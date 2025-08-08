Senua's Saga: Hellblade II Enhanced

HQ

Senua's Saga: Hellblade II è stato rilasciato su Xbox Series X/S e PC nel maggio 2024 ed è ancora uno dei giochi più belli e visivamente accattivanti mai realizzati. Ora Hellblade II è in arrivo in un'edizione Enhanced, che arriverà anche su PlayStation 5, e questa edizione offre, tra le altre cose, una modalità a 60fps, un Photo Mode aggiornato e il ritorno di Dark Rot Mode, che alcuni potrebbero ricordare dal primo gioco.

Nel panorama videoludico odierno, in cui i giochi sono tipicamente tagliati dallo stesso modello per garantire vendite in grado di tenere a bada gli investitori voraci, sembra che non ci sia più spazio per giochi ristretti, focalizzati e puri, giochi che sono completamente lineari e in cui tutto il grasso meccanico è stato tagliato senza compromessi a favore di un'esperienza cinematografica e di una chiara visione creativa.

Ecco perché Senua's Saga: Hellblade II è in realtà un piccolo miracolo. È un gioco che non si piega alle tendenze dell'industria dei giochi. L'attenzione è costantemente rivolta all'idea creativa e non alle meccaniche di gioco progettate da psicologi ed esperti comportamentali per prolungare artificialmente la durata di un gioco. È quindi bello vedere che, dopo l'uscita del gioco su Xbox e PC, Microsoft ha dato il via libera a Ninja Theory per continuare a lavorare sul gioco, in modo che ora arrivi in una versione migliorata e allo stesso tempo prenda il controllo anche della piattaforma PlayStation.

Non voglio entrare troppo nei dettagli della storia in Senua's Saga: Hellblade II, poiché è centrale per il gioco e qualcosa che deve essere vissuto. È chiaro che Ninja Theory sono narratori in tutto e per tutto, e offrono una narrazione che rimane con te per giorni dopo aver completato il gioco. Ma in breve, si tratta di una giovane donna di nome Senua, una guerriera del nord dell'Inghilterra, che si lascia catturare dai mercanti di schiavi islandesi e viene portata in Islanda, dove spera di liberare il suo popolo, che è oppresso e vive come schiavo sull'isola del nord.

Naturalmente, le cose prendono diversi colpi di scena lungo la strada, ed è una storia estremamente brutale di sofferenza, vendetta, odio e paura, ma anche di amore, desiderio, solitudine e perdono. La storia è raccontata con una tale convinzione che è difficile non essere coinvolti nella narrazione avvincente. Ci sono stati diversi casi di pelle d'oca lungo la strada.

Come nel primo gioco, Hellblade: Senua's Saga, lo stato mentale di Senua gioca un ruolo importante in tutta la faccenda. Durante gli eventi del primo gioco (che non vi svelerò qui, nel caso non l'aveste ancora giocato), viene catapultata in una psicosi profonda e oscura, dove i demoni strattonano e lacerano la sua mente e sente costantemente voci nella sua testa, voci che cercano di controllarla e spaventarla, così come voci e urla di tutti i tanti morti che sente di avere sulla coscienza.

Le voci danzano nella sua testa, parlano tra loro, aiutano e ingannano, e non sai mai se credere a quello che dicono. Un momento seminano il dubbio nella mente di Senua, e quello dopo infondono coraggio e convinzione che sta facendo la cosa giusta. Altre volte la deridono e la prendono in giro quando è più vulnerabile. Queste voci sono nemiche tanto quanto le creature brutali che incontra in Islanda.

Ninja Theory ha lavorato con ricercatori specializzati in psicosi e con persone che vivono con psicosi per ritrarre la brutale ferocia che le persone con malattie mentali possono sperimentare. Posso rivelare che questo non rende certo lo stile brutale del gioco meno spaventoso, in quanto è molto efficace.

Anche le battaglie graficamente dettagliate e ben coreografate del gioco sono brutali. Nei duelli uno contro uno bloccati, hai a disposizione i familiari attacchi leggeri e pesanti, una manovra di blocco e una manovra di evasione. Le battaglie sono pesanti e spesso devi aprirti agli attacchi schivando o parando, il che dà alle battaglie una sorta di ritmo. Queste sequenze hanno un fantastico aspetto cinematografico, ma diventano un po' monotone nel tempo, il che ci porta alla sfida più grande del gioco.

Se si guarda a Senua's Saga: Hellblade II isolatamente come un gioco nel senso tradizionale del termine e lo si confronta con altri giochi, indipendentemente dal genere, ci sono molti giochi che sono migliori di Hellblade II. Questo è perfettamente giusto se si considera il gioco in questo modo, poiché allora Senua's Saga: Hellblade II non è all'altezza con i suoi enigmi semplici e il sistema di combattimento relativamente monotono. Puoi anche scegliere di vedere il gioco come un'esperienza, alla pari con la visione di un film al cinema, dove ti lasci trasportare dal ritmo delle battaglie, dalle immagini incredibilmente belle, dal suono coinvolgente (di cui parleremo tra poco) e dalla storia brutale, dove se scegli di farlo, Senua's Saga: Hellblade II quasi certamente farà una grande impressione su di te.

