Quando ho scaricato Red Bull Playgrounds per la prima volta, mi sentivo come se fossi il pubblico di destinazione per uno spot pubblicitario. Sai, quegli spot pubblicitari in cui tutti sono giovani, freschi e di bell'aspetto, saltano da un tetto all'altro, fanno salti mortali all'indietro su biciclette BMX e atterrano al rallentatore mentre la folla applaude e cadono coriandoli. Qui, BMX, skateboard e parkour sono mescolati in un sistema basato sulla fisica e puoi costruire i tuoi livelli, competere in eventi a tempo limitato e persino sbloccare veri professionisti degli sport estremi come mentori. È quasi come se qualcuno avesse preso Trials, Tony Hawk e Mirror's Edge, li avesse gettati in un frullatore e avesse versato il risultato in una lattina con il marchio Red Bull.

L'unico problema è che quando ho iniziato il gioco, sembrava più che altro che la lattina fosse rimasta aperta per due giorni e avesse perso tutta la sua carbonatazione. La creazione del primo livello è iniziata in modo promettente, e ho cliccato su un pezzo, l'ho posizionato e... Bang, l'intero gioco si è spento. Ho pensato che probabilmente fosse solo una cosa una tantum. Ma ehi, è successo tre volte di seguito e ho dovuto reinstallare il gioco per iniziare la festa.

Una volta che ho iniziato a toccare lo schermo e a prendere parte al pacchetto di sport estremi, non sono rimasto particolarmente colpito. È stato un po' come iniziare a costruire un castello di Lego e scoprire che qualcuno aveva nascosto metà dei pezzi e incollato insieme il resto. Non è molto più di una semplice piccola costruzione in cui incontri trucchi predeterminati e premi lo stesso pulsante sullo schermo più e più volte, e l'unica cosa su cui devi concentrarti è non atterrare sulla tua testa o fare un trucco troppo tardi. È molto "su rotaie" e manca completamente della libertà che io, almeno, associo agli sport estremi come il parkour, la BMX e lo skateboard.

Quando funziona, il gameplay in sé non è del tutto male, almeno. Saltare tra diversi sport nella stessa gara è divertente e fornisce un certo fattore "wow". Almeno abbastanza per creare un breve momento "oh, ecco fatto". I momenti di parkour, in cui rimbalzi tra i muri e fai capriole, sono ragionevolmente soddisfacenti quando la fisica collabora effettivamente, e la parte BMX sembra un po' più lucida rispetto allo skateboard, il che a volte fa attaccare le ruote come se stessi guidando nello sciroppo. Inoltre, sbloccare veri professionisti come mentori è un espediente divertente, anche se è per lo più estetico e non rivoluziona esattamente il gioco.

Ma poi arriviamo ai soldi che Playgrounds vuole da me. Il gioco ha un "Superpass" (la loro versione di un pass battaglia) e una pista gratuita. Sulla carta, suona perfettamente. Il problema? La traccia gratuita arriva fino al livello 99, mentre il pass a pagamento si ferma al livello 50. Sì, avete letto bene: l'opzione a pagamento ha meno livelli di quella gratuita. È come comprare un biglietto del treno più costoso e scoprire che ti porta solo a metà strada verso la tua destinazione, mentre l'autobus gratuito va fino in fondo. Certo, si ottiene un accesso più rapido a determinati trick e tracce, ma la configurazione sembra ancora... indietro.

La progressione non è esattamente generosa. Se vuoi sbloccare le cose a un ritmo ragionevole, devi dedicare un numero irragionevole di ore o iniziare a inserire i dettagli della tua carta. Questa non è una novità nel mondo dei giochi per dispositivi mobili, ma qui diventa ancora più chiaro perché il gioco crea dipendenza quando funziona. È come se sapessero che vuoi "giocare solo un altro livello" e poi mettere piccoli muri di grind sulla tua strada, solo per tentarti a pagare per superarli.

E a proposito di "quando funziona", la stabilità è ancora un campanello d'allarme. Mi è capitato che il gioco si bloccasse nelle schermate di caricamento, i pulsanti scomparissero nel bel mezzo di una gara e a volte il gioco ha perso completamente il mio input, con il risultato che il mio personaggio rimaneva fermo mentre l'orologio scorreva. Ci sono poche cose che ti fanno sentire più impotente che guardare il tuo avatar scivolare lentamente giù per una rampa come se fosse stato improvvisamente colpito da un'angoscia esistenziale.

L'ironia è che il gioco ha attualmente una valutazione media di circa 4.8 su 5 nel App Store. Posso sicuramente capire da dove provengono le valutazioni elevate: per i giocatori che riescono a evitare i crash e hanno la pazienza di sopportare il grind e la monetizzazione, qui c'è un gioco perfettamente decente e ragionevolmente creativo. Ma nella mia esperienza, è un po' come dare cinque stelle a un ristorante perché il suo menu sembrava buono sul sito web, anche se mancava metà dei piatti quando ti sei seduto.

Allora, cosa penso? Penso che Red Bull Playgrounds sia un gioco che mi impressiona e mi irrita allo stesso tempo. L'idea è azzeccata: mescola tre sport ricchi di azione, dai ai giocatori la libertà di costruire i propri livelli, aggiungi una community in cui puoi competere l'uno contro l'altro e completa il tutto con un po' di glamour professionale. Ma l'esecuzione... Beh, è come vincere un evento di sport estremi e poi inciampare sul podio. Con le patch giuste e un modello economico più adatto ai giocatori, questo potrebbe essere un appuntamento fisso sul mio telefono. Tuttavia, in questo momento, è più un'esperienza "gioca quando sei di buon umore e hai pazienza per gli insetti".

Ecco perché il mio voto finale è un tre, né più né meno. Tuttavia, ottiene una stella per l'idea, una per le sequenze di BMX quando funzionano davvero, e mezza stella perché a volte ridevo ancora della miseria. Red Bull possono tenere il resto fino a quando non riescono a dimostrare che Playgrounds è più di un semplice spettacolo di trucchi relativamente bello e incompiuto con costosi biglietti d'ingresso.