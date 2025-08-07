HQ

HQ

Quando lo sviluppatore Hangar 13 ha rivelato che il prossimo capitolo della serie Mafia sarebbe stato un'avventura in gran parte lineare, molti erano scettici. Credevano che il mondo aperto fosse stato abbandonato a favore di un'esperienza più diretta, tuttavia, il risultato finale è una sorta di compromesso. C'è sicuramente un mondo aperto in cui puoi camminare, cavalcare o guidare di tanto in tanto, ma non è davvero un mondo da esplorare, a parte guardare dei bei panorami e cercare cose da collezionare. Non è molto diverso da come la serie è stata in altri puntati, ma è anche più condensato e più tranquillo di prima.

All'inizio del gioco, il nostro personaggio principale Enzo sta lavorando nelle miniere. Le giornate sono piene di duro lavoro e datori di lavoro arrabbiati che non mettono esattamente la sicurezza al primo posto. All'inizio del gioco, Enzo e il suo caro amico vengono mandati in un pozzo minerario per cercare alcuni operai scomparsi. La montagna inizia a crollare e c'è anche una fuga di gas, e in mezzo a tutto questo trambusto, a Enzo viene data la possibilità di fuggire. Il destino lo porta dalla famiglia Torrisi, e così inizia la storia di una nuova possibilità e di una nuova vita in un vigneto in Sicilia.

Enzo e il suo amico lavorano sodo nella miniera all'inizio del gioco.

Annuncio pubblicitario:

Le prime ore di Mafia: The Old Country mi sono sembrate uno dei tutorial più lunghi che abbia mai visto. Non c'è niente di sbagliato nell'inizio prevedibile e nella storia, in quanto tale, perché come giocatori siamo abbastanza abituati a questo, ma non è stato esattamente un inizio brillante quando ho iniziato a rendermi conto che le prime ore erano in realtà solo una panoramica infinita delle meccaniche di gioco.

Anche se non c'è molta varietà nel quadro generale, tutto doveva essere introdotto come piccole missioni separate. È diventato rapidamente fastidioso che la struttura sembrasse così lenta, e quando Hangar 13 ha aumentato il ritmo, è arrivato nelle classiche missioni "ora devi vincere una gara" mescolate con molte sequenze stealth/d'azione. Per fortuna, questi ultimi sono il punto di forza del gioco. I nemici possono essere più stupidi di una scatola di rocce e arrancare felicemente verso di te, all'aperto, ma è divertente sparare e ucciderli, almeno con le varie armi disponibili. Inoltre, l'azione che ci viene offerta è una pausa molto gradita dal resto del ritmo lento. Con una meccanica di copertura fluida, si avanza nelle missioni in cui si ha un'arma in mano e, nel frattempo, quelle che richiedono di sgattaiolare in giro comportano lo studio degli schemi di movimento e l'attesa che una guardia ti dia le spalle in modo da poterla strangolare. Il gioco aumenta notevolmente il ritmo anche durante le sequenze eleganti e cinematografiche, ma anche qui va bene solo nella migliore delle ipotesi durante i momenti importanti. Sembra familiare e comunque divertente, ma mai particolarmente memorabile.

Preparati a combattere con un coltello. Spesso.

Poiché le sequenze d'azione sono la parte più emozionante del gioco, meritano un'occhiata più da vicino. Enzo si muove agevolmente tra coperture, pareti e barriere posizionate in modo conveniente. Può portare due diverse armi da fuoco contemporaneamente ed è anche importante raccogliere le bende per recuperare salute nel vivo della battaglia. I controlli sono scattanti e tutte le armi e i danni che infliggono rendono queste sequenze le migliori del gioco, e non mi sono mai annoiato con queste parti, anche se sono simili nel design. Ho sempre trovato divertente liberare un'area per andare avanti in modo che la storia potesse progredire.

