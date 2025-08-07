HQ

Neil Newbon (l'eterno Astarion in Baldur's Gate 3 ) e Ben Starr (noto per essere stato Clive in FFXVI, ma ora più elogiato per aver interpretato Verso in Clair Obscur: Expedition 33 ) sono stati felicissimi di unirsi al progetto di Abubakar Salim, che dopo Tales of Kenzera: ZAU e la sua tiepida accoglienza ha voluto trovare un nuovo approccio con una storia più intima ma meno legata alle sue esperienze. Il mondo della recitazione è stato la sua ispirazione. Ma al di là della combinazione di talenti di recitazione e regiaDead Take, è un esercizio di introspezione nelle profondità dell'essere umano. Quel piccolo angolo dell'anima che tutti noi abbiamo, più oscuro e di solito incatenato, qui si scatena per mostrarci di cosa è capace un uomo per ottenere ciò che vuole.

Non c'è molto da dire a livello tecnico su Dead Take. Si presenta come un titolo di 'escape room' horror psicologico, in cui controlliamo un aspirante attore che ha ottenuto il ruolo più importante della sua vita chiamato Chase (doppiato da Newbon), il tutto mentre va ad un appuntamento nella villa del produttore di un grande film di Hollywood. Ma quando arriva, si rende conto che il suo amico e anche rivale per il ruolo principale Vinnie (Starr) è presente. Come giocatori ci muoviamo in prima persona attraverso le diverse stanze della villa, alla ricerca di indizi sull'invito che ci ha portato lì e, incidentalmente, sul destino degli altri personaggi di cui veniamo a conoscenza attraverso cassette, video preregistrati e immagini fisse. È così che vediamo, ad esempio, Matt Mercer, Sam Lake, Laura Bailey, Travis Willingham, Jane Perry e Alanah Pearce.

È chiaro che Salim si è circondato di amici e persone che la pensano allo stesso modo per il suo progetto, ma anche con un coinvolgimento più personale, poiché il tema del gioco è legato alle loro professioni nel mondo reale. Non voglio dire che ci sia qualcosa di reale in Dead Take (spero di no), ma le performance di tutti i soggetti coinvolti (e, ovviamente e soprattutto quelle di Newbon e Starr) sono realizzate in modo impeccabile. Sono, per me, la ragione principale per entrare nell'oscurità opprimente di Dead Take.

Non sono un grande fan di questo tipo di puzzle game, perché ho sempre pensato che un puzzle richieda riflessione e calma per essere affrontato, e operare sulla premessa dello stress non si adatta alla mia attuale idea di divertirmi con i videogiochi, ma l'esperienza in Dead Take è più narrativa che di risoluzione di puzzle. Se sei sufficientemente coinvolto nella trama e segui attentamente gli indizi e i dialoghi interni del personaggio, non avrai difficoltà ad affrontare i 12 obiettivi principali di questa avventura. Lo stress qui, più che essere dovuto a fattori di gioco o timer, è dovuto all'atmosfera stessa che si genera intorno a te e che tu stesso trasudi.

Penso che Dead Take avrebbe potuto trarre vantaggio da questo molto di più dando un po' più di anima all'ambientazione, essendo così importante com'è. La villa è un luogo vuoto e modernizzato, in linea con quella che (immagino) sarà la moda nella decorazione di oggi. Prestare maggiore attenzione alle texture e ai piccoli dettagli dell'ambiente avrebbe dato al luogo stesso un senso di atmosfera, piuttosto che trasformarlo in un "andare dal punto A al punto B". Per quanto riguarda gli enigmi, a parte un paio di momenti in cui ci si guarda un po' più indietro, non saranno un grosso problema.

Dato che non voglio e non devo addentrarmi nella storia, se non per dire che se siete fan di uno qualsiasi dei nomi familiari che ho citato prima, questo gioco dovrebbe interessarvi, devo ammettere che le quasi quattro ore Dead Take che sono durate mi hanno fatto riflettere non solo sui simulatori di camminata, ma su quanto lontano un essere umano sia in grado di spingersi per ottenere ciò che (pensa di) volere. Non ho dubbi che più giocatori condividono le loro esperienze dopo aver terminato il gioco, più si vedranno approcci diversi al loro viaggio e alla sua conclusione. Se non ti dispiace avere a che fare con uno scenario teso e magari affrontare i tuoi demoni interiori, Dead Take ti offre un cast stellare nei loro ruoli e una storia che ti afferra dall'inizio alla fine.