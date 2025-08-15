L'ultimo titolo VR di Realcast porta i giocatori in un territorio moralmente torbido con un concetto deliziosamente contorto. Come suggerisce il nome, Hide the Corpse consiste nel nascondere un corpo prima che arrivino i poliziotti, non esattamente il solito passatempo estivo.

Non c'è una storia generale qui, solo una serie di sfide autonome che raccontano ognuna la loro piccola storia oscura. La premessa rimane la stessa per tutto il tempo: sei bloccato in una stanza con un cadavere e la polizia è a pochi minuti di distanza. Il tuo lavoro? Nascondi il corpo ed elimina qualsiasi prova incriminante prima che i ragazzi in blu vengano ad annusare in giro. La rigiocabilità deriva dal posizionamento casuale di oggetti e cadaveri, costringendo i giocatori a esplorare l'ambiente circostante e a essere creativi con i nascondigli. Alcuni di questi luoghi sono segreti borderline, scoperti più per caso che per progetto, il che può sembrare un po' ingiusto, anche se imbattersi in uno di essi è innegabilmente soddisfacente.

Prima ancora di iniziare a giocare, Hide the Corpse richiede un'area di gioco stranamente grande per la sua zona virtuale, strano, considerando che sei per lo più fermo, seduto o in piedi. L'unico vero movimento deriva dal raccogliere oggetti, a parte agitare le mani virtuali con i controller Sense. Il movimento viene gestito tramite levette all'interno di uno spazio limitato, con rotazione incrementale.

Afferri gli oggetti usando i pulsanti di attivazione e la simulazione fisica del gioco aggiunge un soddisfacente senso di peso a tutto. È qui che il gioco brilla: trascinare un cadavere pesante attraverso stanze disordinate e stiparlo in qualsiasi angolo o fessura che riesci a trovare è sia cupo che stranamente avvincente. Strattona troppo forte, però, e perderai la presa, quindi la velocità non è sempre tua amica, anche quando il tempo stringe. La simulazione del peso è fatta in modo impressionante, dando un vero senso di peso e resistenza mentre sollevi e manovri gli oggetti.

Quando il tempo scade, la tua performance viene giudicata. Se i poliziotti individuano il corpo, il gioco è finito. Se l'hai nascosto bene, ti viene assegnato un punteggio in base a quanti oggetti personali sei riuscito a nascondere, quante impronte digitali sono rimaste e quanto velocemente hai tolto tutto. Per sbloccare nuove aree, dovrai nascondere il cadavere in due nascondigli separati all'interno di ogni livello. Ci sono sei ambienti distinti in cui giocare, che vanno da un tipico appartamento a una stazione spaziale in piena regola.

Il punteggio è piuttosto severo, quindi c'è molto margine di miglioramento nelle corse ripetute. Detto questo, il limite di tempo, anche nei primi livelli, sembra aggressivamente breve, spingendo i giocatori a prendere decisioni frenetiche. Certo, quel caos fa parte del fascino, ma sarebbe bello avere un momento per respirare e elaborare strategie. Anche se gli stessi oggetti devono essere nascosti ogni volta, il loro posizionamento casuale combinato con la pressione del tempo rende facile dimenticarne alcuni, il che significa punteggi più bassi. Una lista di controllo per lo smaltimento delle prove sarebbe un'aggiunta gradita.

Visivamente, Hide the Corpse è pulito ed elegante nella sua semplicità. Il gioco si basa su un'atmosfera groovy degli anni '70 con lampade di lava, trame di velluto e una tavolozza di colori caldi. La grafica in stile fumetto, ormai più regola che eccezione nella realtà virtuale indie, è ben eseguita e ha un tono giocoso nonostante il tema morboso. Ci sono abbastanza dettagli per far sembrare il mondo vivo. I personaggi hanno personalità, dai loro baffi stravaganti agli abiti colorati del cadavere e agli arti flosci. Le prestazioni su PS5 sono fluide, senza intoppi di caricamento evidenti. Suderai contro il tempo, ma la cinetosi potrebbe colpire altrettanto duramente, poiché dopo meno di un'ora, avevo bisogno di una pausa seria dall'occultamento del cadavere.

La colonna sonora si abbina bene all'atmosfera con i rilassati groove di chitarra degli anni '70, completando perfettamente l'umorismo nero del gioco. Sfortunatamente, è la stessa pista in ogni livello e invecchia velocemente.

Hide the Corpse è qualcosa di diverso. Un puzzle game stravagante che osa essere strano e abbraccia il suo macabro senso dell'umorismo. Il concetto semplice ma intelligente regge per diverse ore di divertimento, anche se la nausea si insinua. Il pacchetto complessivo sembra un po' a metà, ripetendosi troppo spesso, ma con un po' di rifinitura, questa stranezza indie potrebbe evolversi in qualcosa di molto più grande. C'è un sacco di potenziale nel caos che nasconde i cadaveri.