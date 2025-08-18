HQ

Da quando Journey ha preso il lavoro pionieristico di Ico e lo ha distillato in una forma pura di emozione, movimento fluido e immagini meravigliose, mi sono felicemente buttato in tutto ciò che profumava del classico di thatgamecompany. Anche molti altri lo hanno fatto e lo sviluppatore che forse ha preso la formula più alla lettera è la californiana Giant Squid. Questo non sorprende, considerando che la forza creativa dietro di esso è Matt Nava, che in precedenza è stato direttore artistico di thatgamecompany. Il debutto Abzû è stato incredibilmente bello, ma doveva anche un po' troppo a Journey, mentre il sequel Pathless ha avuto più rischi con risultati sia buoni che cattivi.

Il terzo gioco dello sviluppatore, Sword of the Sea, è per molti versi una fusione dei giochi su cui Nava ha costruito il suo nome. Ha i deserti di Journey, la vita marina di Abzû e The Pathless ' si concentrano sulla velocità e sulla quantità di moto. E se Abzû era troppo leggero dal punto di vista meccanico, mentre The Pathless era troppo ingombrante, Sword of the Sea raggiunge un buon equilibrio tra esperienza sensoriale e interattività. È il miglior gioco di Giant Squid, anche se sembra un po' troppo familiare.

HQ

Ma facciamo un passo indietro. Come spesso accade in questo tipo di giochi, si viene catapultati direttamente negli eventi senza alcun background o motivazione. Chi sei non è chiaro, ma la tua missione è così universale che capisci rapidamente il tuo ruolo di forza purificatrice della natura sopra ogni altra cosa. Non sei un personaggio completamente formato, appesantito da dubbi e preoccupazioni. Sei stato riportato in vita per purificare la terra, cosa che, fortunatamente, viene fatta con la tua mitica spada. Avanti, vi chiederete? Sì, avanti! Perché in Sword of the Sea, la spada non viene brandita, ma pattinata. E grazie al cielo per questo, perché anche se fondamentalmente penso che l'idea di una spada magica per hoverboard sia un po' banale, è anche piuttosto interessante in pratica quando stai sfrecciando attraverso deserti, tundra e altri splendidi dintorni, dove Giant Squid mi ha affascinato più e più volte. Riporta alla memoria l'eccellente Solar Ash del 2021. Qui, sono solo lo skateboard o lo snowboard invece dei pattini a rotelle che vengono utilizzati in modo avventuroso.

Annuncio pubblicitario:

In termini pratici, Sword of the Sea è un gioco platform con l'esplorazione al centro. Ti muovi attraverso deserti, templi sotterranei e grotte piene di lava, alla ricerca di luoghi in cui puoi usare la tua spada per attivare oggetti che riportano la vita o aprire cancelli in modo da poterti avvicinare all'enorme torre che, nel miglior stile Journey, tremola nella foschia fin dal primo momento. A differenza di The Pathless, non c'è (con una magnifica eccezione) combattimento. Scivoli e salti per raggiungere i posti giusti, ravvivando il tutto con trucchi che ti fanno guadagnare punti ma che in realtà sono completamente opzionali. Le aree sono spesso grandi e aperte e non ci sono indicatori di destinazione, ma Giant Squid ti guida elegantemente con indicatori visivi come punti di riferimento e (non altrettanto elegantemente) con bandiere svolazzanti.

Alcune volte, la guida minima mi ha fatto sì che non riuscissi a trovare la mia destinazione, il che è stato in realtà una benedizione. Gran parte del divertimento di Sword of the Sea è perdersi in un mondo incredibilmente bello e trovare angoli appartati con piccoli templi e sfide di trick o platforming. Sia perché ti dà più valuta utilizzata per migliorare la tua capacità di eseguire più trucchi, ma anche perché è semplicemente un meraviglioso spazio digitale in cui stare. Le dune ondulate che attraversi ti invitano a giocare per il gusto di giocare. Spesso mi sono ritrovato a fare trick sul mio percorso per nessun altro motivo se non che mi sentivo bene e naturale.

Annuncio pubblicitario:

Ma non commettere errori. C'è un sacco di slancio nel viaggio determinato verso la torre, e anche una storia vera e propria, che è raccontata meglio attraverso il gameplay rispetto ai piccoli pezzi di tradizione basati sul testo che lanciano nomi di luoghi e nomi propri senza davvero attaccarsi. Soprattutto perché non è possibile rileggerli in un menu.

Come ho detto più volte, le immagini sono Sword of the Seas ' il più grande punto di forza. Laddove Abzû e The Pathless coltivavano un tema visivo più rigoroso, Nava e il suo team lavorano con contrasti come il deserto e il mare, il che è estremamente attraente. Quando crei oasi di vita marina nel deserto rovente, sembra così rinfrescante che avrei voluto poter saltare sullo schermo e sguazzare nell'acqua.

Inoltre, c'è qualcosa di grandioso nelle vaste aree piene di dettagli e punti fissi, che aggiungono un tocco epico che è molto più efficace nella costruzione del mondo rispetto ai passaggi di testo sopra citati. L'unica lamentela è il frame rate, che presenta grosse sfide in un singolo capitolo. Questo è un peccato, perché è una delle aree più belle e avventurose del gioco, e un po' strano, dato che per il resto il gioco funziona in modo impeccabile.

Mi ci sono volute poco meno di 3,5 ore per arrivare alla fine e, onestamente, è stato assolutamente perfetto. Sword of the Sea è accattivante e ben progettato, ma non ha molte corde su cui giocare, quindi la lunghezza compatta gioca a favore del gioco, soprattutto perché non si ha mai l'impressione che Giant Squid stia cercando artificialmente di prolungare il gioco.

Sword of the Sea è una raccomandazione facile per chiunque abbia apprezzato Journey, Rime, Abzû e altri titoli correlati. Trasportato dalla sua grafica, che è splendidamente accompagnata dalla musica di sottofondo di Austin Wintory, offre un sacco di divertimento di gioco e colpisce tutti i giusti punti emotivi più alti. Tuttavia, questa semplice raccomandazione comporta anche una critica intrinseca, perché è anche un po' troppo prevedibile e familiare. Ora conosciamo il viaggio collaudato verso la storia del monolite e le crisi e le battute d'arresto che porta prima del trionfo finale. Giant Squid ha anche nuove idee - in particolare il modo in cui ci si muove nel mondo - ma a volte sembra che stiano remixando un po' troppo elementi di altri titoli. D'altra parte, lo fanno con grande talento e talento inconfondibile, che alla fine rende Sword of the Sea uno dei migliori giochi del sottogenere.