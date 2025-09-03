HQ

Dopo otto anni di attesa, Everybody's Golf è finalmente tornato, ed è subito evidente che gli sviluppatori Hyde e Bandai Namco si sono concentrati sul rendere il gioco accessibile e colorato. Fin dal primo tee, è chiaro che si tratta di un gioco che vuole essere divertente e giocoso, con il suo familiare swing a tre pulsanti che è facile da imparare ma offre comunque una sfida se vuoi padroneggiare ogni colpo. Le meccaniche classiche sono facili da capire, ma proprio come nei giochi precedenti della serie, c'è una profondità che consente ai giocatori più esperti di affinare la loro precisione e pianificazione strategica. Questo è sempre stato il punto di forza di Everybody's Golf, essendo accessibile ai nuovi giocatori e offrendo ai giocatori più esperti l'opportunità di sviluppare le proprie abilità.

Aile e Mizuki sono inizialmente gli unici personaggi giocabili, ma vengono rapidamente raggiunti da molti altri appassionati di golf.

Le diverse modalità del gioco sono una parte importante del motivo per cui Everybody's Golf Hot Shots sembra così vario e costantemente aggiornato. La modalità standard offre la classica esperienza del golf, con particolare attenzione alla precisione, alla strategia e alla comprensione delle sfide uniche di ogni campo. Qui devi leggere il terreno, pianificare i tuoi colpi e padroneggiare l'effetto del vento sulla palla. I tornei e la modalità online aggiungono ulteriori sfide e obiettivi, in cui puoi competere sia contro l'IA che contro altri giocatori, rendendo ogni partita un po' più emozionante.

Ma per coloro che desiderano qualcosa di più caotico e giocoso, c'è la modalità Wacky Golf, in cui i percorsi sono pieni di tornado, monoliti, scivoli e altri ostacoli inaspettati. I tornado possono improvvisamente lanciare via la palla, i monoliti bloccano la strada e le scivolate mandano la palla in direzioni completamente inaspettate. Ci sono anche ostacoli più sottili, come piattaforme mobili, pompe dell'acqua che cambiano la traiettoria della palla e piccoli anelli che richiedono tempismo e precisione per navigare con successo. La combinazione di questi elementi folli significa che non sai mai veramente cosa accadrà dopo, il che crea sia risate che frustrazione. Anche i giocatori più esperti devono riflettere attentamente, poiché la strategia non riguarda solo la potenza e la direzione, ma anche il tempismo e l'adattamento agli elementi dinamici del campo. È una miscela perfetta di caos e controllo, e la modalità Wacky Golf diventa rapidamente una delle preferite da coloro che desiderano un'esperienza più giocosa e imprevedibile.

Più tempo trascorri con il tuo caddy, più forte diventerà la tua relazione.

Una delle sorprese più affascinanti è l'apparizione di Pac-Man come giocatore ospite. È un dettaglio piccolo ma divertente che spezza le cose e mostra che gli sviluppatori hanno aggiunto piccoli tocchi inaspettati per mantenere il giocatore coinvolto. Pac-Man non è solo un ospite cosmetico, ma è integrato in un modo che lo fa sentire parte del mondo di gioco, e sono questi piccoli tocchi che fanno risaltare il gioco dagli altri titoli del genere.

I filmati che legano insieme i percorsi e le modalità di gioco sono un'altra storia, tuttavia. Spesso sono piuttosto lunghi e la storia stessa non riesce mai a coinvolgersi davvero. Segue una configurazione classica in cui i personaggi interagiscono tra le competizioni, ma i dialoghi sono ripetitivi e i doppiatori hanno troppe poche espressioni, il che rende le scene rapidamente monotone. Per coloro che sperano in un'esperienza narrativa forte, questa è una delusione. Diventa chiaro che l'obiettivo principale è il golf in sé piuttosto che la storia e, sebbene i filmati forniscano un po' di umorismo e fascino, non sono sufficienti per migliorare l'intera esperienza. A volte sembra che siano solo riempitivi tra i livelli, qualcosa che il giocatore deve sopportare piuttosto che qualcosa che arricchisce l'esperienza. Quando Hyde ha reso possibile giocare la storia di ogni personaggio senza filmati, è chiaro che loro stessi dubitavano di essere soddisfatti del prodotto finale.

Se colpisci un vero bersaglio, la tua palla inizierà a bruciare: questo è un vecchio trucco.