Esaminiamo cosa offre questa edizione Enhanced rispetto a quella rilasciata nella primavera del 2024. Innanzitutto, il gioco ora ha un 60fps Performance Mode, che funziona davvero bene - ci sono solo alcuni downgrade in termini di grafica rispetto ai 30fps Quality Mode che il gioco ha ancora - e che è ancora il più visivamente impressionante. Ho giocato al gioco per questa recensione nel nuovo Performance Mode il PS5 Pro e questi screenshot sono presi da quella versione. Su PC, ora c'è un'impostazione "Molto alta", che offre una qualità grafica ancora migliore rispetto a prima.

Inoltre, il familiare Dark Rot Mode del primo gioco è tornato, dove il corpo e la mente di Senua vengono sopraffatti da un marciume oscuro ogni volta che muore o fallisce, e quando il marciume diventa abbastanza forte, il suo viaggio sarà finito e tutti i suoi progressi saranno cancellati.

Il Photo Mode del gioco è stato aggiornato, includendo un'opzione "Movimento", in modo da poter realizzare brevi video e immagini e, infine, sono state aggiunte più di quattro ore di commenti da parte degli sviluppatori e degli attori, che raccontano la storia della creazione del gioco e le scelte che sono state fatte lungo il percorso. Sia questa traccia di commento che Dark Rot Mode diventano disponibili quando completi la storia del gioco per la prima volta, e in genere ci vogliono 7-10 ore, a seconda di quanto a fondo esplori l'ambiente e del livello di difficoltà in cui giochi.

Senua's Saga: Hellblade II è semplicemente ancora uno dei giochi visivamente più impressionanti che possiamo giocare sulle nostre console. Gli ambienti e i personaggi prendono vita con un livello di dettaglio incredibilmente alto. La direzione artistica sporca e cruda con insediamenti fatiscenti e abbandonati, foreste infestate, spiagge nere spazzate dal vento, grotte claustrofobiche e buie, così come le brutali battaglie in cui la telecamera offre costantemente bellissime angolazioni, rendono Hellblade II un'esperienza visiva che non ricordo di aver avuto da nessun'altra parte.

Per l'audio, Ninja Theory ha utilizzato il suono binaurale 3D e consiglierei vivamente di giocare con un buon paio di cuffie. Binaurale significa fondamentalmente "usa entrambe le orecchie" e l'audio viene registrato in modo tale che suoni e voci diversi possano essere posizionati in un'area 3D intorno al lettore e vengano registrati come l'orecchio umano li sente. Ciò significa che le voci che riempiono costantemente la testa di Senua possono essere posizionate sul lato destro, sul lato sinistro, sopra di lei, in diagonale davanti a lei, e in ogni sorta di altri luoghi, e quando le molte voci lottano per essere ascoltate, sembra che stiano danzando intorno a lei. Il risultato è semplicemente eccezionale e molto spaventoso.

L'attrice tedesca Melina Juergens offre ancora una volta una performance eccezionale nei panni di Senua. La sua empatia e il suo talento sono ulteriormente messi in prospettiva dal fatto che non è un'attrice qualificata, ma un'impiegata freelance presso Ninja Theory, che è stata originariamente utilizzata come controfigura quando il team di motion capture aveva bisogno di testare le loro tecniche. Ma quando il team ha visto la sua empatia per il ruolo di Senua, l'ha semplicemente scelta finale. Fa un lavoro fantastico e aiuta a elevare il gioco a un livello ancora più alto ed è la ragione di alcuni dei momenti da pelle d'oca che ho menzionato prima.

Senua's Saga: Hellblade II è ancora un gioco eccellente, o meglio, un'esperienza eccellente. Il gameplay non è particolarmente fresco e in alcuni punti decisamente superficiale, ma il tutto è sollevato dalla fantastica grafica, che spesso è completamente travolgente, dal sound design coinvolgente e dall'eccezionale performance di Melina Juergens.

Mi è piaciuto un altro playthrough di Senua's Saga: Hellblade II, questa volta nella nuova edizione Enhanced. Questa versione non cambia il gioco in modo significativo (anche se il nuovo Performance Mode è fantastico), ma perfeziona il gioco e aggiunge nuove funzionalità e una nuova modalità di gioco, e offre a un pubblico completamente nuovo su PlayStation l'opportunità di vivere questa brutale storia vichinga.

Questo non è sicuramente un gioco per tutti. Tutt'altro. Non è progettato come i giochi normalmente nel 2024/2025.