Nell'ultimo decennio, Stardew Valley ha rivitalizzato e dato energia a un sottogenere specifico che combina la pixel art nostalgica con il sogno di rallentare e gestire una tranquilla attività rurale lontano dal trambusto della vita cittadina. Naturalmente, ci sono variazioni piuttosto drastiche all'interno di questo quadro altrimenti relativamente piccolo. Ad esempio, Moonlighter ha aggiunto piccoli scenari di combattimento roguelite e ha sostituito la gestione della fattoria con la vita in negozio, mentre My Time at Portia ha posto particolare attenzione su progetti di costruzione più grandi. I giochi sono diversi, ma il concetto è lo stesso: si fugge dal trambusto della grande città e si trova invece un senso nel gestire una piccola attività da qualche parte dove si può sentire la natura e conoscere meglio gli abitanti del villaggio.

I danesi Crinkle Cut Games stanno ora irrompendo sulla scena con il loro primo gioco, Discounty, e se hai una predilezione per questo modo specifico di comporre e strutturare i giochi, allora questa è davvero una versione raccomandabile delle caratteristiche uniche del genere.

Arrivi in Blomkest dalla città su richiesta di tua zia Tellar, che chiede il tuo aiuto per avviare e gestire il supermercato locale della città, Discounty. Da una prospettiva isometrica, è possibile esplorare la città, incontrare e parlare con i residenti e, forse la cosa più importante, ordinare nuovi prodotti, stare alla cassa e ampliare e adattare continuamente il negozio in modo da potersi guadagnare da vivere. Questo viene fatto, ad esempio, attraverso missioni secondarie dedicate che ti premiano con speciali accordi di acquisto con i fornitori in città e nei dintorni. Mentre esplori e gestisci il negozio, si dipana una narrazione più seria sull'inquinamento e l'abuso di potere, ma per ovvie ragioni, non te la spoilererò. Inoltre, c'è una discussione in corso su ciò che l'espansione costante fa all'ambiente di un piccolo villaggio, dove alcuni credono che la tua costante sete di profitti maggiori e più rapidi attraverso l'espansione e l'efficienza risucchi la vita dal fascino tranquillo e rilassato della città e dei suoi dintorni. È un "gioco" piuttosto divertente sull'intero aspetto della simulazione gestionale, che apprezzo che il gioco riprende.

Il fascino un po' goffo del gioco trae ispirazione da Stardew Valley e da altri giochi isometrici con un luccichio narrativo negli occhi, come Sidebar Games ' Golf Story e Sports Story. Non è certo perché ognuno di questi personaggi, come il giornalista becchino Cornelius o la già citata zia Tellar, avrà i propri fan club designati tra i giocatori entusiasti, come in Stardew Valley, ma in termini di creazione di personalità e fascino, Crinkle Cut riesce qui a plasmare una comunità di tipi insoliti. Questo è anche rafforzato dai suddetti accordi di acquisto, in cui coloro con cui scambi hanno specifici Perks da sbloccare, quindi anche se il sistema del cuore piuttosto noioso di Stardew Valley è stato tagliato, c'è ancora motivo di interagire con coloro che ti circondano, è solo implementato in modo più armonioso nel ciclo di gioco centrale del gioco.

L'aspetto è anche una sorta di interpretazione moderna dei classici giochi isometrici dell'era a 16 bit, quindi pensa a qualcosa sulla falsariga di Earthbound e sei lì. In effetti, innumerevoli giochi sono riusciti a ricreare queste strutture tecniche e a far risplendere le loro impostazioni individuali, e Discounty riesce in parte a creare una struttura estetica memorabile. C'è un livello di dettaglio che rende immensamente soddisfacente anche solo guardare la città di Blomkest, ed è chiaro che il piccolo team si è impegnato molto per garantire che ogni angolo trasuda personalità. La tavolozza dei colori del gioco non è così contrastante, forse per dare alla città un'atmosfera leggermente diversa, ma è comunque un po' un peccato che Crinkle Cut non abbia fatto il possibile e non abbia giocato un po' di più con i colori, poiché forse un profilo visivo più esagerato avrebbe aiutato. Tuttavia, non è certamente direttamente grigio e noioso, e poiché la musica è affidabile (anche se non appariscente), né l'estetica né il suono sono qualcosa che si intrometta davvero.

Discounty non ti conquisterà se non sei già interessato a tutta la faccenda del "proprietario del negozio". Che si tratti di gestire il ristorante di sushi in Dave the Diver, vendere un raccolto di successo in Stardew Valley o vendere nel negozio in Moonlighter, fa appello ai miei istinti più elementari per essere coinvolto nella gestione di un negozio del genere, e fortunatamente Discounty mi ha catturato fin dall'inizio. Devi ordinare la merce di cui hai bisogno, decorare tu stesso il negozio, posizionare tu stesso la merce sugli scaffali e calcolare il prezzo di acquisto totale per ogni cliente alla cassa. Sì, è l'essenza del "lavoro indaffarato", ma ragazzi, è divertente. Ancora meglio, anche se il gioco espande continuamente il suo ciclo con la suddetta meta-narrazione sulle sfide di Blomkest, il gioco rimane fedele al compito specifico di gestire il tuo negozio. Ti vengono lanciate una o due palle curve, ma mentre Stardew Valley, per esempio, impressiona espandendo costantemente la propria struttura, Discounty è molto più limitato, e puoi sentire che questa è una decisione di progettazione consapevole. Ciò significa anche che è molto più facile da consigliare a coloro che trovano alcuni dei "giochi accoglienti" più grandiosi intimidatori nella loro presunta lunghezza.

Ad essere completamente onesti, non c'è davvero molto che cambierei qui. Di certo non tutti si innamoreranno di un po' di "cozy gestional", o comunque si scelga di posizionare lo stile e il genere, e nel bel mezzo della frenesia action di inizio autunno, Discounty potrebbe tremare un po' all'ombra dei grandi titoli che stanno spuntando dai blocchi di partenza. Ma sono felice di sostenere che questa piccola gemma danese vale il tuo tempo e denaro, perché Crinkle Cut Games ha davvero centrato qualcosa qui.