Un altro aspetto che migliora davvero il gioco è la quantità di contenuti che possono essere sbloccati. I giocatori possono collezionare nuovi personaggi, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza, e un gran numero di oggetti cosmetici come vestiti, mazze, accessori ed effetti speciali. Raccogliere queste ricompense dà un senso di progressione e crea motivazione per continuare a giocare, poiché ogni round può offrire nuove cose da provare. Ci sono anche obiettivi e piccoli obiettivi in ogni modalità di gioco, come completare il percorso entro un certo tempo o con un certo numero di colpi, il che significa che senti sempre che c'è qualcosa di nuovo a cui aspirare. Gli elementi sbloccabili servono anche come ricompensa per i giocatori che vogliono dedicare più tempo al gioco, creando un incentivo naturale per esplorare sia i percorsi standard che la modalità Wacky Golf.

Everybody's Golf Hot Shots ha molte sorprese che possono cambiare completamente il gioco.

I corsi in Everybody's Golf Hot Shots sono progettati in modo affascinante e offrono un equilibrio tra realismo e fantasia. Alcuni percorsi sono tradizionali e si concentrano su colpi strategici, mentre altri sono più giocosi e caotici. Tuttavia, c'è un chiaro punto debole: il numero di corsi è piuttosto limitato. Con solo una dozzina di livelli, a volte sembra di giocare sempre negli stessi ambienti, anche se la variazione degli ostacoli e del layout compensa in una certa misura questo aspetto. Per un gioco che cerca di essere un pacchetto completo e di intrattenere il giocatore per molte ore, sembra un'area in cui gli sviluppatori avrebbero potuto investire di più. Più livelli avrebbero fornito un'esperienza ancora più ricca e aumentato ulteriormente il valore di rigiocabilità, soprattutto per coloro che hanno già familiarità con la serie e si aspettano varietà negli ambienti.

La parte multiplayer è uno dei punti di forza del gioco. Le partite locali per un massimo di quattro giocatori funzionano senza intoppi e la modalità online offre opportunità per più partecipanti e competizioni regolari. Gli aspetti sociali mantengono il gioco vivo e, con le diverse modalità di gioco, non diventa mai noioso giocare con gli amici o contro estranei online. I tornei e il sistema di ricompense, con oggetti sbloccabili, aiutano a mantenere alta la motivazione e danno al giocatore un senso di progressione. È anche divertente provare diversi personaggi con abilità uniche, in quanto ciò crea piccole variazioni nello stile di gioco e nella strategia.

Poche cose sono così soddisfacenti come quando il club incontra la palla con un tempismo perfetto.

Graficamente, il gioco è colorato e invitante. Personaggi e percorsi dettagliati combinati con animazioni affascinanti creano un'atmosfera giocosa e spensierata. La musica e gli effetti sonori migliorano ulteriormente questa sensazione e rendono ogni round divertente. Tecnicamente, il gioco funziona senza problemi su tutte le piattaforme, con prestazioni stabili e tempi di caricamento brevi, consentendo di concentrarsi sul gameplay piuttosto che su problemi tecnici.

Ciò che rende davvero Everybody's Golf Hot Shots un titolo forte è il modo in cui bilancia semplicità e profondità. È facile entrare in una partita e sentirsi subito a proprio agio, ma ci sono anche opportunità per colpi più strategici e un gioco di precisione per coloro che lo desiderano. La modalità Wacky Golf, con i suoi assurdi ostacoli, offre l'opportunità di ridere e giocare con gli amici, mentre la modalità standard soddisfa coloro che desiderano un'esperienza di golf più tradizionale. Le numerose modalità di gioco, insieme al sistema di ricompense e agli oggetti sbloccabili, mantengono il gioco fresco e motivante.

Allo stesso tempo, è difficile ignorare i difetti del gioco. La storia è lunga e spesso poco interessante, i filmati sembrano ripetitivi e i doppiatori hanno troppe poche espressioni, rendendo alcune scene ripetitive. Il numero limitato di percorsi significa che il gioco a volte sembra un po' povero di varietà ed è facile desiderare più sfide e ambienti da esplorare. Nonostante ciò, il nucleo del gioco è solido e divertente e l'esperienza di gioco positiva supera questi punti deboli.

Gli intermezzi sono troppo lunghi e rigidi, quindi è meglio saltarli.

In sintesi, Everybody's Golf Hot Shots è affascinante, vario e divertente. Il gioco combina con successo meccaniche semplici e accessibili con profondità e strategia, e le numerose modalità di gioco e gli oggetti sbloccabili significano che c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. L'ospite Pac-Man, gli ostacoli Wacky Golf e i diversi personaggi aggiungono varietà e giocosità, mentre la modalità multiplayer rende facile giocare con gli amici sia in locale che online. La mancanza di più percorsi e la storia lunga, a volte poco interessante, sminuiscono un po' l'impressione generale, ma Everybody's Golf Hot Shots è comunque un degno ritorno per la serie e un titolo che fornirà molte ore di risate, sfide e piccole avventure sui percorsi colorati.