Annuncio pubblicitario:

Anche i controlli sono reattivi sia che tu sia a piedi, a cavallo o alla guida di un veicolo, il che è una fortuna perché si passa molto tempo in viaggio. Le meccaniche di gioco sono nel complesso ben congegnate, con solo nemici davvero stupidi che rompono l'illusione. Anche i combattimenti con i coltelli fin troppo frequenti funzionano bene dati i controlli che hai, tuttavia, come ho detto, penso che l'azione pura del gioco sia dove diventa più divertente.

Le prime ore sono incredibilmente lente, ma almeno gli ambienti sono davvero belli.

Il mondo aperto qui è molto bello. È un po' come una versione più moderna, ma anche molto più compressa, degli ambienti in Red Dead Redemption 2. Tuttavia, l'esperienza è più simile a Uncharted in termini di missioni, poiché fondamentalmente non sono così noiose, ma sono progettate in modo troppo simile. Non importa quanto siano coinvolgenti e divertenti a volte, il loro design funziona anche su una sorta di fiamma bassa costante durante le dieci-dodici ore di gioco.

Questo è il modo in cui questa parte della serie Mafia spesso si sente nel suo insieme. Offre un'esperienza a volte frenetica, ma non c'è davvero nulla qui che non sia stato fatto meglio prima. Quello che fa molto bene, tuttavia, è offrire un'atmosfera ricca in termini di paesaggio in cui si svolge. L'Italia è un posto straordinariamente bello e un posto piacevole in cui stare. Anche se la mappa è estremamente scarna e funge principalmente da percorso di trasporto panoramico, i dettagli e le viste sono particolarmente impressionanti. È uno sfondo molto bello, molto semplicemente. Quando cammini per la città più grande del gioco e ti prendi un po' di tempo in più per ammirare la ricchezza dei dettagli, spesso rimani colpito. Frutta, fiori, cavalli, automobili... Tutto sembra impressionante da un punto di vista tecnico, fino al più piccolo dettaglio.

Mi piace anche il modo in cui le strade sono piene di gente in certe scene, il modo in cui i lavoratori lavorano nei numerosi campi o stanno fuori dai piccoli e accoglienti insediamenti. Nel complesso, però, mi sarebbe piaciuto vedere più vita e movimento. Oltre alla buona grafica, c'è anche un'ottima musica e un doppiaggio molto forte da parte della maggior parte del grande ensemble. È una produzione che non è affatto la più tecnicamente brillante che abbia mai visto, ma riesce comunque a impressionare in molti modi. Il gioco funziona anche senza intoppi con frame rate stabili, ma va aggiunto che la versione PC (che è quella a cui ho giocato) si è bloccata più volte durante il gioco.

L'azione funziona molto bene ed è la più divertente di tutte.

Purtroppo, Mafia: The Old Country spesso rimane bloccato in un framework da cui non osa mai avventurarsi al di fuori o fare qualcosa di più eccitante. È facile capire come procederanno le missioni e tutte le battaglie contro gli antagonisti nominati finiscono praticamente sempre in un combattimento con il coltello, che dopo la quinta volta sembra molto poco fantasioso. Tuttavia, ci sono dei bei tagli tra il gameplay e i filmati, e a proposito, si passa un'incredibile quantità di tempo a guardare filmati di uomini volitivi che parlano di ciò che deve essere fatto e, naturalmente, di quanto sia importante la lealtà.

Il ritmo rallenta notevolmente anche quando la storia deve arrancare a cavallo, poiché poiché non c'è un vibrante mondo aperto da esplorare nel senso tradizionale, questo significa che anche il ritmo ne risente. Il fatto che dovrebbe essere un'esperienza d'azione lineare soffre in parte perché tutto diventa così limitato, ma anche perché la storia con filmati e percorsi di trasporto occupa una parte così grande. Se fossero stati eseguiti meglio, questo non sarebbe stato un problema, poiché questo genere di cose può aggiungere all'esperienza se fatto bene, tuttavia, né i personaggi né la storia sono mai così coinvolgenti.

