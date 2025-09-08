HQ

Cercare di recensire un gioco molto atteso è difficile, molto difficile. Da un lato, devi evitare di lasciarti trasportare dal treno dell'hype in rapido movimento che sfreccia davanti alle tue orecchie mentre i giocatori energici condividono le loro opinioni ad alta voce e, dall'altro, non puoi lasciare che le tue aspettative siano così alte da diventare impossibile rimanere impressionati alla fine. Sono passati sette lunghi anni da quando Hollow Knight è stato rilasciato, e ogni giorno che passa da allora, i fan sono stati in grado di aumentare le loro aspettative su ciò che potrebbe essere possibile in un potenziale sequel. Inoltre, questi sogni raramente sono stati su piccola scala o addirittura realistici. Dire che l'eccitazione è stata insopportabile non è quindi un'esagerazione, e ora che Hollow Knight: Silksong è finalmente arrivato, la grande domanda è: è valsa la pena aspettare?

Inizierò ammettendo che non ero il più grande fan del primo gioco. Certo, penso che Hollow Knight del 2018 sia un ottimo gioco, ma ai miei occhi non è mai stato il capolavoro che molti altri volevano che fosse. Le fondamenta erano incredibilmente ben fatte, ma mancavano di finezza, il che faceva sembrare alcune parti più noiose "must" piuttosto che qualcosa che manteneva vivo il divertimento di suonare. Con Silksong, Team Cherry ha fatto i suoi compiti, e dopo aver messo a punto la sua ricetta, qualche centimetro qua e qualche millimetro là, ha realizzato un sequel che è migliore del suo predecessore in ogni modo immaginabile.

Un grande cambiamento in Silksong è che possiamo controllare il personaggio Hornet invece del tranquillo "The Knight" che ha preso il comando nell'ultima avventura. Con Hornet arrivano una serie di miglioramenti che rendono l'esperienza ancora più piacevole e accessibile. Il nostro guerriero acrobatico è più grande (in termini di modello del personaggio) rispetto all'eroe corto di Hollow Knight e, con ciò, gli sviluppatori hanno dovuto ripensare gran parte della configurazione. Spostarsi è ora come una danza aggraziata in cui Hornet salta, afferra e scivola su piattaforme, bordi e muri. C'è una fluidità nel modo in cui tutto, dai controlli all'animazione, si svolge sullo schermo, e tornare al suo predecessore è come guardare indietro a Super Castlevania IV dopo aver giocato a Symphony of the Night. Il concetto è lo stesso, ma l'esecuzione è a chilometri di distanza.

Detto questo, sembra ancora Hollow Knight, nel bene e nel male. Se ti è piaciuto il primo gioco, è probabile che ti piacerà Silksong, e probabilmente è vero il contrario se non ti è piaciuta la gemma indie pubblicizzata fin dall'inizio. Questo non è un gioco per tutti, ma per coloro che amano i titoli Metroidvania impegnativi, ce ne sono pochi che possono eguagliare la creatività, l'ingegnosità e la sfida reattiva offerta qui.

Silksong offre un tipo di brillantezza su cui è difficile mettere il dito. È il tipo di brillantezza in cui la bellezza risiede profondamente sepolta nei dettagli e nel modo in cui i suoi piccoli componenti si uniscono per formare un grande capolavoro man mano che si sblocca il tutto. La variazione tra i diversi ambienti è un esempio di tale dettaglio. Un momento sei affascinato dallo splendore fiabesco e dal verde vibranteMosshome all'interno, e quello dopo senti la coltre visiva, e altrettanto emotiva, grigia e bagnata dell'architettura squallida diGreymoor avvolgere la tua anima quando arrivi per la prima volta.

La grafica dipinta a mano non peggiora le cose, ovviamente. Puoi più o meno mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento durante il tuo viaggio e utilizzare lo schermo come un dipinto nel tuo salotto, dove tutto, dai cupi passaggi delle caverne alle grandi sale del castello, può fungere da sfondo per il tuo divano logoro e il tavolo di vetro imbrattato di impronte digitali. C'è una bellezza malinconica e cupa in ogni nuova area e, sebbene la stessa sensazione esistesse 7-8 anni fa, questa volta sembra ancora più sfumata e varia.

Silksong è anche una delizia per le orecchie. Gli archi malinconici si mescolano liberamente con ansiosi loop di pianoforte ed elementi minacciosi del coro, e gli sviluppatori sanno esattamente quando trattenere il paesaggio sonoro o quando è il momento di lasciare che l'orchestra domini completamente. A volte sono solo le singole gocce di pioggia che cadono a terra a tenerti compagnia tra città in decadenza e paludi infestate, e il momento successivo, grandiose sezioni di ottoni possono farti cadere completamente dalla sedia con potenti tromboni e trombe fatali mentre un boss fa il suo ingresso.

