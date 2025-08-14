DC Worlds Collide è un nuovo gioco per dispositivi mobili che riunisce eroi e cattivi provenienti da tutto l'universo DC in un'emozionante battaglia contro i Crime Syndicate, versioni malvagie dei Justice League che minacciano di conquistare il mondo. Il gioco offre un'esperienza gacha in cui i giocatori costruiscono la loro squadra dei sogni di personaggi iconici come Superman, Batman, Wonder Woman e molti altri. È un'idea allettante per i fan della DC, ma quanto bene il gioco offre effettivamente?

Puoi prepararti tu stesso per le battaglie, ma mentre sono in corso, la tua influenza è relativamente limitata.

La trama di DC Worlds Collide è relativamente semplice e classica: una forza malvagia minaccia il mondo, e spetta al giocatore e alla sua collezione di eroi fermarli, dove i Crime Syndicate, un gruppo di cattivi provenienti da una dimensione parallela, fungono da principali antagonisti. Questo tipo di storia non è certo innovativo, ma funge da solida base per le meccaniche di azione e raccolta del gioco. Per i fan dell'universo DC, c'è molto da apprezzare nel roster dei personaggi e negli ambienti, ma il gioco non corre grossi rischi narrativi.

La meccanica centrale del gioco è il sistema gacha, il che significa che raccogli personaggi e oggetti attraverso estrazioni casuali. Questo può creare una sensazione di dipendenza poiché il giocatore vuole collezionare il suo personaggio preferito o il personaggio più potente, ma può anche essere frustrante quando la fortuna non è dalla tua parte. Le battaglie nel gioco sono automatizzate, il che significa che non devi controllare tu stesso ogni attacco o movimento, ma può anche sembrare un po' passivo per coloro che preferiscono un gameplay più attivo. Le battaglie automatizzate possono certamente essere una cosa positiva per i giocatori che vogliono giocare in modo rilassato, ma per gli altri possono ridurre il coinvolgimento. Questo è certamente il mio caso.

Praticamente ogni personaggio che potresti voler interpretare è incluso in DC Worlds Collide.

Uno dei punti deboli del gioco è il design grafico. Sebbene si tratti di un gioco basato su un mondo oscuro e talvolta complesso, la grafica e il design dei personaggi sono piuttosto infantili e colorati. A volte sembra che il gioco sia rivolto a un pubblico più giovane piuttosto che agli adulti appassionati di DC, e penso che l'animazione dei personaggi sia più simile alle serie per bambini Spidey and His Amazing Friends. Le animazioni delle battaglie, d'altra parte, sono fluide e, soprattutto, le abilità finali dei personaggi sono eseguite magnificamente, il che lo rende divertente da guardare. Purtroppo, ancora una volta, diventa troppo passivo in forma di gioco, il che mi rende triste. Tuttavia, ci sono un paio di elementi interattivi nei filmati in cui, ad esempio, il giocatore deve premere il dito contro lo schermo per imitare la sequenza in cui l'eroe usa la propria impronta digitale per aprire una porta.

Il sound design è buono ma non particolarmente memorabile, e un grande svantaggio è la mancanza di doppiatori nei filmati, il che rende la storia meno coinvolgente del necessario. Inoltre, i filmati vengono interrotti frequentemente, il che può essere frustrante e sminuire l'esperienza complessiva.

DC Worlds Collide segue il solito schema per i giochi gacha con un modello freemium in cui puoi pagare per un aiuto vantaggioso. Personalmente, mi sto stancando molto di questo tipo di monetizzazione, in cui a volte può sembrare che tu debba spendere soldi per ottenere rapidamente i personaggi migliori o completare livelli più difficili. Tuttavia, questo non è insolito nel genere e ci sono sempre opportunità per giocare gratuitamente, anche se potrebbe richiedere più pazienza. Se hai voglia di pagare soldi veri per giocare e prendere scorciatoie, è sempre un'opzione, anche se spesso ti sembra un po' avido.

Il design dei personaggi lascia molto a desiderare.

In sintesi, DC Worlds Collide è un gioco che fa alcune cose giuste per i fan dell'universo DC e del genere gacha. Offre un'esperienza di raccolta ragionevolmente divertente e avvincente, con una vasta gamma di personaggi noti e battaglie automatizzate che lo rendono accessibile ai giocatori occasionali. Allo stesso tempo, il gioco presenta alcuni difetti evidenti. La grafica infantile, la mancanza di doppiaggio, le meccaniche di battaglia automatizzate e il modello di monetizzazione a volte frustrante impediscono al gioco di raggiungere davvero il livello più alto. Se sei un grande fan di DC e ti piacciono i giochi gacha,DC Worlds Collide vale sicuramente la pena dare un'occhiata, ma se stai cercando un gameplay più profondo e un'estetica più matura, potrebbero essere disponibili opzioni migliori.