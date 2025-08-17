HQ

Ammetto che il genere dei giochi inattivi, quei giochi che vengono eseguiti sullo sfondo dello schermo, ma non ostacolano altre attività sul PC (come navigare in Internet, riprodurre video di YouTube o... beh, lavorare) non sono stati la mia prima scelta quando ho deciso di giocare a più giochi quest'anno, ma eccoci qui.

La cosa buona di questi titoli è che sono semplici, richiedono poca interazione con il giocatore e di solito sono consapevoli che verranno giocati per alcuni giorni, forse una settimana, prima di essere messi da parte per qualcos'altro. Bene, questa è la premessa con cui sono arrivato a Whimside 10 giorni lavorativi fa, e sono ancora impegnato con esso perché questo gioco offre un ulteriore livello di gameplay che ti fa divertire più a lungo.

Mi aspettavo qualcosa di molto più semplice, dopo la mia esperienza con Rusty's Retirement, ma qui ho trovato una sorta di gioco in stile Tamagotchi mescolato con una nursery Pokémon, in cui dobbiamo catturare creature chiamate whimlings, che hanno mille e un modo per essere trovate in natura. Ci sono dozzine di combinazioni delle loro caratteristiche principali, come la testa, il corpo, le orecchie e la coda, così come il colore della loro pelliccia o la tavolozza dei colori della loro pelle.

L'obiettivo qui è, attraverso una sorta di allevamento selettivo e tanta, tanta eugenetica, trovare una combinazione di tratti in base a ciò che ci chiede un portale magico, che quando ci viene offerto il giusto whimling ci ricompensa con cristalli magici con cui espandere la nostra area di cattura, la nostra area di riproduzione o aprire l'accesso a più biomi.

Il nocciolo della questione è che ottenere i tratti giusti può richiedere molto tempo, almeno nelle prime fasi del gioco, poiché sbloccare ogni tratto richiede prima di catturare un esemplare selvatico whimling che lo possiede. Quindi, inoltre, dovrai "riunirli" nell'incubatoio in modo che insieme depongano un uovo e, si spera, la prole avrà quei tratti desiderati. Sì, può sembrare un po' inquietante, ma alla fine si riduce a un'esperienza rilassata in cui basta fare clic di tanto in tanto per catturare una creatura sullo schermo e aprire le uova. È quasi come se stessi aprendo un pacchetto di giochi di carte collezionabili ogni cinque minuti, solo con queste simpatiche piccole creature come personaggi principali.

L'interfaccia non ha molto mistero, anche se il tutorial iniziale è un po' più denso rispetto ad altri giochi dello stesso stile. Whimside, come ho detto, non è complicato né pretende di esserlo, ma ha alcuni piccoli livelli aggiuntivi di gameplay e una componente casuale che senza dubbio rende la progressione meno coerente rispetto ad altri giochi inattivi.

La cosa buona è che, come la maggior parte dei giochi di questo tipo, puoi ridurlo quasi completamente a icona sullo schermo e dimenticartene per un po', o addirittura ore, e ha un impatto minimo sul tuo gameplay.

Whimside è un piccolo titolo in cui, se sei coerente e vuoi goderti la classica esperienza del minigioco della cameretta dei Pokémon, ma con un tocco in più, potrebbe fare al caso tuo.