta imprevedibilità qui. Sebbene il gioco dia questa impressione, il dialogo non porta a nuovi percorsi, né si ramifica in nessun punto. Quindi non c'è molto motivo di giocare di nuovo il gioco di 30-40 minuti per qualcosa di diverso dall'atmosfera.

Sfortunatamente, la semplice configurazione fallisce su un punto. Anche se di solito mi piace fare clic sui dialoghi (leggo velocemente e sono impaziente), in questo caso dovrebbe essere stato fatto scorrere automaticamente. È fonte di distrazione dover premere B (ho giocato su Switch ) per far avanzare la trama mentre ci si muove in uno spazio tridimensionale. Infine, ho avuto qualche problema a navigare nei menu, poiché per qualche motivo inspiegabile, i colori meno distintivi indicano la voce selezionata.

A parte i piccoli fastidi, A Dream About Parking Lots è un simpatico simulatore di passeggiate. Per molti versi, è più un'esperienza terapeutica che un gioco e, considerando quanto costano solitamente questi tipi di giochi, le 3,39 sterline che devi pagare per questo non sono nulla.

Annuncio pubblicitario: