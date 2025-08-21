Uccidi il muratore

Quando ho sentito parlare per la prima volta di Kill the Brickman, non avevo assolutamente idea di quale gioco aspettarmi. Il nome non fa molto per suggerire che tipo di progetto sarà e, a causa del fatto che è appena stato rilasciato senza preordini o liste dei desideri, non ci sono state informazioni sul gioco in circolazione. Ma apprezzo anche questa natura misteriosa in quanto protegge la sacralità del titolo e ti permette di esserne sorpreso.

Allora, cos'è Kill the Brickman ? Si tratta di un rompimattoni rogue-like a turni in cui l'obiettivo è distruggere mattoni e nemici che sono effettivamente teste umane a forma di mattoni (pensa M.O.D.O.K. ) sparando loro diversi tipi di proiettili e osservando lo svolgersi della carneficina. Non è un gioco molto complesso nel senso che offre una varietà di meccaniche uniche da padroneggiare, ma c'è un ampio sistema di creazione delle build che ti consente di modellare la tua arma e i proiettili in modo che siano più efficaci in un modo rispetto all'altro.

Ad esempio, ci sono un totale di tre diversi tipi di proiettili da utilizzare, ovvero rosso, blu e verde. Il rosso ha qualità esplosive, il verde è corrosivo o velenoso e il blu vede i proiettili dividersi e rimbalzare in ogni sorta di direzioni inaspettate. Da qui, dopo ogni livello, puoi andare in un negozio simile a Balatro per ottenere aggiornamenti, nuovi caricatori di armi e proiettili che rientrano in queste categorie per regolare il tuo modo di giocare. In pratica, questo potrebbe significare acquistare più proiettili rossi in modo che quando acquisisci potenziamenti che aumentano i danni delle esplosioni o portano a proiettili di rimbalzo dopo l'esplosione iniziale, crei un sistema di concatenamento frenetico e caotico che fa a pezzi il livello e uccide il maggior numero possibile di Brickmen lungo il percorso. Questo è importante da fare perché il modo per completare ogni livello è sconfiggere un certo numero di Brickmen.

Il modo in cui il gioco si basa su questo è l'introduzione di boss, alla fine o a metà di ogni capitolo, e anche con contratti che si accettano all'inizio di ogni livello per renderlo più difficile o più facile. Quelli più difficili potrebbero richiedere ulteriori Brickmen per essere uccisi come ricompensa per più denaro alla fine del livello, mentre quelli più facili potrebbero restituirti salute al costo di denaro guadagnato duramente. Puoi decidere come vuoi procedere in questo senso.

L'altra parte principale di Kill the Brickman che vale la pena notare è il sistema di armi e caricatori. La creazione delle build non ruota solo attorno agli oggetti che acquisti e a come si combinano, ma ruota attorno al caricatore che usi. In sostanza, ogni caricatore ha una proprietà e un effetto aggiuntivi, ma per attivarlo è necessario disporre i proiettili in un certo modo. Alcuni potrebbero richiedere l'inserimento di un solo proiettile per sovralimentare quel proiettile, mentre altri richiedono l'inserimento di un solo tipo di proiettile per ottenere l'effetto attivato, e altri ancora devono avere più proiettili inseriti, nelle camere giuste, per ottenere l'effetto desiderato. Si tratta di un sistema interessante che è molto meno complicato di quanto possa sembrare, ma aggiunge un gradito e piuttosto ingegnoso livello di dettaglio in più al gameplay strategico.

Per quanto riguarda il modo in cui tutto questo si configura in pratica, in realtà è un sistema davvero adorabile e ben bilanciato che ha il giusto livello di creazione di build e sfida abbinato a meccaniche semplici e raffinate. A volte sembra un po' troppo indulgente, un po' troppo facile, soprattutto per chiunque abbia un talento per "rompere" i giochi con elementi di buildcrafting, come Balatro e persino i giochi looter, e c'è solo una raccolta limitata di modi per giocare, poiché la modalità storia finisce in un lampo, lasciandoti dedicare il tuo tempo e le tue energie alla modalità infinita. Detto questo, ci sono modi per continuare a progredire sbloccando due tipi di armi aggiuntivi oltre al revolver iniziale, con tutti e tre che possono essere livellati usandoli e uccidendo Brickmen per sbloccare effetti e bonus aggiuntivi.

Ma per farla breve, per un gioco che mette insieme una serie di idee che francamente sembrano un po' strane all'inizio, Kill the Brickman è una combinazione meravigliosa e divertente senza sforzo. È intuitivo e diretto, ma complesso e pieno di sfide, ed è memorabilmente unico e sorprendentemente strano. È un'esperienza indie davvero strana quella che Doonutsaur ha creato qui e che dovresti assolutamente provare se hai un po' di tempo libero e una console PC o Xbox a portata di mano.