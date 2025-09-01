HQ

Alcune recensioni sono più difficili da scrivere rispetto ad altre, per motivi piuttosto banali. Dopo poco più di diciassette ore di gioco Lost Soul Aside, ho dovuto fermarmi. Ho scoperto di aver riscontrato un bug che significava che una parte significativa delle meccaniche di gioco semplicemente non si sbloccava. Così ho deciso di mettere in pausa UltiZero Games ' avventura. Per ora. Tornerò e finirò il viaggio, ma non fino a quando non sarà risolto, e tornerò esattamente al perché.

HQ

Non ci vogliono molti minuti di Lost Soul Aside prima che diventi chiaro da cosa gli sviluppatori sono stati veramente ispirati. Quello che era iniziato come un progetto individuale ha attirato l'interesse di Sony, ha ricevuto supporto per quanto riguarda il budget e lo sviluppo ed è stato poi in grado di crescere in un progetto più grande. È ancora un gioco le cui ambizioni spesso superano di gran lunga l'esecuzione effettiva, ma è anche molto chiaro in alcuni punti che le grandi ambizioni funzionano in modo impressionante.

Il nostro personaggio principale chiamato Kazer è un eroe anonimo e un po' introverso che parte per un'avventura per salvare l'anima di sua sorella. È accompagnato dopo il prologo da una creatura; un drago chiamato Arena. Insieme intraprendono un viaggio che purtroppo offre una storia piuttosto piatta e poco coinvolgente, tuttavia non è il focus; Se Lost Soul Aside si avvicina alla sensazione di un gioco Final Fantasy, funziona più come un Devil May Cry in termini di giocabilità. È "Hack and slash" in cui accumuli attacchi più potenti martellando i nemici a un ritmo continuo, e offre magnifici boss con molta salute e un'avventura di progressione completamente lineare.

Annuncio pubblicitario:

Per ogni elemento buono di Lost Soul Aside, c'è anche il male, un miscuglio di bene e male. Ci sono luoghi che brillano di bei colori e viste magnifiche, ma anche ambienti che sembrano un vero riempitivo. Quando è davvero buono, è spesso vicino al fantastico, ma viene trascinato verso il basso troppo spesso. Dopo l'introduzione poco coinvolgente che vale ancora la pena di superare, il viaggio inizia sul serio e qui, sia gli ambienti che la grafica generale si spostano su qualcosa di significativamente più bello. Ogni nuova fase del viaggio di Kazer mi offre splendidi panorami e ambienti interessanti, ma ogni capitolo termina anche con una noiosa marcia attraverso un mondo dimensionale che è troppo lungo e troppo noioso. Le battaglie e i movimenti funzionano in modo soddisfacente, dove nel tempo vengono sbloccate diverse armi per offrire diversi stili di gioco. Tuttavia, non è mai veloce come nelle migliori alternative del genere, anche se è divertente e offre qualche sfida.

Tuttavia, ora è il momento di tornare a ciò che ho scritto nell'introduzione riguardo al motivo per cui ho dovuto mettere in pausa l'avventura. C'è un classico albero delle abilità sia per Kazer che per ogni arma. Ho iniziato a sospettare che qualcosa non andasse dopo alcune ore riguardo al fatto che questi non fossero stati sbloccati, ma ho pensato che probabilmente fosse successo in un punto centrale del gioco. Tuttavia, si è scoperto che era semplicemente un bug. Dopo una piccola ricerca, si è scoperto che la versione PlayStation 5 ha semplicemente un bug che significa che questo non è mai disponibile per una parte abbastanza ampia dei giocatori...

Annuncio pubblicitario:

In realtà non riesco a ricordare l'ultima volta che ho avuto questo tipo di bug, se mai. Il problema era semplicemente che il gioco poteva continuare, cosa che ho fatto, e a volte ho pensato che la sfida fosse un po' ripida e strana che avessi ottenuto un sacco di punti esperienza con cui non potevo fare nulla. A un certo punto ho anche pensato che forse era una funzionalità che non era ancora presente nel gioco, ma che sarebbe stata aggiunta in un aggiornamento...

Questo mi ha creato un dilemma riguardo a ciò che penso del gioco, perché mi sono comunque divertito con esso. È spesso visivamente bello, ha una bella colonna sonora e gran parte di ciò da cui trae ispirazione è gestito molto bene. Ad esempio, ci sono molte aree che sono incredibilmente belle visivamente e sono una pura gioia da visitare. Sfortunatamente, il gioco soffre di molti micro-lag tecnicamente. È una forma strana in quanto a volte sembra che si stia caricando piuttosto che avere costantemente frame rate bassi. Ad esempio, quando combatti contro nemici o boss scorre bene, ma quando sei in movimento, cosa che sei molto, l'immagine è un po' in ritardo quando ti muovi in avanti.

HQ

Come accennato, Kazer ha una serie di armi e abilità diverse. Dopo aver incontrato la creatura che poi diventa la sua compagna, sblocca potenti abilità, oltre a diversi contatori da riempire semplicemente distribuendo colpi. Le battaglie utilizzano in parte un sistema con una classica "pausa" in modo che i nemici subiscano più danni quando ci riesci. Quando hai raccolto abbastanza energia per attivare un'abilità speciale, infliggi anche molti più danni. Ci sono una varietà di diverse combinazioni di armi, ma poiché il bug si è verificato nel momento in cui lo ha fatto, non ho potuto approfondire la questione e ho dovuto combattere nel miglior modo possibile con gli attacchi di base. Alcuni boss sono davvero difficili, ancora di più quando non avevo accesso alle abilità sbloccate, ma spesso mi sembrava gratificante una volta che li avevi uccisi.

Sebbene sia la storia che i personaggi siano piuttosto poco interessanti, c'è ancora qualcosa da cui essere affascinati qui nel suo insieme in termini di come si combina l'ispirazione di altri titoli. Spesso è molto chiaro da dove hanno tratto ispirazione gran parte dell'avventura e, se ti piacciono queste parti, ti divertirai anche molto. Ecco perché è così triste che gli aspetti tecnici siano così irregolari e, soprattutto, è incredibilmente deludente dover aspettare per continuare l'avventura fino al rilascio di un aggiornamento.

Proprio come il gioco stesso è finito a metà, anche questo testo è un po' così. Ci sono anche contenuti che non ho nemmeno avuto modo di provare, e anche se è un gioco che è stato avviato da una sola persona, è ancora in fase di sviluppo da così tanto tempo che un bug così grande non dovrebbe essere in grado di verificarsi. La cosa positiva di tutto questo è che c'è ancora qualcosa che vale la pena sperimentare, e continuerò l'avventura fino alla fine una volta che sarà risolto.