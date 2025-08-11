HQ

Essendo vecchio, ricordo naturalmente la prima volta che ho incontrato Gradius, allora sul NES a casa di un mio amico. Era l'autunno del 1985 e avevo otto anni. Ricordo quanto fosse infinitamente vasto lo spazio nello sparatutto a scorrimento laterale basato su pixel di Konami e quanto fosse difficile. L'anno successivo è stato dominato da Gradius, per poi essere sostituito un anno dopo da Life Force (Salamander ), che ho amato ancora di più, se possibile.

C'è una modalità di allenamento e un museo Gradius per coloro che vogliono dare un'occhiata a tutto ciò che è vecchio legato alla serie di giochi.

Tuttavia, quando Konami, con l'aiuto dei re della conversione pixel a M2, ha messo insieme un'altra collezione Gradius, nessuna delle versioni console è stata inclusa, il che io, come fan del NES, penso sia un grande peccato. Ci sono sette giochi qui e un totale di 18 versioni di questi sette giochi arcade, e se Konami avesse davvero voluto, avrebbe potuto includere anche le conversioni NES di tutti i giochi, come bonus, giustificando così ulteriormente il prezzo un po' elevato di circa £ 33.

I titoli di Salamandra sono spesso il momento clou della serie, con i loro nemici simili a animali e livelli più "organici".

Allo stesso tempo, sono io, piuttosto che il puristaGradius irriducibile e iniziato, che deve rendersi conto che questa non è una collezione di console, ma un puro mix arcade di versioni che molti fan hanno aspettato anni di vedere, che M2 ha messo insieme da solo da frammenti d'archivio e prime demo che hanno preso polvere negli archivi del seminterrato di Konami. In questo modo, non c'è assolutamente alcun dubbio che Gradius Origins sia tanto ambizioso quanto accuratamente compilato.

Questi giochi e diverse versioni sono inclusi:



SALAMANDRO III



GRADIUS - Versione JP ROM / Versione JP Bubble / Versione NA (NEMESIS) / Versione UE (NEMESIS) / Prototipo NA (NEMESIS)

SALAMANDER - Versione JP / Versione NA (FORZA VITALE)

FORZA VITALE - Versione JP

GRADIUS II: GOFER no Yabou -JP Versione Early / JP Mid Version / JP Late Version / NA Version (VULCAN VENTURE)

GRADIUS III: Densetsu kara Shinwa e - JP Vecchia versione / JP Nuova versione / Asia Version / JP AM Show Version

SALAMANDER 2 - Versione JP



C'è un sacco di amore arcade accuratamente curato qui.

Durante le mie ore con Origins, probabilmente mi sono perso di più Rebirth e Gradius V; Avrebbero potuto facilmente essere inclusi qui. Allo stesso tempo, mi sono divertito di più con Salamander III, che in ogni modo immaginabile sembra un tributo e un omaggio a questa serie di giochi d'azione di lunga data e super popolare ed è un capitolo sviluppato di recente nella saga di Gradius creata appositamente per questa raccolta. Salamander III prende in prestito alcuni elementi dai suoi predecessori, così come da Rebirth, ma riesce comunque a sembrare unico pur risultando antiquato e familiare, nel modo giusto. Salamander III non utilizza molti tipi moderni di effetti grafici, attenendosi all'iconico stile pixel dei primi anni '90, ma invece di un'illuminazione audace e animazioni 3D, gli sviluppatori di M2 hanno utilizzato la capacità della PS5 per riempire lo schermo di nemici, il che da solo fa sembrare questo gioco il più moderno di tutti i titoli Gradius. Non è certo un'atmosfera da "inferno di proiettili" quella che viene offerta qui, ma non è lontana, il che è soddisfacente. Salamander III è veloce come l'inferno e offre molta resistenza, il che in molti casi ha portato i miei pensieri a classici preziosi come Radiant Silvergun e Ikaruga.

Mancano almeno cinque giochi Gradius da questa raccolta, ma a parte questo, è perfetto.

Come accennato, questa collezione è specificamente progettata per i puristi più irriducibili, e penso che sia un peccato che M2 /Konami non abbia colto l'opportunità di costruire la collezione perfetta e definitiva Gradius. Gradius per il NES avrebbe dovuto ovviamente essere incluso, così come Gradius 4, Gradius V, Gradius Rebirth e Gradius Gaiden. Questo non è successo, e non c'è niente di sbagliato nel pacchetto che abbiamo ricevuto invece, ma mi rode un po' il fatto che Konami, dopo l'assolutamente fantastica collezione Contra, non abbia fatto centro qui.