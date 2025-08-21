Lo sviluppatore indipendente Okomotive è diventato famoso per le sue avventure più suggestive e semplici. Dopo due capitoli ben accolti della serie FAR, lo studio ha cambiato idea e ha invece reindirizzato la sua attenzione su qualcosa di nuovo, un gioco noto come Herdling.

La premessa di questo progetto è in realtà piuttosto semplice. Assumi il ruolo di una sorta di giovane pastore, in cui l'obiettivo finale è guidare un gregge di bestie fantastiche - considerate come Calicorns - attraverso un mondo per completare la loro migrazione fino alla cima di un'enorme montagna. Questo inizia nel sottopassaggio sgangherato e sporco di una città oscura, ma nel tempo si sposta verso praterie aperte, valli mozzafiato, tunnel profondi e catene montuose simili a quelle alpine, il tutto dove il giocatore deve affrontare piccole sfide ambientali per continuare a progredire e per espandere la mandria con ulteriori Calicorns che sono stati adottati lungo la strada.

Ancora una volta, la premessa è molto semplice e non c'è niente di sbagliato in questo. Herdling è finito con la stessa rapidità con cui è iniziato, ma lascia un'impressione per il semplice motivo che incoraggia il giocatore a dedicare tutta la sua attenzione alla guida del branco. Meccanicamente, è un'esperienza molto semplice, in cui passi la maggior parte del tuo tempo a comportarti come una sorta di cane da pastore, abbaiando ordini per guidare la mandria Calicorn in avanti nella direzione corretta. Ci sono solo una manciata di input che richiedono padronanza, ma sono progettati e incorporati in modo tale da essere sempre utilizzati e trovare modi interessanti per migliorare la gestione del Calicorns. Funziona anche se manca un po' della profondità meccanica di altri giochi.

E questo anche mentre Herdling manca di dialoghi o di qualsiasi tipo di narrazione parlata. Non c'è quasi nessun audio rilevante, e tutta la narrazione avviene attraverso la costruzione del mondo e le azioni del giocatore, e Okomotive si dimostrano efficaci nel fornire questo. Herdling è emotivo, e anche se c'è un'interazione minima con i Calicorns stessi, ti leghi con loro e sviluppi una connessione con le bestie sotto la tua protezione, qualcosa che può essere ampliato dando loro soprannomi e accessori cosmetici minori.

Ma va detto che tutto questo funziona per la semplice ragione che Herdling non si trattiene quasi oltre il suo benvenuto. Si tratta di un gioco molto breve e breve, della durata di poche ore, a seconda di quanto si dimostra efficace come pastore. A causa della breve lunghezza, non c'è spazio per sistemi e meccaniche gonfiabili o non necessari, e gli enigmi si rivelano anche abbastanza semplici e non ti portano a sbattere la testa contro un muro, il che è un vantaggio poiché i controlli sono spesso un punto di frustrazione e ti stancano per il gioco continuo.

Sì, Herdling, almeno su Switch, è un po' fastidioso da giocare. Il gioco non è un disastro di prestazioni nel senso di cali di fotogrammi e risoluzione instabile (anche se la risoluzione non è eccezionale e ci sono evidenti pop in texture, specialmente quando si trova in ambienti molto aperti), ma ha i suoi demoni con bug e problemi senza dubbio.

Per prima cosa, la fotocamera è ripugnante da usare. Funziona a malapena correttamente e si spegne costantemente da solo, distorcendo la prospettiva e quindi impedendo al giocatore di correggerla. Potrebbe trattarsi di ritagliare sotto il livello o di spostarsi in modo che il giocatore fissi la telecamera come Crash Bandicoot che corre da un masso. È immensamente frustrante, soprattutto quando il movimento cerca di prendere il controllo della propria volontà e virare in direzioni che non ti aspetti... Abbinando questo con l'errore che rompe il gioco vero e proprio, ovvero essere in grado di progredire senza il tuo gregge Calicorn, il che significa che alla fine ti imbatterai in un puzzle che non puoi risolvere poiché non c'è Calicorn in giro e non c'è modo di tornare sui tuoi passi a causa del gioco che impone barriere... Alla fine si ottiene un gioco che si rivela troppo fastidioso da giocare a volte di quanto la sua breve durata consenta mai.

Potrebbe sembrare che io stia criticando Herdling, ma queste sono cose piuttosto basilari che il gioco dovrebbe fare bene, e francamente se lo facesse, Okomotive avrebbe tra le mani un gioco indie piuttosto adorabile e affascinante. Allo stato attuale, almeno su Switch, è difficile raccomandare Herdling, poiché i problemi rendono semplicemente alcune parti del gioco effettivamente ingiocabili, almeno se, come me, consideri il non dover riavviare un gioco da zero per superare un bug come una richiesta fondamentale da un videogioco. Tuttavia, se sei abbastanza fortunato da evitare questi problemi, scoprirai che Herdling ha fascino e una premessa semplice che è l'ideale per coloro che cercano di riempire un paio o qualche notte con un nuovo videogioco.