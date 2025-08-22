Proprio mentre pensavo che gli sparatutto su rotaia non ricevano più molto apprezzamento nella mia recensione di The House of the Dead 2: Remake, M2 Co., Ltd. rilascia sul mercato un intero tesoro di oro arcade. Per chi non lo sapesse, Operation Night Strikers è una raccolta di diversi sparatutto arcade classici della fine degli anni '80 e dei primi anni '90. Tuffiamoci.

HQ

Operation Night Strikers è una compilation di quattro giochi originariamente sviluppata da Taito. Include Operation Wolf (1987), il suo seguito Operation Thunderbolt (1989), il precedentemente esclusivo per il Giappone Night Striker (1988) e Space Gun (1990). Sebbene i temi varino da gioco a gioco, la premessa di base rimane coerente: salvare coloro che sono in pericolo ed eliminare ogni possibile minaccia.

Tecnicamente, Night Striker si distingue dal resto. In questo gioco, il giocatore pilota un veicolo simile a un'auto volante da una prospettiva in terza persona attraverso un paesaggio urbano futuristico. Il veicolo avanza automaticamente lungo un percorso tortuoso e il giocatore sterza in quattro direzioni per evitare gli ostacoli e il fuoco nemico. L'illusione della tridimensionalità è creata dalle curve della strada e dal paesaggio stratificato. Il gameplay di Night Striker sembra un po' goffo, poiché i controlli eccessivamente sensibili del veicolo ad alta velocità, combinati con le sparatorie senza reticolo, non rendono l'esperienza più piacevole. Spesso sembra più un lavoro ingrato che un gioco, soprattutto quando i controlli non offrono una presa salda, poiché il Joy-Con deve essere tenuto verticalmente e lateralmente, il che rende la gestione scomoda.

Gli altri giochi della collezione sono quasi identici in termini di gameplay. L'ambiente scorre automaticamente, lateralmente o in avanti, lasciando al giocatore la responsabilità solo di mirare e sparare. L'idea è quella di reagire rapidamente alle minacce prima che possano colpire, e il giocatore può difendersi solo dai proiettili in arrivo come coltelli o granate. La varietà del gameplay deriva dal salvataggio dei civili, la cui corsa frenetica sullo schermo deve essere accuratamente evitata durante gli intensi momenti di sparatoria. I livelli sono anche pieni di elementi distruttibili che rivelano oggetti utili come nuove armi, munizioni e vite extra.

Annuncio pubblicitario:

La mira è molto più gestibile qui rispetto alla combo di tiro al veicolo di Night Striker. Il reticolo è controllato con il Joy-Con in una posizione più naturale, dando al giocatore un controllo migliore e rendendo il tiro più piacevole. La mira è abbastanza precisa e anche l'occasionale deriva Joy-Con non rovina l'esperienza, inoltre il pulsante X ripristina istantaneamente la posizione del reticolo, quindi le riprese continuano senza intoppi.

La navigazione nei menu è più problematica. Il gioco sembra cambiare casualmente l'orientamento del controller e la disposizione dei pulsanti, rendendo la navigazione del menu confusa. Le azioni confermate in precedenza possono improvvisamente riportarti indietro e alcuni menu sono nascosti dietro i pulsanti senza alcuna indicazione. Questo rende la modifica delle impostazioni un po' una seccatura e può logorare rapidamente la pazienza del giocatore.

Ogni gioco offre più versioni tra cui scegliere, principalmente per lingua (giapponese o inglese) e piccoli aggiustamenti culturali come la difficoltà. La collezione consente anche versioni più semplici dei giochi arcade originali, che è un'opzione gradita, anche se le monete virtuali possono essere inserite all'infinito. Operation Thunderbolt e Space Gun supportano anche la modalità cooperativa locale, rendendo facile condividere momenti nostalgici con un amico, dove poche cose eguagliano l'eccitazione di abbattere un esercito o salvare civili da minacce aliene insieme sul divano.

Annuncio pubblicitario:

M2 Co., Ltd. non ha rielaborato la grafica di Operation Night Strikers ma ha preservato l'aspetto classico originale. La grafica pixel scala correttamente per i display moderni, ma lo stile visivo rimane proprio come lo ricordavo da decenni fa. Sarebbe stato interessante vedere come questi giochi avrebbero potuto apparire con un tocco moderno, ma la presentazione retrò funziona bene.

Tecnicamente, tutti i giochi seguono una struttura simile. Il mondo è costruito da immagini bidimensionali che scorrono per simulare il movimento, dove i personaggi pixelati vengono animati con pochi fotogrammi per creare azione. La profondità viene aggiunta attraverso sfondi stratificati e velocità di scorrimento variabili, creando un elegante effetto di parallasse, e il risultato è una calda esperienza di sparatutto retrò in cui i proiettili volano e i nemici cadono velocemente.

Ogni gioco aggiunge tocchi dettagliati per migliorare l'atmosfera. In Operation Thunderbolt, i caccia volano sopra la testa e la missione finale per salvare un pilota dai terroristi è memorabile. Space Gun prende in prestito pesantemente da Alien (1979) e Aliens (1986), al punto da sembrare una continuazione dei film, con punti salienti tra cui i civili che si trasformano in alieni a metà corsa e che sparano finestre per creare un effetto di aspirazione a vuoto, attivando scudi anti-esplosione automatici. Night Striker crea un'illusione 3D convincente stratificando gli edifici e scalandoli dinamicamente, dando un forte senso di velocità. Tutti i giochi funzionano senza problemi su Nintendo Switch OLED, con tempi di caricamento minimi.

Il sound design è altrettanto nostalgico. La musica in stile arcade dà il tono e crea tensione durante il gameplay ricco di azione, in cui gli effetti sonori hanno un tocco nitido, aggiungendo forza agli spari e alle esplosioni. Le clip vocali sono basse e leggermente comiche, soprattutto con comandi esagerati e urla drammatiche. È un'istantanea appropriata dell'epoca e, per i giocatori di lunga data, potrebbe persino portare una lacrima agli occhi.

Operation Night Strikers è una collezione forte dall'inizio alla fine. Night Striker potrebbe essere l'anello più debole a causa della sua scarsa familiarità e del gameplay meno raffinato, ma offre comunque un potenziale e un concetto unico. Operation Wolf, Operation Thunderbolt e Space Gun sono sparatutto senza tempo e riviverli su hardware moderni, con la loro sensazione originale intatta, è davvero commovente. L'intensità del gameplay, la qualità audiovisiva e l'atmosfera coinvolgente rendono questi giochi memorabili e averli tutti in un unico pacchetto è un'opportunità che vale la pena cogliere.