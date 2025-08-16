The House of the Dead 2: Remake

HQ

La mancanza di sparatutto su rotaia nel panorama dei giochi di oggi è un vero peccato. Narrazione goffa, colpi di scena inaspettati, personaggi sdolcinati e spari implacabili... Cosa c'è da non amare? Ecco perché il remake di MegaPixel Studio del classico The House of the Dead 2 sembra un servizio culturale.

Un anno dopo gli eventi del primo gioco, in Italia scoppia un'epidemia di zombie. Gli agenti dell'AMS vengono inviati per indagare e scoprire cosa è successo al loro collega scomparso. Se non hai giocato all'originale The House of the Dead, la trama del sequel potrebbe volare proprio davanti a te. Nomi ed eventi vengono lanciati in giro come se tutti conoscessero già i colpi di scena e i personaggi più bizzarri. D'altra parte, una volta che il gioco prende il via, il ritmo è così frenetico che la storia conta a malapena. Il dramma a livello di soap opera e le deviazioni narrative sono facili da scrollarsi di dosso quando lo schermo si riempie di mostri grotteschi che implorano di essere perforati con un arsenale di armi in una gloriosa frenesia di violenza. Mentre la storia termina sempre nello stesso posto, il percorso cambia in base alle scelte del giocatore e ai bersagli colpiti, dando alla campagna di circa un'ora un discreto valore di rigiocabilità.

Il concetto di base è piacevolmente semplice. Il giocatore viene guidato automaticamente attraverso varie aree, fermandosi nei momenti in cui i mostri attaccano. Nella visuale in prima persona, controlli un mirino per mirare e sparare. Per progredire, devi eliminare ogni incontro dai nemici, dove le cose si fanno più interessanti quando compaiono civili indifesi. Salvare queste povere anime può sbloccare percorsi alternativi o garantire utili bonus come armi migliori o vite extra, dove il salvataggio di solito dipende da reazioni in una frazione di secondo, prima che i mostri li mangino, a meno che il tuo dito sul grilletto non sigilli prematuramente il loro destino. A me è successo più spesso di quanto mi piacerebbe ammettere...

Le meccaniche di gioco sembrano un po' grezze. La mira con la levetta è inaffidabile, anche se le impostazioni offrono una personalizzazione sorprendentemente dettagliata. Il gioco brilla di più con i controlli giroscopici, che aggiungono un'atmosfera arcade più autentica alle riprese. Sfortunatamente, il giroscopio Joy-Con soffre di imprecisione e, cosa più fastidiosa, di deriva e singhiozzo di connessione. Dopo una breve sessione, il mirino inizia a virare fuori centro, costringendoti a giocare con un controller inclinato, a meno che non lo scuoti per ripristinarlo. A volte il giroscopio si blocca o perde completamente la traccia del mirino, il che è tutt'altro che ideale nel bel mezzo di uno scontro a fuoco.

Nonostante la sua semplice premessa, The House of the Dead 2: Remake è un gioco difficile. Anche alla difficoltà più facile, le ondate implacabili di mostri in rapido movimento e gli attacchi a sorpresa ti faranno sudare. Le munizioni possono essere illimitate, ma è comunque necessario ricaricare tra una raffica e l'altra, dove l'iconico prompt "Ricarica!" del gioco diventa un mantra quasi costante, che riecheggia ogni pochi secondi durante il caos.

Puoi alleviare la difficoltà attivando la modalità cooperativa. La campagna della storia è giocabile con un amico in locale, il che aumenta il fattore divertimento. Potrete affrontare la storia insieme o competere per i punti. La campagna è disponibile sia in versione arcade originale che aggiornata, anche se le differenze sono minime. C'è anche una modalità di allenamento in cui puoi affinare la tua mira salvando ostaggi o combattendo contro i boss. Queste modalità offrono alcune ore di sabbiatura solida.

Visivamente e acusticamente, The House of the Dead 2: Remake è una capsula del tempo dell'età d'oro delle sale giochi. L'estetica lunatica originale è stata preservata, fino ai modelli dei personaggi spigolosi. Le texture sono nitide e l'azione è chiara e il mondo è ricco di dettagli, da casse e barili pieni di bonus a generosi schizzi di sangue. È anche fantastico che i fori dei proiettili rimangano visibili sui muri. I design dei nemici sono divertenti e creativi, anche se la varietà è solo moderata, con alcuni modelli riciclati. La colonna sonora è un prevedibile mix di riff rock e vibrazioni gotiche, che si adatta al caos esplosivo come un guanto cliché. Gli effetti sonori sono per lo più frizzanti acuti, ma le armi sono un po' incisive e il doppiaggio è deliziosamente rigido e goffo, aggiungendo uno strato di fascino a tutta la carneficina. Lo stridio infuso di elio di un mostro volante è così assurdo che spinge il gioco nel territorio della commedia completa. Ma nel complesso, il gioco funziona senza intoppi sul Nintendo Switch OLED, anche se la navigazione nella galleria dei nemici e dei tesori causa un grave ritardo che solo un riavvio può risolvere.

The House of the Dead 2: Remake è un tuffo rinfrescante nel passato. Dimostra che il design dei giochi della vecchia scuola ha ancora mordente e che gli sparatutto su rotaia meritano un ritorno. Il remake avrebbe potuto essere più rifinito e ci sono problemi definiti, ma soprattutto in cooperativa, è comunque una corsa divertente che vale la pena provare anche per coloro che non l'hanno sperimentata la prima volta.