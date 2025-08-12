HQ

Come ho accennato in diverse recensioni, lo sviluppo di giochi in Europa a volte soffre di ciò che è noto come "Euro jank". Se ti stai chiedendo "Che cos'è?", non sei solo. Euro jank si riferisce a giochi che sono tipicamente sviluppati in Europa da studi più piccoli senza budget enormi. Si tratta di giochi che non sono necessariamente pieni di bug, ma in cui le cose sembrano ancora un po' rigide o non del tutto giuste. Ciò non significa che il gioco sia brutto, ma piuttosto che ha una personalità unica. È il tipo di gioco che può farti alzare gli occhi al cielo davanti a una strana animazione e poi sorridere un po', perché è esattamente ciò che gli conferisce il suo fascino.

Questa volta, ho le mani su un altro esempio del fenomeno. È uscito oggi e si chiama Echoes of the End. Il gioco è stato sviluppato da Myrkur Games dall'Islanda ed è pubblicato da Deep Silver, che spesso ha le mani in alcuni dei migliori esempi di Euro jank. Questo di per sé è un po' esotico, perché non capita tutti i giorni di vedere una partita dall'Islanda, a meno che non si parli di EVE Online.

Echoes of the End è l'ennesimo viaggio in un universo post-apocalittico, che sta gradualmente diventando il parco giochi preferito dagli sviluppatori di giochi. Ci ritroviamo in una società tribale e giochiamo nei panni di Ryn. È una maga, o meglio, quello che il gioco chiama Vestige. Ryn ha un braccio magico di cui non si fida del tutto perché da bambina ha accidentalmente sfregiato suo fratello quando ha cercato di aiutarlo con i suoi poteri, dove il risultato sono stati segni di bruciature sul collo e sul viso, il che l'ha resa molto cauta su come usa le sue abilità.

Ryn e suo fratello si mettono in viaggio per salvare il mondo, come si fa in queste storie. Incontrano rapidamente i soldati di un regime totalitario che ha preso il controllo della terra di Aema. Il fratello viene rapito da questi allegri rappresentanti dell'oppressione, e ora tocca a Ryn e al suo nuovo compagno Abram Finley salvarlo. E già che ci sono, potrebbero anche salvare il resto del mondo.

La storia non è nuova; In effetti, è così classico che puoi quasi indovinare il prossimo punto della trama molto prima che accada. Tuttavia, c'è un certo fascino qui. Aiuta il fatto che il doppiaggio sia fornito da islandesi che parlano inglese. Dà ai dialoghi un tono diverso e si può sentire che gli sviluppatori hanno messo il cuore e l'anima nella storia.

Echoes of the End è un gioco d'azione e avventura in terza persona simile a serie come God of War e Hellblade. Il gioco prende in prestito un po' da entrambi e colloca gli elementi in un mondo molto lineare, in cui ci si muove saltando su sporgenze, arrampicandosi su muri chiaramente contrassegnati e trovando la strada da un'area all'altra. È piuttosto standard, ma ciò che lo rende interessante è il modo in cui Ryn usa le sue abilità.

Tra le altre cose, può riparare edifici e ponti crollati in modo che rimangano come nuovi. Manipola il tempo in modo che le cose possano cambiare da rotte a intere e viceversa, quasi come riavvolgere un vecchio nastro VHS. Il suo compagno può mettere le cose in stasi, il che gli permette di mantenere una struttura nello stato che Ryn ha creato mentre lei stessa cambia qualcos'altro. È un sistema che dà ai livelli un buon flusso, perché incontri costantemente nuovi enigmi che richiedono di combinare le tue abilità in modi diversi.

Più tardi, i due acquisiscono ancora più poteri. Ad esempio, Ryn può guardare indietro nel passato per rivelare trappole o strutture nascoste nel presente. Questo rende alcuni momenti intensi, soprattutto quando si scopre che la strada sicura da seguire è in realtà la morte certa al contrario.

Gli enigmi generalmente non sono troppo difficili, ma verso la fine ne ho incontrato uno che si rifiutava di essere risolto, anche se ho seguito alla lettera le istruzioni del gioco. Non so se si sia trattato di un bug o solo di me, ma il risultato è stato lo stesso: il gioco si è fermato per me lì. E questa è in realtà una buona introduzione al problema più grande del gioco, vale a dire il numero di bug e strane decisioni di progettazione.

Ci sono molte piccole cose che interrompono l'immersione e una delle più fastidiose sono i muri invisibili che ti impediscono di saltare gli ostacoli bassi. Sembra ridicolo stare di fronte a un muro di pietra di 30 centimetri e non essere in grado di superarlo. Questo genere di cose distrugge il sentimento di libertà.

Un altro esempio è una sequenza di navigazione che ricorda molto God of War. Pensai di navigare vicino a una cascata per vedere cosa sarebbe successo. Normalmente, si cadrebbe dal bordo, ma invece la barca ha proseguito imperturbabile oltre il precipizio come se l'acqua continuasse semplicemente nell'aria. Ho navigato in volo libero prima che la barca atterrasse di nuovo in acqua. È difficile non sorridere di fronte a un errore così grande, ma è anche un chiaro promemoria del fatto che il gioco aveva bisogno di più tempo per lo sviluppo.

La grafica è bellissima, soprattutto i dintorni, ma ci sono dei problemi. Ho sperimentato riflessi psichedelici di trame che cambiavano a seconda dell'angolazione della telecamera e, a un certo punto, era così brutto che mi è venuto il mal di testa. Dopo aver passato un'ora ad attivare e disattivare le impostazioni grafiche, ho capito che l'impostazione HDR era il colpevole. Con l'HDR disattivato, il problema è scomparso, ma è stimolante che un bug così evidente sia sfuggito.

Per riassumere, Echoes of the End è un gioco ambizioso con alcune idee davvero buone e una bella presentazione, ma anche con problemi tecnici e difetti di progettazione che sminuiscono l'esperienza. In realtà lo consiglierei, ma solo se puoi aspettare qualche aggiornamento.