Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition

Il franchise Warhammer 40K non è mai stato così caldo. Space Marine II ha spianato la strada a una maggiore attenzione tra gli studi di gioco, e anche l'imminente adattamento della serie è in attesa dietro le quinte. Nel bel mezzo di questo Chaos (capito?), lo sviluppatore Relic ha fatto qualcosa che molti chiedevano da molto, molto tempo, hanno riportato il gioco RTS originale Dawn of War in una versione leggermente aggiornata.

Questa non è in realtà la prima volta che si tenta qualcosa del genere. Potresti, come me, aver già giocato a Dawn of War Anniversary Edition e averlo rapidamente abbandonato di nuovo perché era brutto e scarsamente ottimizzato per l'hardware moderno. Non è stata affatto l'esperienza epica che ci aspettavamo. Tuttavia, l'idea di includere tutte le espansioni extra in un unico gioco è ancora fantastica.

Quindi ora arriva il Definitive Edition, che è significativamente più ottimizzato, prima di tutto. Tuttavia, ti renderai presto conto che anche se le risorse sono state ridimensionate fino a 4K, il che è ovviamente benvenuto, non sono stati in grado di fare molto per la geometria di base dei modelli dei personaggi, che sono ancora completamente fuori e sembrano qualcosa che ho fatto con l'argilla da modellare in quarta elementare. Pertanto, è ancora una volta importante adeguare le proprie aspettative, poiché non si tratta di un restauro in quanto tale, e lo stiamo ancora aspettando.

Detto questo, si tratta di un aggiornamento importante sotto molti punti di vista. Il gioco è sopportabile da guardare, anche se ha più di 20 anni, e sono stati aggiunti una serie di elementi grafici moderni. Ecco perché è un peccato che non siano stati apportati cambiamenti più drastici. Ad esempio, il limite di unità del gioco non è stato modificato, anche se i computer sono ora molto più potenti.

I miglioramenti non solo consentono di giocare senza problemi sui sistemi moderni, ma le tue unità si comportano anche in modo un po' più intelligente quando corrono in giro, cosa che ricordo come un vero problema nell'originale. Tuttavia, penso che sia bello poter vedere ora come dovrebbero essere le icone, dove già qui ci sono critiche da fare. Ma ancora una volta, questo non è un restauro, è un aggiornamento, per così dire.

Anche con questo in mente, ci sono problemi qua e là. Non c'è ancora un sistema di risultati, il che è un peccato, perché dovrebbe essercene uno. Questo è un gioco in cui molti "nerd di 40K" vogliono raggiungere l'inafferrabile 100%, e sembra che questo sia davvero il minimo che puoi aspettarti come fan.

C'è un tutorial, e si è bloccato ripetutamente per me, e non mi è mai stato permesso di riprovare. Tutto si blocca quando ci sono dialoghi in-game e il sistema di salvataggio non è sempre logico. Ma almeno ci sono ancora citazioni "ispiratrici" ogni volta che accedi.

L'ho giocato prima del lancio effettivo, quindi non ho provato le mod, ma questo dovrebbe essere incluso e completamente supportato. C'è una comunità abbastanza grande per questo, e se sei un nerd di 40K, c'è molto in cui immergersi, ed è un vantaggio che le mod siano integrate nel gioco fin dall'inizio, non c'è dubbio.

Il prezzo è di $ 30 e c'è uno sconto del 30% se possiedi il Anniversary Edition. Questo è accettabile se gioco a questo gioco anche solo la metà dell'originale, soprattutto perché molte mod - come promesso - funzioneranno anche senza bisogno di modifiche in questa edizione. Per quei soldi, ottieni un gioco che è Warhammer 40K al suo meglio, con un doppiaggio davvero buono che regge ancora, con la gioia di mandare le tue truppe a morte certa sapendo che questo è ciò per cui sono nati, quindi non si sviluppa la coscienza sporca.

La mia famiglia ha già inviato Relic minacce di morte per aver occupato più del mio tempo estremamente limitato, ma ho tirato fuori lo stesso il mio Imperial Guard casco, che ora è stato potenziato a 4K. Questo è solo il genere RTS al suo meglio in assoluto, e mentre Relic avrebbe potuto fare di più, avrebbero potuto davvero, quello che hanno fatto funziona bene nel complesso, e a un prezzo inferiore, è difficile non consigliarlo.