Parlando di boss, Silksong offre una cavalcata di battaglie perfettamente progettate. Se c'era una cosa che non ho davvero apprezzato nell'originale, era l'irregolarità dei combattimenti con i boss. Alcuni sembravano equilibrati e stimolanti, mentre altri erano percepiti come fastidiosi e inutilmente difficili. Nel sequel, la sfida è sicuramente ancora piuttosto alta, ma qui ogni singola battaglia, e intendo ogni singola battaglia, sembra squisitamente progettata per sembrare sempre equa e senza colpi inutili sotto la cintura. Ad esempio, l'altro giorno sono rimasto bloccato con un combattente difficile per più di un'ora, ma non ho mai avuto l'impressione che la difficoltà fosse dovuta a ostacoli irragionevoli in cui ho reagito con colpi bassi o tempi di reazione disperatamente brevi. Invece, si trattava più di imparare a controllare i miei impulsi e a leggere il tabellone di gioco, e anche se ho incontrato la mia morte circa 30 volte, i miei fallimenti non sono mai stati dovuti a nient'altro che a me stesso e ai miei difetti.

Per quanto riguarda la storia, probabilmente non sono stati molti a seguire la narrazione intessuta nel predecessore, almeno non senza un paio di video approfonditi su YouTube che fungono da supporto di accompagnamento. Ricordava molto il modo in cui la storia era avanzata nei giochiDark Souls e, sebbene parti di quell'approccio siano intatte inSilksong, questa volta è una saga molto più accessibile con obiettivi e agende chiari tra i personaggi del gioco. Una grande ragione per questo è ancora una volta Hornet, poiché non è una protagonista tranquilla ma può condividere i propri pensieri e idee su ciò che sta accadendo intorno a lei. In questo modo è più facile capire i diversi motivi e seguire dove sta andando la storia senza grattarsi costantemente la testa e cercare di mettere insieme ogni bit di informazione. I puristi possono interpretarlo come qualcosa di negativo, ma da parte mia, penso che si adatti perfettamente alla storia che stanno cercando di trasmettere, e aiuta anche il titolo a distinguersi dal suo fratello maggiore con una struttura narrativa abbastanza unica.

Si potrebbe poi continuare a dedicare parola dopo parola a tutto ciò che c'è di buono in Silksong, e si potrebbe anche dedicare altrettanto tempo e spazio a lodare gli sviluppatori a Team Cherry al cielo. Il fatto che un piccolo studio australiano abbia scelto di giocare secondo le proprie regole e ignorare tutti i requisiti e gli approcci inutili del settore è di per sé estremamente notevole. Con un tempo di sviluppo di oltre sette anni, molti altri si sarebbero stressati e avrebbero tagliato i contenuti, ma Team Cherry hanno scelto invece di espandere la loro visione e lasciare che i ritardi scorressero nonostante la delusione dei giocatori entusiasti. Mentre altri editori spendono milioni per il marketing e il reclutamento di influencer, Team Cherry hanno lanciato il loro gioco senza una sola recensione positiva alle spalle, e lo hanno fatto al prezzo estremamente conveniente di $ 20, quando avrebbero potuto facilmente addebitare tre volte di più.

Tuttavia, non si tratta di Team Cherry. Anche se si dovessero rimuovere tutti i sentimenti positivi che circolano intorno ai metodi di lavoro dello studio, al rispetto che sembrano avere per i loro fan e alla loro volontà di offrire i loro prodotti a prezzi fortemente scontati, non avrebbe fatto alcuna differenza se il codice di gioco che hanno consegnato non fosse stato all'altezza. Fortunatamente, Hollow Knight: Silksong riesce, da solo, ad affascinare il giocatore dall'inizio alla fine. Allo stesso modo in cui Nintendo ha perfezionato Metroid nel 1994 e Konami ha ampliato Castlevania nel 1997, Team Cherry ha preso un gioco competente e ha creato un capolavoro in cui il tutto è maggiore della somma delle sue parti. Silksong offre la gioia del gioco nella sua forma più pura, e non si può fare a meno di applaudire tutto, dal design e dai controlli al suono e alla giocabilità.

Nei miei quasi dieci anni qui a Gamereactor, finora sono riuscito ad assegnare tre punteggi perfetti, e ora è di nuovo il momento. Hollow Knight: Silksong è un capolavoro, in poche parole. Non c'è dubbio. Le aspettative erano alle stelle in anticipo, ma con molta pazienza e ancora più abilità, Team Cherry è riuscito a superare la concorrenza e cementare il suo posto nel cielo stellato come uno dei corpi celesti più luminosi e splendenti. Se ti piacciono i videogiochi impegnativi in generale e i titoli Metroidvania ben fatti in particolare, non posso che raccomandare Hollow Knight: Silksong abbastanza, perché è un gioco che incanta e sfida, abbaglia e delizia. E infine, per quelli di voi che se lo stanno chiedendo: sì, ne è valsa sicuramente la pena aspettare.