Penso che questo sia principalmente un po' carente rispetto alla sua stessa premessa. Offre una mappa in cui puoi viaggiare, ma non è davvero un gioco open world in termini di struttura o di ciò che è disponibile o di ciò che puoi fare. Inoltre, non è abbastanza lineare o ben diretto, anche se abbiamo una mappa di questo tipo di grandi dimensioni. Se dovessi confrontarlo con Uncharted, quella serie offre ambienti mutevoli in cui ti fai strada attraverso qualcosa di più simile ai livelli reali. Qui, tuttavia, si tratta solo di aree diverse all'interno dello stesso ambiente più ampio. Anche se il gioco si svolge all'interno di edifici diversi, la variazione non è sufficiente quando lo sfondo esterno è lo stesso. Una soluzione sarebbe stata quella di guardare più da vicino come la brillante serie Tomb Raider ha gestito questo, per esempio. Se vuoi creare un gioco d'azione più cinematografico, è importante che la variazione e il ritmo siano alti e divertenti. Oltre al ritmo da rivedere, più sequenze sceneggiate e un po' più di immaginazione nelle missioni avrebbero potuto migliorare considerevolmente questo aspetto.

La campagna italiana è molto bella e la sua ricchezza di dettagli è fantastica.

Capisco l'ambizione di creare qualcosa di più concreto. Qualcosa di più "casalingo", se vuoi. Non ambientando questo gioco in America e abbandonando semplicemente la pulsante vita cittadina con tutto ciò che comporta in termini di inseguimenti in auto ad alto numero di ottani e tutto il resto, spesso sembra molto lento. Se la campagna italiana fosse stata parte di un ambiente più ampio, penso che avrebbe funzionato meglio, ma ora la sua tranquillità è l'unica cosa che si può vivere e abitare.

Inoltre, trovo difficile prendersi cura dei personaggi e delle loro motivazioni e, di conseguenza, la narrazione diventa piuttosto poco interessante nel complesso. Sembra un film d'azione generico con poche ambizioni oltre a completare i compiti assegnati dal capo. Per la maggior parte, è un misto di "cavalcare lì, guidare lì, sparare a questi, arrancare qui (cosa che fai spesso)" e anche se la storia offre salti temporali distinti, non coglie l'occasione per cambiare nulla dell'esperienza dopo questi, il che è un peccato, poiché la possibilità di variare un po' le cose sarebbe stata eccellente dopo una cosa del genere.

Il gioco richiede poco più di dieci-dodici ore per essere completato, ma ci sono una serie di oggetti da raccogliere per coloro che lo desiderano.

Sebbene l'esperienza complessiva non sia male, tutto è stato fatto prima a tal punto, sia in questa serie che in molti altri giochi, che non sorprende mai. È un po' difficile accumulare superlativi su questi elementi quando non sono nemmeno vicini alle migliori versioni che hai provato. Mi sono sicuramente divertito un bel po' durante i giorni in cui ho giocato, ma non mi è rimasto impresso nella memoria, ad eccezione degli ambienti incantevoli. Le parti migliori sono sicuramente divertenti e nel complesso è molto facile da digerire e facile da giocare, il che può essere un vantaggio per chi cerca quel tipo di esperienza.

Tutto sommato, Mafia: The Old Country è un gioco d'azione perfettamente decente. È chiaro che l'ambizione era quella di offrire una sorta di ibrido tra il gameplay lineare e quello open world. Gli sviluppatori volevano rendere l'esperienza più coinvolgente, ben diretta e grandiosa, ma anche se personalmente adoro i mondi aperti, avrei preferito vederli inclini ancora di più a semplificarlo. In un gioco d'azione di questo tipo, che è anche piuttosto breve, penso semplicemente che ci sarebbe dovuta essere più varietà e un ritmo significativamente più alto per renderlo più coinvolgente alla fine.