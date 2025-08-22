HQ

È estremamente difficile, se non impossibile, trovare un punto di vista esaustivo su un remake nuovo di zecca di qualcosa che deve ormai essere classificato come antiquariato, perché dipende interamente dal contesto cruciale che circonda ogni singolo consumatore e la sua specifica attitudine e situazione di acquisto. Cosa ci aspettiamo da un "remake"? Si tratta solo di risorse grafiche ricreate che mirano a raccontare di nuovo esattamente la stessa storia? O c'è una domanda intrinseca per una sorta di remix, una reinterpretazione?

Io stesso sono combattuto, perché il modo in cui Final Fantasy VII: Remake dà il via a un dialogo con se stesso e su se stesso rimane uno dei più eccitanti meta-colpi di scena che abbia mai visto, ma allo stesso tempo simpatizzo con l'argomento secondo cui i remake dovrebbero, in un certo senso, trattare il materiale originale con rispetto e cura.

Non importa chi tu sia, il lavoro di restauro dietro Metal Gear Solid Δ: Snake Eater è stato fatto alla perfezione, anche se con alcuni problemi che vale la pena evidenziare, che colpiscono tutti indipendentemente dall'atteggiamento e dalla prospettiva di cui sopra, ma a parte questo, il gioco, o almeno il gioco principale stesso, rimane fedele a... beh, di per sé, quindi è difficile determinare cosa mi serva effettivamente per consigliarlo.

Innanzitutto, è importante sottolineare che, a parte alcune caratteristiche minori di qualità della vita qua e là, e due modalità secondarie e separate chiamate "Snake Vs." e "Fox Hunt", questa è una copia fedele dell'originale Metal Gear Solid 3: Snake Eater del 2004 in termini di contenuti. Quell'anno, quando avevo 12 anni, ho ricevuto il gioco come regalo di compleanno da un membro della famiglia interessato ai videogiochi, e ho trascorso qualcosa come 12 mesi a completarlo con il mio fratellino. È stata la nostra introduzione a un universo avanzato, idiosincratico e completamente unico che non eravamo in alcun modo preparati ad assorbire e a relazionarci in così giovane età, ma che rimane ancora uno dei ricordi di gioco più belli di tutti i miei 34 anni di vita.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater è quindi una riunione gradita, e ricreando la stessa identica esperienza in Unreal Engine 5, è chiaro che solo per questo motivo vale il prezzo di acquisto per quelli di noi che hanno perso Metal Gear nella sua forma più pura e che provano una nostalgia pulsante solo al pensiero di vivere l'avventura di Naked Snake nella sua interezza, senza doverci preoccupare di eventuali modifiche che potremmo dover affrontare.

La tecnologia alla base è ampiamente approvata. No, questo non è un candidato per il gioco più bello sulle ultime piattaforme console, ma non è nemmeno decisamente deludente. È sufficientemente dettagliato, sufficientemente fluido e sufficientemente fedele allo spirito del gioco originale da essere una ricreazione adeguata dell'identità visiva di Snake Eater, inserendolo in una struttura moderna. Dico "adeguato" perché i dettagli grafici complessivi del gioco sono puliti senza essere appariscenti. I modelli dei personaggi non si avvicinano all'espressività di Naughty Dog, né il frame rate del gioco è liscio come la seta come Doom: The Dark Ages. Su PS5 Pro, su cui si basa la maggior parte di questa recensione, il gioco sembra fantastico, ma non è tanto che dovrai sollevare freneticamente la mascella dal pavimento man mano che il gioco procede. Su Xbox Series e sulla PS5 normale, ci sono due impostazioni grafiche, Quality in 4K/30fps e Performance in 4K/60fps, dove non hai scelta su Pro, ma considerando le prestazioni di Doom: The Dark Ages ', Konami avrebbe dovuto essere in grado di darci entrambi, specialmente quando Performance esegue l'upscaling a 4K da qualcosa di misero come 1080p.

Inoltre, la musica suona meravigliosamente, il doppiaggio mantiene lo stesso tono kitsch che ha dato al gioco un'identità così distinta e leggendaria, e combinato con la telecamera leggermente più libera nei controlli aggiornati (puoi anche scegliere la configurazione classica se lo desideri), Metal Gear Solid Δ: Snake Eater appare moderno e ottimizzato, seppur con poche eccezioni.

Ciò solleva un interessante dibattito sul fatto che questi remake di giochi classici e più vecchi debbano aggiornare i giochi in questione in modo più drastico. Ad esempio, Konami avrebbe dovuto implementare più elementi da Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ? O ogni singolo manierismo obsoleto dovrebbe essere mantenuto a tutti i costi, perché sono proprio questi a dare al gioco il suo fascino? Non ho la risposta da solo, ma posso dire con tutto il cuore che dopo una riunione un po' imbarazzante durante la prima ora, ho rapidamente riscoperto il mio enorme amore per questo epico dramma della Guerra Fredda, anche se sembra significativamente meglio controllare Snake nei giochi moderni Metal Gear. Per me personalmente, è valsa la pena l'intera riunione a livello narrativo, meccanico e strutturale.

Parlando di espandere un determinato gioco attraverso remake/remaster, c'è una nuovissima modalità chiamata Fox Hunt, ma non sarà disponibile fino a questo autunno. È una decisione un po' curiosa e le poche sequenze che abbiamo visto suggeriscono una modalità multiplayer piuttosto divertente. Poi c'è Snake vs. Monkey, che è un diversivo piuttosto divertente in cui, almeno su PlayStation, si cacciano scimmie da Ape Escape. Ci sono otto missioni distinte con la loro introduzione piuttosto divertente e meta-simile, in cui devi neutralizzare le suddette scimmie entro un limite di tempo. Non è particolarmente profondo, è solo una classica prova a cronometro, ma in relazione a tutto il lato idiosincratico della filosofia di design di Kojima, si adatta abbastanza bene.

Detto questo, è abbastanza facile sostenere che anche le più piccole modifiche, come l'aspetto significativamente alterato di Eva a causa della ricreazione delle risorse grafiche del gioco in Unreal Engine 5, hanno prosciugato il gioco di parte del suo fascino tagliente, ma Konami è anche rimasto estremamente fedele al gioco che molti, me compreso, amo così tanto. È più difficile perdonare i piccoli problemi di prestazioni qua e là e due impostazioni grafiche leggermente mediocri su console, ma allo stesso tempo questo è ancora un ottimo modo per i nuovi arrivati di essere introdotti alla serie e un sorprendente omaggio per gli intenditori. Bravo.